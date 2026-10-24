O Arsenal conquistou uma vitória merecida sobre o seu visitante Everton pelo placar de 2 a 0, no sábado, em partida válida pela oitava rodada da Premier League, aproveitando-se da derrota do Manchester City diante do Aston Villa.
O Arsenal começou a partida com forte pressão ofensiva no Emirates Stadium e conseguiu abrir o placar cedo, aos sete minutos, quando um escanteio provocou confusão dentro da área do Everton, após o goleiro Jordan Pickford falhar ao tentar lidar com a bola, que chegou até Ezri Konsa, que a chutou com força para dentro das redes, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal.
O gol pôs fim a uma sequência de 13 partidas em diversas competições sem que o Arsenal marcasse em bolas paradas, com exceção dos pênaltis, além de encerrar o jejum do Everton de não sofrer gols de escanteio nesta temporada.
O Everton tentou responder rapidamente, e James Garner ameaçou a meta de David Raya com um chute que o obrigou a intervir, antes de Vitaliy Mykolenko lançar um cruzamento que quase confundiu a defesa dos donos da casa.
Mas o Arsenal manteve a pressão, aproveitando-se das movimentações de Eberechi Eze, Martin Ødegaard e Noni Madueke. Aos 17 minutos, o Everton esteve perto de empatar depois que Tyler Dibling, não, Thierry George chegou à bola pelo lado esquerdo e passou por Ben White antes de chutar, mas o zagueiro do Arsenal interveio e desviou a tentativa para escanteio.
Um minuto depois, os donos da casa quase pagaram caro por uma confusão defensiva, quando Raya não conseguiu lidar com um escanteio do Everton, mas Gabriel Magalhães afastou a bola antes que ela ultrapassasse a linha do gol.
O Arsenal seguiu tentando ampliar a vantagem, e Eze chutou aos 24 minutos uma bola que passou raspando a trave, antes de Madueke desperdiçar outra oportunidade quatro minutos depois, com um chute que passou rente à meta.
Pickford também defendeu uma tentativa de Declan Rice aos 35 minutos, enquanto a defesa do Everton afastou um chute de Mikel Merino cinco minutos depois, antes de Madueke mandar outra bola que passou a pouca distância da trave.
Antes do fim do primeiro tempo, o Everton teve uma preciosa chance de empate aos 44 minutos, após Ben White errar ao devolver a bola para Raya, deixando Thierno Barry cara a cara com o goleiro, mas este último salvou a sua meta com uma defesa rápida.
O Arsenal respondeu com uma tentativa de Merino, de cabeça, após uma bola parada cobrada por Rice, mas a bola passou por cima do travessão.
O primeiro tempo terminou com o Arsenal em vantagem por 1 a 0, apesar das numerosas chances ofensivas, já que finalizou 13 vezes, das quais apenas duas chegaram ao gol, enquanto o Everton quase aproveitou alguns deslizes defensivos para empatar.