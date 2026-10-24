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Vídeo: Arsenal aproveita tropeço do City e briga pela liderança da Premier League

Match report
Arsenal x Everton
Arsenal
Everton
Premier League
England

O Arsenal conquistou uma vitória merecida sobre o seu visitante Everton pelo placar de 2 a 0, no sábado, em partida válida pela oitava rodada da Premier League, aproveitando-se da derrota do Manchester City diante do Aston Villa.

O Arsenal começou a partida com forte pressão ofensiva no Emirates Stadium e conseguiu abrir o placar cedo, aos sete minutos, quando um escanteio provocou confusão dentro da área do Everton, após o goleiro Jordan Pickford falhar ao tentar lidar com a bola, que chegou até Ezri Konsa, que a chutou com força para dentro das redes, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal.



O gol pôs fim a uma sequência de 13 partidas em diversas competições sem que o Arsenal marcasse em bolas paradas, com exceção dos pênaltis, além de encerrar o jejum do Everton de não sofrer gols de escanteio nesta temporada.

O Everton tentou responder rapidamente, e James Garner ameaçou a meta de David Raya com um chute que o obrigou a intervir, antes de Vitaliy Mykolenko lançar um cruzamento que quase confundiu a defesa dos donos da casa.

Mas o Arsenal manteve a pressão, aproveitando-se das movimentações de Eberechi Eze, Martin Ødegaard e Noni Madueke. Aos 17 minutos, o Everton esteve perto de empatar depois que Tyler Dibling, não, Thierry George chegou à bola pelo lado esquerdo e passou por Ben White antes de chutar, mas o zagueiro do Arsenal interveio e desviou a tentativa para escanteio.

Um minuto depois, os donos da casa quase pagaram caro por uma confusão defensiva, quando Raya não conseguiu lidar com um escanteio do Everton, mas Gabriel Magalhães afastou a bola antes que ela ultrapassasse a linha do gol.

O Arsenal seguiu tentando ampliar a vantagem, e Eze chutou aos 24 minutos uma bola que passou raspando a trave, antes de Madueke desperdiçar outra oportunidade quatro minutos depois, com um chute que passou rente à meta.

Pickford também defendeu uma tentativa de Declan Rice aos 35 minutos, enquanto a defesa do Everton afastou um chute de Mikel Merino cinco minutos depois, antes de Madueke mandar outra bola que passou a pouca distância da trave.

Antes do fim do primeiro tempo, o Everton teve uma preciosa chance de empate aos 44 minutos, após Ben White errar ao devolver a bola para Raya, deixando Thierno Barry cara a cara com o goleiro, mas este último salvou a sua meta com uma defesa rápida.

O Arsenal respondeu com uma tentativa de Merino, de cabeça, após uma bola parada cobrada por Rice, mas a bola passou por cima do travessão.

O primeiro tempo terminou com o Arsenal em vantagem por 1 a 0, apesar das numerosas chances ofensivas, já que finalizou 13 vezes, das quais apenas duas chegaram ao gol, enquanto o Everton quase aproveitou alguns deslizes defensivos para empatar.

Vídeo: a arma do Arsenal volta à vida após 13 partidas

  • E, no início do segundo tempo, o Arsenal manteve a pressão, e Eze tentou ameaçar o gol aos 50 minutos, mas sua finalização resultou em escanteio. Dois minutos depois, Ødegaard bateu de fora da área e Pickford defendeu, enquanto o Everton seguia em suas tentativas de voltar à partida, sem conseguir construir jogadas suficientes para ameaçar o gol de Raya de forma constante.

    O Arsenal passou por um susto aos 56 minutos, quando Gabriel caiu ao tentar lidar com uma bola cruzada, antes de se levantar e se dirigir à lateral do campo para receber atendimento.

    O zagueiro brasileiro seguiu em campo, apesar dos sinais de incômodo, enquanto seu companheiro Myles Lewis-Skelly recebeu cartão amarelo aos 58 minutos após uma falta em Brennan Johnson.

    Aos 66 minutos, James Garner recebeu cartão amarelo após uma entrada forte, antes de o Arsenal desferir um novo golpe nas esperanças do Everton dois minutos depois, quando Ben White lançou um cruzamento preciso pelo lado direito, Gabriel subiu no segundo poste e cabeceou para dentro das redes, marcando seu segundo gol em sua partida de número 200 na Premier League.



    Mikel Arteta fez várias substituições após o gol, colocando Bruno Guimarães no lugar de Merino, Riccardo Calafiori no lugar de Lewis-Skelly e Kai Havertz no lugar de Viktor Gyökeres.

    David Moyes também colocou Tyler Dibling no lugar de Johnson, e depois substituiu o lesionado Mykolenko por Hayden Hackney.

    O Everton tentou diminuir a diferença nos minutos finais, mas Gabriel bloqueou uma tentativa de Barry aos 78 minutos, antes de James Tarkowski receber cartão amarelo após uma entrada atrasada em Havertz.

    Aos 83 minutos, Kiernan Dewsbury-Hall desperdiçou uma chance de cabeça que passou raspando a trave, enquanto Raya defendeu uma tentativa de Hackney aos 89 minutos.

    Com oito minutos de acréscimos, o Arsenal manteve a vantagem até o apito final, conquistando três pontos importantes na disputa pela liderança, depois de elevar sua pontuação para 21 pontos, igualando a pontuação do líder Manchester City, após a derrota deste para o Aston Villa por 2 a 1.

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