O Al-Nassr entrou no segundo tempo em busca da reação e fez uma alteração, colocando Abdullah Al-Khaibari no lugar de Cristiano Ronaldo.

Iñigo Martínez quase diminuiu a diferença aos 53 minutos, mas mandou a bola na trave, antes de o goleiro do Al-Ettifaq defender uma tentativa de João Félix.

Aos 74 minutos, Félix deu um passe em profundidade para Sadio Mané, e o atacante senegalês avançou dentro da área e finalizou com a perna direita no canto direito, diminuindo a diferença e recolocando o Al-Nassr no jogo.

O empate não demorou, pois Félix cobrou um escanteio aos 77 minutos, que Abdulelah Al-Amri completou de curta distância e mandou para o fundo das redes, deixando o placar em 2 a 2.

O Al-Nassr manteve a pressão, e o goleiro do Al-Ettifaq salvou uma finalização de Mané aos 82 minutos, antes de o time sofrer duas tentativas em impedimento aos 89 e aos 90 minutos.

Aos 90 minutos, Sami Al-Najei conduziu um contra-ataque rápido e passou para Mané, que marcou o terceiro gol com uma finalização do meio da área.

Com esse resultado, o Al-Nassr conseguiu somar o nono ponto e lidera provisoriamente a competição, enquanto o Al-Ettifaq parou nos seis pontos, ocupando a sexta colocação.