Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

Traduzido por

Vídeo: após se livrar do peso de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr desafia a lógica e vence o Al-Ettifaq com uma virada alucinante

Al-Ettifaq x Al-Nassr
Al-Ettifaq
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
S. Mane
A. Al Amri
Arábia Saudita
Portugal
Senegal

O internacional volta com espírito de campeão

O Al-Nassr reverteu a desvantagem de dois gols diante do anfitrião Al-Ettifaq e conquistou uma vitória emocionante por 3 a 2, depois de jogar com dez atletas desde os 12 minutos, em um confronto dramático pela terceira rodada do Campeonato Saudita.

O clube passou por um teste duríssimo após a expulsão de seu goleiro Bento, mas reagiu no segundo tempo e obteve uma virada histórica, escapando da armadilha causada por seu goleiro e saindo com os três pontos.

  • Bento deixa o Al-Nassr em apuros

    O Al-Nassr começou a partida com investidas ofensivas, mas o Al-Ettifaq foi o mais perigoso em alguns momentos, antes de o time sofrer um golpe doloroso aos 12 minutos. Bento saiu de sua meta e derrubou Moussa Dembélé, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho direto ao goleiro do Al-Nassr.

    O Al-Nassr foi obrigado a fazer uma substituição forçada, com a entrada do jovem goleiro Abdulrahman Al-Otaibi no lugar de Angelo, para cuidar da meta de sua equipe em um teste difícil e precoce.

    • Publicidade

  • Duda e Medran ampliam o choque

    O Al-Ettifaq aproveitou a superioridade numérica e passou a intensificar suas tentativas, até conseguir abrir o placar aos 31 minutos. A bola chegou até Doda na entrada da área, e ele finalizou em direção ao ângulo superior, alojando a bola nas redes do Al-Nassr.

    Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

    E antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 45+3 minutos, Álvaro Medrán ampliou a vantagem do Al-Ettifaq com um chute forte de fora da área, aproveitando um passe de Yasser Al-Shamrani, encerrando os donos da casa a etapa inicial em vantagem por 2 a 0.

  • Saída de Ronaldo: Mané e Al-Amri completam a virada

    O Al-Nassr entrou no segundo tempo em busca da reação e fez uma alteração, colocando Abdullah Al-Khaibari no lugar de Cristiano Ronaldo.

    Iñigo Martínez quase diminuiu a diferença aos 53 minutos, mas mandou a bola na trave, antes de o goleiro do Al-Ettifaq defender uma tentativa de João Félix.

    Aos 74 minutos, Félix deu um passe em profundidade para Sadio Mané, e o atacante senegalês avançou dentro da área e finalizou com a perna direita no canto direito, diminuindo a diferença e recolocando o Al-Nassr no jogo.

    O empate não demorou, pois Félix cobrou um escanteio aos 77 minutos, que Abdulelah Al-Amri completou de curta distância e mandou para o fundo das redes, deixando o placar em 2 a 2.

    O Al-Nassr manteve a pressão, e o goleiro do Al-Ettifaq salvou uma finalização de Mané aos 82 minutos, antes de o time sofrer duas tentativas em impedimento aos 89 e aos 90 minutos.

    Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

    Aos 90 minutos, Sami Al-Najei conduziu um contra-ataque rápido e passou para Mané, que marcou o terceiro gol com uma finalização do meio da área.

    Com esse resultado, o Al-Nassr conseguiu somar o nono ponto e lidera provisoriamente a competição, enquanto o Al-Ettifaq parou nos seis pontos, ocupando a sexta colocação.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR