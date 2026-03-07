Traduzido por
VÍDEO: Ao estilo Cristiano Ronaldo! O jovem prodígio do Manchester United, JJ Gabriel, marca um gol individual IRREAL em partida sub-18
Um momento de genialidade individual
Os Red Devils estiveram em grande forma durante toda a partida, garantindo uma vantagem dominante de 5 a 1, com Gabriel no centro das atenções. Seu primeiro gol da tarde foi uma demonstração de pura audácia técnica, quando ele chutou de 25 metros com um chute desviado. A bola fez uma curva dramática no ar, batendo na parte inferior da trave antes de entrar no fundo da rede, sinalizando o início de uma exibição individual especial. Se seu primeiro gol foi uma demonstração de técnica inteligente, o segundo foi uma obra-prima de habilidade individual e força bruta. O jovem passou por dois defensores com uma jogada habilidosa antes de chutar no ângulo superior a cerca de 25 metros. Foi uma sequência que parecia ter sido tirada diretamente de um vídeo com os melhores momentos de Ronaldo, combinando um trabalho de pés ágil para driblar os marcadores com um finalização devastadora que voou para o ângulo. A pura ousadia de chutar de uma distância tão grande, após um drible bem-sucedido, dizia muito sobre sua confiança altíssima.
Lutando para manter um talento geracional
A ascensão meteórica de Gabriel não passou despercebida pelos gigantes do futebol europeu, e o United enfrentou uma luta significativa para manter seus serviços. A situação chegou a um ponto crítico no ano passado, quando seus representantes sugeriram que seu futuro poderia estar longe de Manchester, causando uma preocupação considerável dentro da hierarquia do clube. Os riscos não poderiam ter sido maiores durante essas negociações, especialmente com os rivais mais próximos do United à espreita. O Manchester City estava entre os times seriamente interessados em contratá-lo no verão passado, com o Barcelona também conhecido por ser um admirador.
O caminho para a estreia na Premier League
À medida que a temporada entra em sua reta final, permanece a dúvida se Gabriel terá minutos de jogo antes do término da campanha. O United está buscando uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada e pode não ter o luxo de dar a Gabriel sua estreia na Premier League nesta temporada, dada a intensidade da disputa pelo futebol europeu nesta temporada. Embora os torcedores estejam ansiosos para ver o jogador de 15 anos em um grande palco, a comissão técnica provavelmente dará prioridade ao seu desenvolvimento físico a longo prazo em vez de uma introdução prematura aos rigores do futebol de alto nível.