VÍDEO: Ao estilo Cristiano Ronaldo! O jovem prodígio do Manchester United, JJ Gabriel, marca um gol individual IRREAL em partida sub-18

Os Red Devils estiveram em grande forma durante toda a partida, garantindo uma vantagem dominante de 5 a 1, com Gabriel no centro das atenções. Seu primeiro gol da tarde foi uma demonstração de pura audácia técnica, quando ele chutou de 25 metros com um chute desviado. A bola fez uma curva dramática no ar, batendo na parte inferior da trave antes de entrar no fundo da rede, sinalizando o início de uma exibição individual especial. Se seu primeiro gol foi uma demonstração de técnica inteligente, o segundo foi uma obra-prima de habilidade individual e força bruta. O jovem passou por dois defensores com uma jogada habilidosa antes de chutar no ângulo superior a cerca de 25 metros. Foi uma sequência que parecia ter sido tirada diretamente de um vídeo com os melhores momentos de Ronaldo, combinando um trabalho de pés ágil para driblar os marcadores com um finalização devastadora que voou para o ângulo. A pura ousadia de chutar de uma distância tão grande, após um drible bem-sucedido, dizia muito sobre sua confiança altíssima.