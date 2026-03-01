AFP
VÍDEO: Antony, jogador do Manchester United, marca um golaço de bicicleta pelo Real Betis no clássico contra o Sevilla
Antony ilumina o clássico de Sevilha
A partida tinha apenas 15 minutos quando ocorreu a virada. Após uma bola desviada pairar perigosamente dentro da área, Antony reagiu com precisão instintiva. Reposicionando-se perfeitamente, ele saltou no ar para conectar um excelente chute de bicicleta que mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro do Sevilla.
Assista ao gol espetacular de Antony
Heroísmo no clássico e uma nova motivação
Antony, que chegou à Espanha após um período difícil de três anos no Old Trafford, encontrou o ambiente perfeito para prosperar sob o sol de Sevilha. O gol no clássico não foi apenas um golpe de sorte; foi o culminar de um período de excelência sustentada que o tornou o líder técnico indiscutível do Los Verdiblancos. Sua capacidade de produzir jogadas espetaculares nas partidas mais pressionadas o tornou querido pelos torcedores do Betis.
No entanto, isso não foi suficiente para inspirar o Betis à vitória no domingo. Álvaro Fidalgo deu aos anfitriões uma vantagem de 2 a 0 no intervalo, mas o Sevilla reagiu e garantiu um empate em 2 a 2 no segundo tempo, graças aos gols de Alexis Sánchez (outro jogador que não teve sucesso no United) e Isaac Romero. A cabeçada de Sánchez para colocar o Sevilla de volta no jogo fez dele o jogador mais velho a marcar em um clássico da La Liga entre Sevilla e Betis no século XXI, aos 36 anos e 72 dias, superando o recorde anterior de Joaquín Sánchez.
Números impressionantes para o brasileiro
Com esta última contribuição, Antony soma 20 gols e 14 assistências em 57 partidas disputadas pelo Betis. Estes números refletem um nível de consistência que ele raramente alcançou durante sua passagem por Manchester, sugerindo que o estilo de jogo espanhol e a liberdade tática que lhe é concedida no Betis permitiram que ele revelasse seu verdadeiro potencial.
Uma análise mais aprofundada de sua campanha atual destaca sua importância fundamental para o rendimento ofensivo do time. Nesta edição da La Liga, ele tem 12 participações diretas em gols, mais do que qualquer outro companheiro de equipe. Esse domínio estatístico ressalta seu papel como o centro criativo da equipe, provando que ele é muito mais do que apenas um provedor de destaques; ele é o motor que impulsiona a busca do clube pela classificação europeia.
Olhos voltados para a Copa do Mundo
À medida que o calendário internacional avança, desempenhos dessa magnitude certamente chamarão a atenção do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Antony falou sobre suas ambições internacionais em uma entrevista recente à FIFA: “Jogar na Copa do Mundo do ano que vem seria a realização de um sonho e um dos maiores objetivos da minha carreira. Sei que, se quiser reconquistar meu lugar na seleção brasileira, preciso estar no meu melhor aqui no Betis. Quero trabalhar duro todos os dias para garantir que estarei à disposição para ajudar o Brasil.”
O renascido ponta estará de volta à ação quando o Real Betis enfrentar o Getafe em sua próxima partida da La Liga, no dia 8 de março.
