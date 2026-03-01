VÍDEO: Antony, jogador do Manchester United, marca um golaço de bicicleta pelo Real Betis no clássico contra o Sevilla

Antony, que chegou à Espanha após um período difícil de três anos no Old Trafford, encontrou o ambiente perfeito para prosperar sob o sol de Sevilha. O gol no clássico não foi apenas um golpe de sorte; foi o culminar de um período de excelência sustentada que o tornou o líder técnico indiscutível do Los Verdiblancos. Sua capacidade de produzir jogadas espetaculares nas partidas mais pressionadas o tornou querido pelos torcedores do Betis.

No entanto, isso não foi suficiente para inspirar o Betis à vitória no domingo. Álvaro Fidalgo deu aos anfitriões uma vantagem de 2 a 0 no intervalo, mas o Sevilla reagiu e garantiu um empate em 2 a 2 no segundo tempo, graças aos gols de Alexis Sánchez (outro jogador que não teve sucesso no United) e Isaac Romero. A cabeçada de Sánchez para colocar o Sevilla de volta no jogo fez dele o jogador mais velho a marcar em um clássico da La Liga entre Sevilla e Betis no século XXI, aos 36 anos e 72 dias, superando o recorde anterior de Joaquín Sánchez.