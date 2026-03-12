Goal.com
Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Antonio Rudiger dança em seu carro e buzina enquanto torcedores eufóricos bloqueiam a saída do astro do Real Madrid do Bernabeu após a vitória sobre o Manchester City

Antonio Rudiger provou mais uma vez porque é o jogador preferido dos torcedores no Bernabeu, após a vitória enfática do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Manchester City. Enquanto muitas das maiores estrelas do futebol tentariam evitar a atenção dos torcedores após um confronto tão importante da Liga dos Campeões, o jogador da seleção alemã abraçou os torcedores, comemorando efusivamente em seu carro para aqueles que bloquearam sua saída do estádio.

  • A alma da festa

    O zagueiro central de 33 anos, que teve um desempenho caracteristicamente robusto para manter a equipe de Pep Guardiola à distância, foi filmado pulando em seu assento, buzinando e cantando junto com os torcedores do Real Madrid. Com as janelas abertas e um grande sorriso no rosto, Rudiger cumprimentou os torcedores e incentivou os gritos com seu nome, abraçando totalmente a atmosfera de júbilo após o hat-trick de Federico Valverde no primeiro tempo ter desmontado os gigantes da Premier League.

  • Assista ao vídeo

  • Controvérsia e celebração

    As comemorações contrastam fortemente com as questões disciplinares que têm envolvido Rudiger recentemente, com o Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da La Liga admitindo que Rudiger deveria ter sido expulso por conduta violenta durante uma partida contra o Getafe. Apesar do escrutínio arbitral que o cerca, o zagueiro alemão continua sendo uma figura intocável no coração dos madridistas, que valorizam sua intensidade bruta e sua energia contagiante após as partidas.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    O foco volta-se para o Etihad

    Em campo, a vitória foi uma declaração de intenções dos gigantes espanhóis, que deram um grande passo em direção às quartas de final. Após o apito final, o companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold elogiou o desempenho do time, dizendo à TNT Sports que foi uma “atuação impressionante” que provou sua resiliência. “Não importa quais lesões temos”, disse ele, observando que eles silenciaram com sucesso aqueles que “esperavam que fôssemos derrotados esta noite”.

    Apesar da vantagem de três gols e do clima de festa, os jogadores de Álvaro Arbeloa sabem que o trabalho está apenas pela metade. A partida de volta em Manchester exigirá o mesmo nível de concentração e intensidade que Rudiger demonstra sempre que entra em campo. A capacidade do zagueiro de passar de um brincalhão despreocupado fora do campo a um jogador assustador dentro dele será vital para o Real Madrid defender sua vantagem na Inglaterra.

