VÍDEO: Antonio Rudiger dança em seu carro e buzina enquanto torcedores eufóricos bloqueiam a saída do astro do Real Madrid do Bernabeu após a vitória sobre o Manchester City

Em campo, a vitória foi uma declaração de intenções dos gigantes espanhóis, que deram um grande passo em direção às quartas de final. Após o apito final, o companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold elogiou o desempenho do time, dizendo à TNT Sports que foi uma “atuação impressionante” que provou sua resiliência. “Não importa quais lesões temos”, disse ele, observando que eles silenciaram com sucesso aqueles que “esperavam que fôssemos derrotados esta noite”.

Apesar da vantagem de três gols e do clima de festa, os jogadores de Álvaro Arbeloa sabem que o trabalho está apenas pela metade. A partida de volta em Manchester exigirá o mesmo nível de concentração e intensidade que Rudiger demonstra sempre que entra em campo. A capacidade do zagueiro de passar de um brincalhão despreocupado fora do campo a um jogador assustador dentro dele será vital para o Real Madrid defender sua vantagem na Inglaterra.