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VÍDEO: Antoine Griezmann marca um gol espetacular em sua estreia na MLS e ajuda o Orlando City a golear o San Jose Earthquakes
Um começo dos sonhos para o ícone francês
Griezmann não perdeu tempo para deixar sua marca em solo norte-americano. O atacante de 35 anos, que se juntou ao Orlando City em meio a grande alarde, foi escalado como titular pelo técnico Martín Perelman para a viagem ao PayPal Park. A decisão se mostrou acertada, já que o ex-jogador do Atlético de Madrid demonstrou a qualidade de elite que marcou sua carreira no mais alto nível do futebol europeu por mais de uma década.
O Orlando City anunciou oficialmente a contratação de Griezmann em março, antes de o astro francês se juntar formalmente ao elenco em 13 de julho. A transferência pôs fim à sua longa passagem pela La Liga, onde jogava desde 2009, tendo atuado pelo Real Sociedad, Atlético de Madrid e Barcelona. Durante sua passagem pela Espanha, Griezmann conquistou a Supercopa da Espanha, a Liga Europa e a Supercopa da UEFA com o Atlético de Madrid, além da Copa del Rey durante sua passagem pelo Barcelona.
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Alcançando o triplo século com estilo
Embora garantir os três pontos continuasse sendo o principal objetivo do Orlando City, a partida teve um significado pessoal imenso para o campeão da Copa do Mundo. O gol de Griezmann aos 48 minutos não foi apenas seu primeiro na MLS, mas também marcou o marco histórico de 300 gols em clubes em sua ilustre carreira. O experiente atacante produziu um momento mágico que ressaltou sua classe inabalável; ele recebeu a bola dentro da área, driblou habilmente seu marcador com uma finta precisa e, com calma, mandou a bola para o fundo do gol do San Jose, colocando sua equipe em vantagem de 3 a 0.
O gol de Griezmann dá continuidade à sua impressionante sequência de gols, após uma forte última temporada no Atlético de Madrid, onde disputou 56 partidas em todas as competições, marcando 14 gols e dando oito assistências. Seu marco de 300 gols na carreira em clubes está distribuído por quatro times: 212 gols pelo Atlético de Madrid, 52 pela Real Sociedad, 35 pelo Barcelona e, agora, seu primeiro com a camisa do Orlando City.
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O elenco coadjuvante do Orlando City se destaca
Embora Griezmann, naturalmente, vá monopolizar as manchetes, esta foi uma atuação coletiva impressionante dos Lions. O zagueiro esloveno David Brekalo, o colombiano Iván Angulo e o paraguaio Braian Ojeda completaram a goleada contra o San Jose Earthquakes, que divide a liderança da Conferência Oeste com o Vancouver Whitecaps. A diversidade dos artilheiros deve agradar a Perelman, pois mostra que o Orlando não depende exclusivamente de sua nova contratação de peso para gerar a produção ofensiva necessária para vencer as partidas de forma convincente.
Essa vitória tem implicações enormes para as ambições do Orlando City nesta temporada. Os três pontos impulsionaram o time na tabela, enquanto busca garantir uma vaga nos playoffs da pós-temporada. Com essa vitória, o Orlando City sobe para a décima posição na Conferência Leste, com 17 pontos, apenas dois atrás das vagas para os playoffs, atualmente ocupadas pelo DC United. Após um início de campanha lento, a chegada de Griezmann parece ter dado o impulso necessário para, potencialmente, desencadear uma arrancada no final da temporada.
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