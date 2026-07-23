VÍDEO: Antoine Griezmann marca um gol espetacular em sua estreia na MLS e ajuda o Orlando City a golear o San Jose Earthquakes

Griezmann não perdeu tempo para deixar sua marca em solo norte-americano. O atacante de 35 anos, que se juntou ao Orlando City em meio a grande alarde, foi escalado como titular pelo técnico Martín Perelman para a viagem ao PayPal Park. A decisão se mostrou acertada, já que o ex-jogador do Atlético de Madrid demonstrou a qualidade de elite que marcou sua carreira no mais alto nível do futebol europeu por mais de uma década.

O Orlando City anunciou oficialmente a contratação de Griezmann em março, antes de o astro francês se juntar formalmente ao elenco em 13 de julho. A transferência pôs fim à sua longa passagem pela La Liga, onde jogava desde 2009, tendo atuado pelo Real Sociedad, Atlético de Madrid e Barcelona. Durante sua passagem pela Espanha, Griezmann conquistou a Supercopa da Espanha, a Liga Europa e a Supercopa da UEFA com o Atlético de Madrid, além da Copa del Rey durante sua passagem pelo Barcelona.