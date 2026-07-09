VÍDEO: Antoine Griezmann marca em sua estreia pelo Orlando City e aguarda ansiosamente o confronto com Lionel Messi na MLS

A presença de Griezmann causou um impacto imediato no ataque dos Leões antes do reinício do campeonato nacional. Antes de entrar em campo e marcar seu primeiro gol pelo Orlando, o experiente atacante compartilhou seu entusiasmo em disputar mais uma vez contra Messi, seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, no clássico da Flórida. Griezmann disse: “Me falaram muito sobre o clássico. Assisti ao último. Vai ser uma alegria enfrentar o Messi de novo, e também o Rodrigo [De Paul], com quem tenho um ótimo relacionamento.”