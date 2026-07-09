O experiente atacante marcou o início de sua nova etapa nos Estados Unidos com uma atuação impressionante, quando o Orlando goleou o Tampa Bay Rowdies por 6 a 0 em um amistoso no Inter&Co Stadium. O jogador de 35 anos, que se juntou ao clube no final de junho, foi escalado como titular pelo técnico interino Martin Perelman. Griezmann abriu o placar para sua equipe aos 32 minutos com um chute rasteiro preciso, antes de dar uma excelente assistência para o gol de Ivan Angulo aos 61 minutos.
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VÍDEO: Antoine Griezmann marca em sua estreia pelo Orlando City e aguarda ansiosamente o confronto com Lionel Messi na MLS
Griezmann faz sua estreia
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Atacante aguarda ansiosamente o clássico
A presença de Griezmann causou um impacto imediato no ataque dos Leões antes do reinício do campeonato nacional. Antes de entrar em campo e marcar seu primeiro gol pelo Orlando, o experiente atacante compartilhou seu entusiasmo em disputar mais uma vez contra Messi, seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, no clássico da Flórida. Griezmann disse: “Me falaram muito sobre o clássico. Assisti ao último. Vai ser uma alegria enfrentar o Messi de novo, e também o Rodrigo [De Paul], com quem tenho um ótimo relacionamento.”
- Getty Images Sport
O teste em Dallas antecede o reinício
O Orlando tem programado voar para o FC Dallas para disputar mais um amistoso na próxima semana. O jogo de preparação será fundamental para que o técnico Perelman ajuste as táticas e a preparação física do astro francês. O verdadeiro teste para esse time repleto de estrelas só começará quando a temporada regular da MLS for retomada oficialmente, com uma partida fora de casa contra o San Jose, no dia 22 de julho.
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