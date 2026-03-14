Os mundos do futebol espanhol e do drama britânico cru se encontraram quando o Atlético anunciou uma parceria estratégica com a Netflix para promover o próximo filme, “Peaky Blinders: The Immortal Man”. O Riyadh Air Metropolitano foi transformado em um palco cinematográfico antes do confronto com o Getafe, combinando a “coragem e o coração” dos Colchoneros com a ambição implacável da família Shelby.

Essa iniciativa de marketing única levou os canais oficiais do clube a lançarem um curta-metragem viral apresentando estrelas do time principal totalmente imersas na estética do início do século XX. A colaboração visa preencher a lacuna entre o esporte global e o entretenimento de alta qualidade, utilizando os recursos técnicos do estádio para proporcionar uma experiência de jogo sem igual para os torcedores locais.