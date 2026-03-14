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VÍDEO: Antoine Griezmann é Tommy Shelby! Por que os astros do Atlético de Madrid se fantasiaram de personagens de Peaky Blinders antes do confronto contra o Getafe pela La Liga

Antoine Griezmann e seus companheiros do Atlético de Madrid trocaram os uniformes de treino por bonés de beisebol em uma colaboração impressionante com a Netflix. A parceria tem como objetivo promover o próximo filme “Peaky Blinders: The Immortal Man” e será o tema da partida contra o Getafe.

  • Uma noite sensacional no Metropolitano

    Os mundos do futebol espanhol e do drama britânico cru se encontraram quando o Atlético anunciou uma parceria estratégica com a Netflix para promover o próximo filme, “Peaky Blinders: The Immortal Man”. O Riyadh Air Metropolitano foi transformado em um palco cinematográfico antes do confronto com o Getafe, combinando a “coragem e o coração” dos Colchoneros com a ambição implacável da família Shelby.

    Essa iniciativa de marketing única levou os canais oficiais do clube a lançarem um curta-metragem viral apresentando estrelas do time principal totalmente imersas na estética do início do século XX. A colaboração visa preencher a lacuna entre o esporte global e o entretenimento de alta qualidade, utilizando os recursos técnicos do estádio para proporcionar uma experiência de jogo sem igual para os torcedores locais.

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  • Gangue de Birmingham toma conta do Metropolitano

    Griezmann, Koke, José María Giménez, Alexander Sorloth e Ademola Lookman foram os rostos da campanha, trocando o ritmo acelerado do campo pelos icônicos passeios em câmera lenta de Peaky Blinders.

    “A partida contra o Getafe será o ponto alto da nossa colaboração com a Netflix para o lançamento de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’”, explicou o site oficial do clube. “Por um lado, nossos torcedores poderão desfrutar de grandes surpresas relacionadas à família Shelby nas horas que antecedem o pontapé inicial na Riyadh Air Metropolitano Fan Zone.” 

    “Por outro lado, nosso time principal chegará ao estádio acompanhado por veículos antigos e um grande grupo representando a gangue da família Shelby. No intervalo, todos os torcedores do Atleti presentes poderão desfrutar de um show surpresa em campo, com uma espetacular exibição de luzes e som, e muito Peaky Blinders.”

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    O objetivo é terminar entre os três primeiros

    A equipe de Diego Simeone enfrentará o Getafe no sábado, em busca de uma vitória para garantir uma colocação entre os três primeiros da La Liga nesta temporada. O Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição na tabela, com 54 pontos em 27 partidas, apenas um ponto atrás do Villarreal, terceiro colocado, que já disputou 28 jogos.

    Os Rojiblancos passarão então a concentrar-se na competição europeia, onde enfrentarão o Tottenham na partida de volta das oitavas de final – a partida de ida terminou com uma vitória retumbante por 5 a 2 para o Atlético.

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