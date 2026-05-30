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Adhe Makayasa

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VÍDEO: Anthony Gordon fala em espanhol fluente na sua apresentação pelo Barcelona e revela que treinava “todos os dias” no Newcastle

A. Gordon
Barcelona
La Liga
Newcastle
Premier League

Anthony Gordon concretizou uma transferência sensacional de 69,3 milhões de libras (80 milhões de euros) do Newcastle United para o Barcelona, assinando um contrato de cinco anos com o gigante catalão. O jogador da seleção inglesa, de 25 anos, que foi o artilheiro dos Magpies na última temporada, surpreendeu o público presente na apresentação ao conduzir parte de sua primeira coletiva de imprensa oficial em espanhol fluente.

  • Ala inglês fecha contrato na La Liga

    O ex-atacante do Everton foi apresentado oficialmente à imprensa na noite de sexta-feira, após a conclusão de sua transferência para o Camp Nou. O Newcastle optou por deixar o ponta no banco de reservas nas quatro últimas partidas da temporada, aparentemente para protegê-lo antes desta esperada transferência no verão. O valor substancial da transação ajuda o clube da Premier League a cumprir as normas financeiras, ao mesmo tempo em que proporciona a Gordon a transferência dos sonhos para o exterior antes da próxima Copa do Mundo.

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    Gordon faz um discurso impecável em espanhol na coletiva de imprensa de abertura:

    Ele também fala catalão para os torcedores enquanto dá autógrafos:


  • Um sonho de infância inspira aulas de idiomas

    O atacante revelou que sua preparação linguística levou anos para ser concretizada, ao afirmar: "Eu queria falar espanhol porque, quando era criança, acreditava que jogaria pelo Barça, acredite se quiser. Tenho um fisioterapeuta em Newcastle e conversávamos todos os dias; eu dizia a ele que um dia jogaria pelo Barça, por isso quis aprender espanhol."

    Gordon também encantou os torcedores locais ao dizer, em catalão fluente: “Estic molt feliç”, que significa “Estou muito feliz”.

  • England v Wales - International FriendlyGetty Images Sport

    Foco na Copa do Mundo antes da aventura na Espanha

    O atacante deve voltar rapidamente sua atenção para os compromissos internacionais, já que se junta à seleção da Inglaterra para o torneio na América do Norte. Assim que a janela de jogos internacionais de verão terminar, ele enfrentará a difícil tarefa de se integrar ao exigente sistema tático do Barcelona, sob intenso escrutínio da mídia. A adaptação aos rigores táticos da La Liga representará um duro teste para o ponta, que busca repetir a excelente fase que teve na Inglaterra, com 17 gols marcados.