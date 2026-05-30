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VÍDEO: Anthony Gordon fala em espanhol fluente na sua apresentação pelo Barcelona e revela que treinava “todos os dias” no Newcastle
Ala inglês fecha contrato na La Liga
O ex-atacante do Everton foi apresentado oficialmente à imprensa na noite de sexta-feira, após a conclusão de sua transferência para o Camp Nou. O Newcastle optou por deixar o ponta no banco de reservas nas quatro últimas partidas da temporada, aparentemente para protegê-lo antes desta esperada transferência no verão. O valor substancial da transação ajuda o clube da Premier League a cumprir as normas financeiras, ao mesmo tempo em que proporciona a Gordon a transferência dos sonhos para o exterior antes da próxima Copa do Mundo.
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Gordon faz um discurso impecável em espanhol na coletiva de imprensa de abertura:
Ele também fala catalão para os torcedores enquanto dá autógrafos:
Um sonho de infância inspira aulas de idiomas
O atacante revelou que sua preparação linguística levou anos para ser concretizada, ao afirmar: "Eu queria falar espanhol porque, quando era criança, acreditava que jogaria pelo Barça, acredite se quiser. Tenho um fisioterapeuta em Newcastle e conversávamos todos os dias; eu dizia a ele que um dia jogaria pelo Barça, por isso quis aprender espanhol."
Gordon também encantou os torcedores locais ao dizer, em catalão fluente: “Estic molt feliç”, que significa “Estou muito feliz”.
- Getty Images Sport
Foco na Copa do Mundo antes da aventura na Espanha
O atacante deve voltar rapidamente sua atenção para os compromissos internacionais, já que se junta à seleção da Inglaterra para o torneio na América do Norte. Assim que a janela de jogos internacionais de verão terminar, ele enfrentará a difícil tarefa de se integrar ao exigente sistema tático do Barcelona, sob intenso escrutínio da mídia. A adaptação aos rigores táticos da La Liga representará um duro teste para o ponta, que busca repetir a excelente fase que teve na Inglaterra, com 17 gols marcados.