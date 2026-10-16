O erro gritante ameaçou complicar uma noite tranquila para os donos da casa, mas o goleiro logo se redimiu. Pouco depois da falha em uma jogada de bola parada, o KuPS teve um pênalti a seu favor e a chance de iniciar uma improvável reação.

Na cobrança, Onana acertou o canto, saltou para a direita e espalmou a bola. No rebote, a finalização passou por cima do travessão, preservando a vantagem de dois gols do Trabzonspor e devolvendo a tranquilidade à equipe turca.

Apesar da falha defensiva, o poder ofensivo do Trabzonspor foi demais para os visitantes. O ex-atacante do Southampton Paul Onuachu abriu o placar e deu início a uma atuação ofensiva dominante. O ex-ponta do Liverpool Mohamed Salah ampliou com uma finalização característica no canto mais distante, marcando seu oitavo gol desde que chegou à Turquia na janela de transferências de verão.

Franculino Dju aumentou a vantagem pouco depois do intervalo, fazendo 3 a 0. Após o episódio do pênalti no segundo tempo, Dju marcou novamente nos acréscimos para deixar o resultado totalmente fora de dúvida. Assim, o gol de Gustav Engvall no fim foi apenas um consolo para o KuPS.







