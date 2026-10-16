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Muhammad Zaki
Traduzido por

Vídeo: Andre Onana, emprestado pelo Manchester United, passa por novo vexame ao sofrer gol olímpico em falha pelo Trabzonspor

A. Onana
Trabzonspor
Manchester United
Premier League
KuPS x Trabzonspor
KuPS
Conference League
Campeonato Turco

A fase difícil de Andre Onana longe de Old Trafford teve um novo ponto baixo na noite de quinta-feira, quando o goleiro cometeu uma falha gritante em uma competição europeia. O camaronês, atualmente emprestado ao Trabzonspor, não conseguiu afastar uma bola em uma jogada de bola parada sem maior dificuldade, em um lance que rapidamente viralizou nas redes sociais.

  • Um pesadelo em uma partida europeia

    O Trabzonspor caminhava para uma vitória tranquila no confronto da Conference League contra o KuPS, da Finlândia, antes que seu goleiro recolocasse os visitantes na partida. A equipe turca abriu uma vantagem de três gols até os 47 minutos, aparentemente deixando o jogo resolvido logo no início do segundo tempo.

    Mas, aos 54 minutos, o experiente meio-campista Petteri Pennanen cobrou um escanteio fechado e perigoso. A bola passou por todos na área, surpreendeu Onana e entrou junto à segunda trave. O jogador emprestado pelo Manchester United ficou caído no gramado, sem acreditar no que havia acontecido, enquanto seus companheiros simplesmente voltaram para o círculo central.


  • Assista ao vídeo



  • Redimindo-se na marca do pênalti

    O erro gritante ameaçou complicar uma noite tranquila para os donos da casa, mas o goleiro logo se redimiu. Pouco depois da falha em uma jogada de bola parada, o KuPS teve um pênalti a seu favor e a chance de iniciar uma improvável reação.

    Na cobrança, Onana acertou o canto, saltou para a direita e espalmou a bola. No rebote, a finalização passou por cima do travessão, preservando a vantagem de dois gols do Trabzonspor e devolvendo a tranquilidade à equipe turca.

    Apesar da falha defensiva, o poder ofensivo do Trabzonspor foi demais para os visitantes. O ex-atacante do Southampton Paul Onuachu abriu o placar e deu início a uma atuação ofensiva dominante. O ex-ponta do Liverpool Mohamed Salah ampliou com uma finalização característica no canto mais distante, marcando seu oitavo gol desde que chegou à Turquia na janela de transferências de verão.

    Franculino Dju aumentou a vantagem pouco depois do intervalo, fazendo 3 a 0. Após o episódio do pênalti no segundo tempo, Dju marcou novamente nos acréscimos para deixar o resultado totalmente fora de dúvida. Assim, o gol de Gustav Engvall no fim foi apenas um consolo para o KuPS.



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    Seguindo em frente na Turquia

    Agora em sua segunda temporada longe de Old Trafford, Onana espera dar continuidade às atuações decisivas nos pênaltis, em vez de ficar remoendo a falha no escanteio. Jogar com regularidade em competições europeias continua sendo fundamental para que ele encontre consistência durante o período de empréstimo.

    O Trabzonspor buscará aliar a eficiência nas finalizações a uma maior solidez defensiva nos próximos jogos. Manter a sequência de vitórias na Conference League será essencial para suas ambições continentais.