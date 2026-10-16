Lehtikuva
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Vídeo: Andre Onana, emprestado pelo Manchester United, passa por novo vexame ao sofrer gol olímpico em falha pelo Trabzonspor
Um pesadelo em uma partida europeia
O Trabzonspor caminhava para uma vitória tranquila no confronto da Conference League contra o KuPS, da Finlândia, antes que seu goleiro recolocasse os visitantes na partida. A equipe turca abriu uma vantagem de três gols até os 47 minutos, aparentemente deixando o jogo resolvido logo no início do segundo tempo.
Mas, aos 54 minutos, o experiente meio-campista Petteri Pennanen cobrou um escanteio fechado e perigoso. A bola passou por todos na área, surpreendeu Onana e entrou junto à segunda trave. O jogador emprestado pelo Manchester United ficou caído no gramado, sem acreditar no que havia acontecido, enquanto seus companheiros simplesmente voltaram para o círculo central.
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Redimindo-se na marca do pênalti
O erro gritante ameaçou complicar uma noite tranquila para os donos da casa, mas o goleiro logo se redimiu. Pouco depois da falha em uma jogada de bola parada, o KuPS teve um pênalti a seu favor e a chance de iniciar uma improvável reação.
Na cobrança, Onana acertou o canto, saltou para a direita e espalmou a bola. No rebote, a finalização passou por cima do travessão, preservando a vantagem de dois gols do Trabzonspor e devolvendo a tranquilidade à equipe turca.
Apesar da falha defensiva, o poder ofensivo do Trabzonspor foi demais para os visitantes. O ex-atacante do Southampton Paul Onuachu abriu o placar e deu início a uma atuação ofensiva dominante. O ex-ponta do Liverpool Mohamed Salah ampliou com uma finalização característica no canto mais distante, marcando seu oitavo gol desde que chegou à Turquia na janela de transferências de verão.
Franculino Dju aumentou a vantagem pouco depois do intervalo, fazendo 3 a 0. Após o episódio do pênalti no segundo tempo, Dju marcou novamente nos acréscimos para deixar o resultado totalmente fora de dúvida. Assim, o gol de Gustav Engvall no fim foi apenas um consolo para o KuPS.
- AFP
Seguindo em frente na Turquia
Agora em sua segunda temporada longe de Old Trafford, Onana espera dar continuidade às atuações decisivas nos pênaltis, em vez de ficar remoendo a falha no escanteio. Jogar com regularidade em competições europeias continua sendo fundamental para que ele encontre consistência durante o período de empréstimo.
O Trabzonspor buscará aliar a eficiência nas finalizações a uma maior solidez defensiva nos próximos jogos. Manter a sequência de vitórias na Conference League será essencial para suas ambições continentais.
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