Vídeo: Ancelotti dá um suspiro de alívio... Gol decisivo salva o Brasil da derrota para os Samurais

Em uma noite excepcional, a seleção brasileira virou o jogo contra a Japão, depois de estar perdendo por um gol até os últimos minutos, conquistando a vitória no último suspiro com um gol do atacante Gabriel Martinelli aos 96 minutos, garantindo à “Samba” a classificação para as oitavas de final em uma das partidas mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026.

A organização férrea da seleção japonesa dificultou a tarefa do Brasil e colocou a equipe sob pressão, especialmente no primeiro tempo, antes que o time do técnico Carlo Ancelotti tentasse defender seu orgulho e a esperança de chegar o mais longe possível na Copa do Mundo, para reconquistar o título que não conquista desde 2002.