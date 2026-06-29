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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Ancelotti dá um suspiro de alívio... Gol decisivo salva o Brasil da derrota para os Samurais

Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo
C. Ancelotti
G. Martinelli
Casemiro
Brasil
Japão
EUA
Itália

A tática japonesa dá trabalho aos magos do futebol

Em uma noite excepcional, a seleção brasileira virou o jogo contra a Japão, depois de estar perdendo por um gol até os últimos minutos, conquistando a vitória no último suspiro com um gol do atacante Gabriel Martinelli aos 96 minutos, garantindo à “Samba” a classificação para as oitavas de final em uma das partidas mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026.

A organização férrea da seleção japonesa dificultou a tarefa do Brasil e colocou a equipe sob pressão, especialmente no primeiro tempo, antes que o time do técnico Carlo Ancelotti tentasse defender seu orgulho e a esperança de chegar o mais longe possível na Copa do Mundo, para reconquistar o título que não conquista desde 2002.

  • Determinação japonesa e um gol inesperado

    A seleção do Japão encerrou o primeiro tempo da partida contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vantagem de um gol, marcado por Kaishu Sano aos 29 minutos, surpreendendo a seleção da “Samba”, que não conseguiu furar a organizada defesa japonesa, apesar das repetidas tentativas de empatar o placar. 

    Aos 29 minutos, em um contra-ataque rápido, Kaishu Sano disparou um chute forte de fora da área, que se alojou no canto inferior esquerdo do goleiro Alisson, dando a vantagem ao Japão em um dos ataques mais perigosos lançados pela seleção asiática no primeiro tempo.

    O gol surgiu após um passe decisivo de Ritsu Doan, deixando chocada a torcida brasileira, que esperava um domínio total de sua seleção.

    • Publicidade

  • O espírito do samurai: um desempenho defensivo excepcional

    O Japão não se limitou a marcar no primeiro tempo, mas também apresentou um desempenho defensivo excepcional, com o goleiro Zion Suzuki defendendo três chutes perigosos: de Vinícius Júnior aos 34 minutos, de Matheus Cunha aos 38 minutos e de Lucas Paquetá aos 14 minutos.

    Por outro lado, o ataque do Brasil enfrentou uma sólida linha defensiva liderada por Shogo Taniguchi e Takehiro Tomiyasu, que conseguiu reduzir os espaços e impedir que os atacantes chegassem facilmente à área.

  • Casemiro decifra o código japonês

    O segundo tempo começou com uma substituição forçada na seleção brasileira: Lucas Paquetá saiu de campo devido a uma lesão e foi substituído por Endrick aos 45 minutos. Os primeiros minutos foram marcados por cautela, com um cabeceio de Bruno Guimarães aos 52 minutos, mas o goleiro japonês Zion Suzuki defendeu com maestria.

    Aos 53 minutos, Endrick desperdiçou uma chance de ouro com um chute do meio da área que passou rente à trave direita após cruzamento de Vinícius; em seguida, Casemiro tentou de cabeça à queima-roupa aos 54 minutos, mas a bola ricocheteou na defesa.

    O gol de empate saiu aos 56 minutos, quando Casemiro subiu para cabecear com precisão um cruzamento de Gabriel Magalhães, mandando a bola no meio do gol e marcando seu primeiro gol na competição.


  • Intensa pressão brasileira

    O Brasil continuou pressionando em busca do gol da vitória; aos 58 minutos, Vinícius chutou da esquerda, mas o goleiro japonês se destacou mais uma vez e desviou a bola, que bateu na trave e saiu para fora; Em seguida, Matheus Cunha desperdiçou uma chance de fora da área, antes de ser substituído por Gabriel Martinelli aos 66 minutos.

    Por outro lado, o Japão não desistiu de seus contra-ataques: Ayase Ueda chutou da esquerda aos 64 minutos, mas Alisson defendeu, Além disso, o Japão fez uma série de substituições aos 66 minutos: Yukinari Sugawara entrou no lugar de Ritsu Doan, Shoto Machino no lugar de Junya Ito e Tanaka no lugar de Daichi Kamada aos 78 minutos, Já aos 84 minutos, Junosuke Suzuki recebeu um cartão amarelo após uma entrada violenta em Danilo.

  • Uma mordida mortal... Martinelli cumpre a difícil missão

    Enquanto todos esperavam que a partida terminasse empatada e fosse para a prorrogação, o ataque brasileiro partiu para cima aos 90+3 minutos, quando o Brasil conquistou um escanteio cobrado por Bruno Guimarães; Fabinho cabeceou, mas a bola passou por cima do gol.

    A pressão brasileira continuou até os 90+6 minutos, quando Bruno Guimarães deu um passe inteligente para Gabriel Martinelli, que chutou com o pé direito do meio da área no canto inferior direito, marcando o gol da vitória e fazendo as arquibancadas do estádio de Houston explodirem de alegria.

    Com esse resultado, a seleção brasileira aguarda, nas oitavas de final, o vencedor da partida das 16ªs de final entre Noruega e Costa do Marfim.

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