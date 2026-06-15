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VÍDEO: Amad Diallo SURPREENDE o Equador! Estrela do Manchester United marca um gol espetacular aos 90 minutos e dá à Costa do Marfim sua primeira vitória na Copa do Mundo em 12 anos
Amad deixa sua opinião bem clara para Fae
Apesar de ter sido uma surpresa não ter sido escalado no time titular de Emerse Fae na Filadélfia, Amad não deixou transparecer sua frustração quando finalmente foi chamado. O jogador do Manchester United havia se destacado durante o aquecimento no intervalo, e sua energia valeu a pena quando ele substituiu Bazoumana Touré logo aos 10 minutos do segundo tempo.
O momento decisivo chegou no último minuto do tempo regulamentar. Wilfried Singo, que havia sido deslocado para a lateral direita momentos antes, fez uma arrancada exaustiva pela lateral antes de cruzar uma bola perfeita de volta para a área. Amad demonstrou uma calma de gelo ao chutar com a parte interna do pé, mandando a bola para além do goleiro equatoriano Hernán Galíndez, provocando comemorações frenéticas no banco da Costa do Marfim.
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Equador lamenta as oportunidades perdidas, enquanto a Costa do Marfim encontra seu ritmo
O resultado foi incrivelmente injusto para o Equador, que havia dominado os primeiros trinta minutos e parecia exatamente a equipe que vinha de uma sequência de 19 jogos sem derrota. John Yeboah esteve no centro das melhores jogadas da equipe, cortando para dentro e mandando um chute com efeito magnífico na trave, depois que Emmanuel Agbadou, de forma atípica, perdeu o equilíbrio.
A trave negaria a vitória à La Tri mais uma vez pouco depois. Pedro Vite deu um passe de fio no chão sublime para Alan Minda, mas o atacante só pôde assistir enquanto seu chute de oito metros acertava a trave. Foi um período de domínio que o Equador acabaria se arrependendo, já que não conseguiu testar Yahia Fofana com frequência suficiente no segundo tempo.
Enquanto isso, os vencedores da AFCON 2023 demoraram a entrar no jogo, com Yan Diomande se mostrando uma ameaça constante, mas sem encontrar o passe final. A entrada de Amad e Ange-Yoan Bonny transformou a dinâmica do ataque da seleção africana, proporcionando a precisão que faltava na primeira hora de jogo.
Antes da jogada heroica de Amad, Elye Wahi já havia chegado perto de abrir o placar, espelhando a sorte do Equador ao acertar a trave após um cruzamento convidativo de Nicolas Pepe. No entanto, os Elefantes se recusaram a se contentar com um ponto, pressionando até o último minuto para garantir sua primeira vitória em uma Copa do Mundo desde o torneio de 2014 no Brasil.
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Os Elefantes enfrentam um teste contra a Alemanha
Embora a vitória coloque a Costa do Marfim em uma posição sólida no Grupo E, as decisões táticas tomadas por Fae certamente serão analisadas com rigor antes do confronto contra a Alemanha. A escolha de escalar Touré em vez de Amad deixou muitos perplexos, especialmente porque o craque do Manchester United havia marcado o gol da vitória em um amistoso de preparação contra a França.
A Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1 na estreia, provavelmente não será tão ineficiente quanto o Equador foi no terço final do campo. A equipe de Fae mostrou vulnerabilidades defensivas logo no início e precisará ser significativamente mais disciplinada na retaguarda se quiser lidar com o poderio ofensivo dos tetracampeões mundiais na noite de sábado.