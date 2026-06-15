VÍDEO: Amad Diallo SURPREENDE o Equador! Estrela do Manchester United marca um gol espetacular aos 90 minutos e dá à Costa do Marfim sua primeira vitória na Copa do Mundo em 12 anos

O resultado foi incrivelmente injusto para o Equador, que havia dominado os primeiros trinta minutos e parecia exatamente a equipe que vinha de uma sequência de 19 jogos sem derrota. John Yeboah esteve no centro das melhores jogadas da equipe, cortando para dentro e mandando um chute com efeito magnífico na trave, depois que Emmanuel Agbadou, de forma atípica, perdeu o equilíbrio.

A trave negaria a vitória à La Tri mais uma vez pouco depois. Pedro Vite deu um passe de fio no chão sublime para Alan Minda, mas o atacante só pôde assistir enquanto seu chute de oito metros acertava a trave. Foi um período de domínio que o Equador acabaria se arrependendo, já que não conseguiu testar Yahia Fofana com frequência suficiente no segundo tempo.

Enquanto isso, os vencedores da AFCON 2023 demoraram a entrar no jogo, com Yan Diomande se mostrando uma ameaça constante, mas sem encontrar o passe final. A entrada de Amad e Ange-Yoan Bonny transformou a dinâmica do ataque da seleção africana, proporcionando a precisão que faltava na primeira hora de jogo.

Antes da jogada heroica de Amad, Elye Wahi já havia chegado perto de abrir o placar, espelhando a sorte do Equador ao acertar a trave após um cruzamento convidativo de Nicolas Pepe. No entanto, os Elefantes se recusaram a se contentar com um ponto, pressionando até o último minuto para garantir sua primeira vitória em uma Copa do Mundo desde o torneio de 2014 no Brasil.