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VÍDEO: Alisha Lehmann marca seu primeiro gol pelo Leicester contra o Aston Villa, mas a derrota deixa os Foxes em apuros
Uma derrota devastadora para os Foxes
Os Foxes continuam três pontos atrás, na lanterna da tabela, em 12º lugar, com apenas nove pontos, enquanto os visitantes ocupam confortavelmente a oitava posição, com 20 pontos. Lehmann, que recentemente rebateu as críticas após trocar o Como pelo Leicester, deu aos anfitriões uma vantagem de 1 a 0 com um gol aos 38 minutos. No entanto, o Villa reagiu no segundo tempo e garantiu a vitória por 2 a 1, graças ao gol de empate de Anna Patten aos 47 minutos e ao gol da vitória de Kirsty Hanson aos 84 minutos.
Problemas no ataque e lesões
A incapacidade do Leicester de manter a pressão ofensiva tem sido um problema determinante nesta temporada. A equipe marcou apenas nove gols no campeonato, o menor número da divisão, e não conseguiu marcar mais de um gol em nenhuma partida. O técnico Rick Passmoor viu seus planos táticos serem severamente prejudicados por lesões, ficando sem jogadoras importantes como Denny Draper, Noemie Mouchon e Jutta Rantala. Essa falta de profundidade ficou gritante, já que a equipe conseguiu apenas um chute em todo o segundo tempo e registrou meros quatro toques dentro da área adversária.
Passmoor mantém-se firme apesar da pressão
Apesar da crescente ameaça de rebaixamento e de ter de lidar com um elenco reduzido, Passmoor se recusa a desistir. Ele está convicto de que o ânimo dentro do grupo continua alto. “A vontade está presente, a união está presente, a cultura está presente”, insistiu. “Não vamos desistir — não vamos virar as costas para essa luta. Nosso destino ainda está em nossas mãos.” A recente chegada de Lehmann da Itália tinha como objetivo adicionar um poder de fogo crucial a essa tentativa de sobrevivência, já que ela pretendia silenciar os céticos. Agora, o time precisa urgentemente converter seus momentos promissores em pontos reais.
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O que vem a seguir para o Leicester City?
Com apenas cinco partidas restantes, o caminho para a permanência parece incrivelmente difícil. Os Foxes precisam desesperadamente encontrar consistência e solidez defensiva. Eles enfrentam um jogo crucial em casa contra o Brighton na próxima semana, antes de embarcarem em complicadas viagens para enfrentar o London City e o Everton. Além disso, ainda têm um jogo a menos contra o Arsenal e precisam receber o Chelsea, um dos candidatos ao título. Para evitar um disputado playoff de rebaixamento contra um time da Championship, a equipe precisa de uma reviravolta imediata. Um único resultado positivo poderia trazer a confiança e o ímpeto necessários para superar esta agenda exaustiva do final da temporada e garantir a permanência na primeira divisão.
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