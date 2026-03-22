VÍDEO: Alisha Lehmann marca seu primeiro gol pelo Leicester contra o Aston Villa, mas a derrota deixa os Foxes em apuros

Com apenas cinco partidas restantes, o caminho para a permanência parece incrivelmente difícil. Os Foxes precisam desesperadamente encontrar consistência e solidez defensiva. Eles enfrentam um jogo crucial em casa contra o Brighton na próxima semana, antes de embarcarem em complicadas viagens para enfrentar o London City e o Everton. Além disso, ainda têm um jogo a menos contra o Arsenal e precisam receber o Chelsea, um dos candidatos ao título. Para evitar um disputado playoff de rebaixamento contra um time da Championship, a equipe precisa de uma reviravolta imediata. Um único resultado positivo poderia trazer a confiança e o ímpeto necessários para superar esta agenda exaustiva do final da temporada e garantir a permanência na primeira divisão.