VÍDEO: Alisha Lehmann dá um salto mortal para trás em uma piscina tropical! A ex-estrela da WSL aproveita férias ensolaradas na Jamaica com o namorado Montel McKenzie, da Baller League

Os últimos meses têm sido incrivelmente desgastantes para a atacante, que enfrentou inúmeros obstáculos físicos e psicológicos após sua transferência de grande repercussão no inverno. Reconhecendo as profundas dificuldades que encontrou no clube das Midlands após sua mudança da Itália, a jogadora de 27 anos abriu o coração para sua enorme base de fãs online sobre o desgaste emocional. Ao relembrar esse período exaustivo, a superestrela digital afirmou: “Este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira no futebol. Foram muitos desafios, contratempos, lesões e momentos que me colocaram à prova, tanto dentro quanto fora de campo. Nem sempre foi fácil, e houve momentos em que tive que lutar contra situações que nunca imaginei que enfrentaria.”