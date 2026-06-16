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VÍDEO: Alisha Lehmann dá um salto mortal para trás em uma piscina tropical! A ex-estrela da WSL aproveita férias ensolaradas na Jamaica com o namorado Montel McKenzie, da Baller League
Mergulhando no sol da Jamaica
No Instagram, para compartilhar os melhores momentos das férias, Lehmann postou um vídeo espetacular demonstrando sua habilidade atlética. A ex-jogadora da Juventus e do Como foi filmada executando com perfeição um salto mortal para trás de uma plataforma, mergulhando em uma deslumbrante piscina tropical na Jamaica. Ela estava acompanhada pelo namorado, McKenzie, que também mergulhou nas águas de um azul vibrante. O casal vem aproveitando um retiro muito necessário, mantendo seus seguidores atualizados com sessões de academia e selfies à beira-mar. Para a atacante, essa escapada serena oferece um contraste marcante com a turbulenta temporada nacional pela qual passou recentemente, permitindo que a estrela internacional se recupere fisicamente antes de tomar decisões futuras.
Sorte contrastante no campo de futebol
Enquanto a atacante suíça busca consolo após uma temporada difícil, McKenzie comemora a glória máxima. Recentemente, ela ergueu o troféu da Baller League UK depois que sua equipe conquistou uma emocionante vitória por 5 a 2. Enquanto isso, o Leicester City sofreu um rebaixamento devastador da Superliga Feminina após uma derrota por 2 a 1 nos pênaltis para o Charlton Athletic. Lehmann chegou aos Foxes vindo do time italiano Como em janeiro de 2026, disputando apenas nove partidas, mas conquistando, de forma notável, o prêmio de Jogadora da Temporada escolhida pelos torcedores. Refletindo sobre essa relação de apoio, a campeã comentou anteriormente: “Naturalmente, isso te dá aquele impulso, como se um membro da família ou um amigo estivesse assistindo.”
Superando uma temporada nacional incrivelmente difícil
Os últimos meses têm sido incrivelmente desgastantes para a atacante, que enfrentou inúmeros obstáculos físicos e psicológicos após sua transferência de grande repercussão no inverno. Reconhecendo as profundas dificuldades que encontrou no clube das Midlands após sua mudança da Itália, a jogadora de 27 anos abriu o coração para sua enorme base de fãs online sobre o desgaste emocional. Ao relembrar esse período exaustivo, a superestrela digital afirmou: “Este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira no futebol. Foram muitos desafios, contratempos, lesões e momentos que me colocaram à prova, tanto dentro quanto fora de campo. Nem sempre foi fácil, e houve momentos em que tive que lutar contra situações que nunca imaginei que enfrentaria.”
- Getty Images Sport
Preparação para os desafios da próxima temporada
Olhando para o futuro, a estrela internacional precisa decidir em breve se permanecerá no Leicester para lutar pelo acesso da segunda divisão ou se buscará uma nova transferência. Enquanto enfrenta essa importante encruzilhada na carreira, seu foco imediato está voltado exclusivamente para uma preparação intensiva. Aceitando os desafios futuros, ela declarou com confiança: “Mal posso esperar pela próxima temporada. Estarei pronta, em melhor forma, mais forte e mais motivada do que nunca. Isso é apenas o começo.”