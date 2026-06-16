Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, “Os Verdes”, levou a equipe a um empate emocionante contra a Uruguai por 1 a 1, na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em uma partida que contou com um desempenho notável do “Polvo Verde” ao longo dos 90 minutos.

Com esse empate, o saldo de pontos de todas as seleções do Grupo 8 subiu para um ponto, após o empate da Espanha com Cabo Verde na outra partida, deixando as quatro equipes empatadas em pontos, com a Uruguai e a Arábia Saudita à frente apenas no saldo de gols, o que intensifica a disputa precoce pelas duas vagas para a próxima fase.

Espera-se que as próximas duas rodadas testemunhem uma forte competição dentro do grupo, diante da proximidade dos níveis e da igualdade de pontos, o que torna cada partida uma espécie de “final antecipada” no caminho para a classificação para as fases eliminatórias.

Abdulelah Al-Omari marcou o único gol da Arábia Saudita aos 41 minutos, enquanto Maximiliano Araujo empatou aos 80 minutos.