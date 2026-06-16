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Vídeo: Al-Owais salva a Arábia Saudita da tempestade do Uruguai em uma noite histórica

Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Uruguai
EUA

A seleção verde é o destaque da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, “Os Verdes”, levou a equipe a um empate emocionante contra a Uruguai por 1 a 1, na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em uma partida que contou com um desempenho notável do “Polvo Verde” ao longo dos 90 minutos.

Com esse empate, o saldo de pontos de todas as seleções do Grupo 8 subiu para um ponto, após o empate da Espanha com Cabo Verde na outra partida, deixando as quatro equipes empatadas em pontos, com a Uruguai e a Arábia Saudita à frente apenas no saldo de gols, o que intensifica a disputa precoce pelas duas vagas para a próxima fase.

Espera-se que as próximas duas rodadas testemunhem uma forte competição dentro do grupo, diante da proximidade dos níveis e da igualdade de pontos, o que torna cada partida uma espécie de “final antecipada” no caminho para a classificação para as fases eliminatórias.

Abdulelah Al-Omari marcou o único gol da Arábia Saudita aos 41 minutos, enquanto Maximiliano Araujo empatou aos 80 minutos.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um começo cauteloso

    A partida começou com cautela de ambos os lados, até que a seleção uruguaia criou sua primeira chance perigosa aos cinco minutos, quando desferiu um chute forte, mas Mohammed Al-Owais estava atento e defendeu com firmeza, mantendo o seu gol invicto.

    A seleção saudita respondeu aos 18 minutos por meio de seu capitão, Salem Al-Dossari, que chutou de fora da área, mas a bola passou longe do gol sem representar perigo real para o goleiro uruguaio.

    A seleção do Uruguai continuou pressionando em busca do primeiro gol e quase conseguiu aos 30 minutos, quando um de seus jogadores cabeceou com perigo de dentro da área, mas Al-Owais continuou brilhando e afastou a bola com maestria, sob os aplausos da torcida saudita.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al-Omari dá preferência ao Verde

    Aos 36 minutos, a Arábia Saudita teve uma boa oportunidade, depois que Musab Al-Juwair lançou um passe preciso por trás da defesa, mas o zagueiro Mosquera interveio no último instante e afastou a bola antes que ela chegasse ao atacante saudita.

    A seleção saudita voltou a ameaçar o gol do Uruguai aos 38 minutos, após um escanteio que chegou a Abdulilah Al-Omari, que chutou com força, mas o goleiro uruguaio brilhou e defendeu, mantendo o empate.

    A seleção saudita não esperou muito, pois Abdulelah Al-Omari conseguiu desarmar a defesa uruguaia aos 40 minutos, após aproveitar um rebote do goleiro após uma tentativa saudita dentro da área, mandando a bola para o fundo da rede e colocando a seleção saudita na frente por 1 a 0.




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    Alfabeto latino

    A seleção do Uruguai continuou a dominar o jogo durante o segundo tempo, aproveitando o recuo da seleção saudita para manter a vantagem, e intensificou suas tentativas ofensivas em busca do gol de empate.

    A chance mais perigosa da partida surgiu aos 60 minutos, quando a bola chegou a Manuel Ogarti na entrada da área, que chutou com força, passando por Mohammed Al-Owais, mas ela bateu na trave esquerda em meio a uma grande expectativa nas arquibancadas, antes de voltar para o campo, permitindo que a “Verde” escapasse de um gol certo e mantivesse a vantagem no placar.

    As tentativas uruguaias de empatar continuaram, e Mohamed Al-Owais voltou a brilhar aos 67 minutos, ao defender com maestria um chute forte do craque do meio-campo Federico Valverde, que aproveitou um espaço na frente da área e mandou uma bola perigosa em direção ao gol, mas o goleiro da seleção verde esteve atento com uma reação excepcional, mantendo a vantagem de sua seleção e confirmando seu merecimento ao título de melhor jogador da partida até aquele momento.


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    Um empate surpreendente

    Aos 80 minutos de jogo, a seleção do Uruguai conseguiu empatar contra a seleção da Arábia Saudita, depois que Maximiliano Araújo marcou um gol espetacular ao aproveitar de forma brilhante um rebote do goleiro Mohammed Al-Owais dentro da área, mandando a bola para o fundo da rede com um chute forte que a defesa não conseguiu afastar.

    O gol surgiu após pressão contínua da seleção uruguaia nos minutos finais, aproveitando o recuo relativo dos “Verdes” para manter a vantagem, conseguindo assim empatar o placar e reacender a emoção da partida em meio a uma disputa acirrada entre as duas seleções pelos pontos da primeira partida do grupo.

    Mas a emoção não parou por aí, já que Al-Owais continuou a brilhar nos minutos finais da partida e salvou a seleção saudita de dois gols certos de Federico Valverde, com defesas fantásticas que refletiram sua reação rápida e grande firmeza sob pressão, mantendo a “Verde” no jogo apesar da pressão contínua da Uruguai nos momentos decisivos.





  • Uma noite histórica

    A partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai foi uma noite histórica para os jogadores da Seleção Saudita, especialmente para Abdulelah Al-Omari, que se tornou o primeiro zagueiro a marcar um gol na partida de estreia da Seleção Saudita em toda a sua história.

    Ele também se tornou o primeiro jogador da seleção saudita a abrir o placar em uma partida de estreia da seleção, desde o confronto contra a Holanda em 1994.

    Em termos de números, Mohammed Al-Owais foi o destaque da partida, após defender nove chutes, sendo quatro deles dentro da área.

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