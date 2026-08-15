O Al-Nassr começou sua caminhada na defesa do título da Roshn Saudi League da melhor forma possível, ao conquistar uma vitória merecida sobre o Al-Fateh por três a zero, na noite deste sábado, na primeira rodada da competição, deixando o "Al-Alami" um recado antecipado aos seus rivais sobre o desejo de manter a hegemonia no torneio.
O Al-Nassr fez uma exibição sólida na primeira partida oficial sob o comando de seu treinador australiano Ange Postecoglou, que conseguiu levar a equipe à vitória e à conquista dos três primeiros pontos.
Isso veio após um brilho notável dos recém-chegados, com destaque para o português João Félix e o brasileiro Ângelo Gabriel, antes de Sami Costa acrescentar o terceiro gol depois de entrar como substituto.