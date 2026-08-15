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Vídeo: Al-Nassr inicia defesa do título com goleada por 3 a 0 sobre o Al-Fateh

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Al-Alami vence

O Al-Nassr começou sua caminhada na defesa do título da Roshn Saudi League da melhor forma possível, ao conquistar uma vitória merecida sobre o Al-Fateh por três a zero, na noite deste sábado, na primeira rodada da competição, deixando o "Al-Alami" um recado antecipado aos seus rivais sobre o desejo de manter a hegemonia no torneio.

O Al-Nassr fez uma exibição sólida na primeira partida oficial sob o comando de seu treinador australiano Ange Postecoglou, que conseguiu levar a equipe à vitória e à conquista dos três primeiros pontos.

Isso veio após um brilho notável dos recém-chegados, com destaque para o português João Félix e o brasileiro Ângelo Gabriel, antes de Sami Costa acrescentar o terceiro gol depois de entrar como substituto.

  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O goleiro do Al-Fateh brilha e impede o Al-Nassr

    O Al-Nassr começou a partida com uma clara pressão ofensiva, mas Walid Al-Enezi, goleiro do Al-Fateh, esteve atento e, aos 13 minutos, defendeu uma finalização perigosa de João Félix, impedindo que os donos da camisa amarela chegassem às redes cedo.

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    Al-Enezi voltou a protagonizar uma das principais jogadas da partida apenas um minuto depois, ao salvar uma chance perigosa do Al-Nassr com três vidas, após uma nova finalização de Félix defendida pelo goleiro, antes de a bola sobrar para Ângelo, que finalizou novamente, mas Al-Enezi conseguiu afastá-la mais uma vez.

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    O Al-Fateh respondeu com uma tentativa perigosa aos 17 minutos, por meio do eslovaco Lukas Haraslin, que soltou uma finalização forte que passou rente à trave esquerda, antes de o Al-Nassr voltar a pressionar, com Félix cabeceando por cima do travessão aos 23 minutos.

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  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ângelo e Félix incendeiam o primeiro tempo

    O Al-Nassr manteve seu perigo ofensivo até chegar aos 37 minutos, quando saiu o primeiro gol, marcado pelo brasileiro Angelo Gabriel, depois de aproveitar de forma perfeita o cruzamento de Sadio Mané e disparar um chute foguete que morreu no fundo das redes do Al-Fateh.

    O gol de Angelo representou um momento histórico, pois foi o primeiro gol oficial do Al-Nassr sob o comando de Ange Postecoglou, fazendo o treinador australiano começar sua era com o "clube mundial" da maneira ideal.

    E apenas 3 minutos depois, João Félix voltou a ampliar a vantagem do Al-Nassr com um belo gol, depois de driblar a defesa do Al-Fateh e conseguir passar por mais de um jogador, antes de bater a bola com força para dentro das redes, confirmando que o reforço português será uma das principais armas ofensivas do time nesta temporada.

  • Al-Anzi defende, e então Samu Costa decide

    No segundo tempo, o Al-Fateh tentou voltar ao clima da partida, mas o Al-Nassr manteve sua superioridade, enquanto Walid Al-Anzi seguia brilhando e defendeu, aos 63 minutos, uma perigosa finalização do senegalês Sadio Mané, impedindo o terceiro gol e mantendo vivas as esperanças de reação de sua equipe.

    Mas Postecoglou colocou em campo o recém-chegado Samu Costa aos 66 minutos, no lugar de João Félix, e o jogador português não precisou de mais do que 7 minutos para deixar sua marca: aos 73 minutos, ele marcou o terceiro gol do Al-Nassr com um chute foguete que balançou as redes do Al-Fateh.

    Com essa vitória, o Al-Nassr conquistou seus três primeiros pontos na jornada em defesa do título da Roshn Saudi League e apresentou um início forte sob o comando de Postecoglou, enquanto os recém-chegados chamaram a atenção com uma atuação ofensiva promissora, ao mesmo tempo em que o goleiro do Al-Fateh, Walid Al-Anzi, provou ter sido um dos principais destaques da partida, apesar da derrota de sua equipe por 3 a 0.

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