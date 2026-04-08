Vídeo... Al-Jaber: O Al-Ahli foi prejudicado em favor do Al-Nasr... e o erro do árbitro não pode ser ignorado

Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, expressou seu profundo descontentamento com a arbitragem da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, explicando que ela claramente não foi imparcial.

A partida entre Al-Ahli e Al-Fayha terminou empatada em 1 a 1 na noite de quarta-feira, válida pela 29ª rodada do Campeonato Saudita Profissional Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais polêmicas, sendo a mais notável a não marcação de dois pênaltis a favor do Al-Ahli, o que causou indignação no clube, em seu técnico e em seus jogadores. Leia os detalhes