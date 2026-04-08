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سامي الجابر
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Vídeo... Al-Jaber: O Al-Ahli foi prejudicado em favor do Al-Nasr... e o erro do árbitro não pode ser ignorado

Al Hilal x Al-Kholood
Al Hilal
Al-Kholood
Campeonato Saudita
Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Al-Okhdood x Al-Nassr
Al-Okhdood
Al-Nassr
Arábia Saudita

A lenda do Al-Hilal faz declarações contundentes

Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, expressou seu profundo descontentamento com a arbitragem da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, explicando que ela claramente não foi imparcial.

A partida entre Al-Ahli e Al-Fayha terminou empatada em 1 a 1 na noite de quarta-feira, válida pela 29ª rodada do Campeonato Saudita Profissional Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais polêmicas, sendo a mais notável a não marcação de dois pênaltis a favor do Al-Ahli, o que causou indignação no clube, em seu técnico e em seus jogadores. Leia os detalhes

  • A opressão é flagrante.

    Sami Al-Jaber afirmou em declarações ao programa saudita “Nadina”: “Se a torcida do Al-Ahli fala de injustiça, é porque o time foi prejudicado em favor do Al-Nassr, principal rival na disputa pelo título”.

    E acrescentou: “O Al-Ahli precisa reagir com força, conquistando a vitória sobre o Al-Nassr no próximo confronto entre os dois times”.

    Leia também... Vídeo... Al-Shineef: O campeonato “voou” do Al-Ahli e o Al-Ittihad traz tristeza

    Sami Al-Jaber acredita que o campeonato ainda está em aberto, afirmando: “A disputa ainda não acabou e todas as equipes têm capacidade de vencer; as chances continuam abertas para todos os lados”.

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  • Prestação de contas do governo

    Sami Al-Jaber afirmou que a Comissão de Arbitragem da Federação Saudita de Futebol deve iniciar uma investigação sobre o incidente, especialmente após as declarações do inglês Ivan Toney, nas quais ele acusou o árbitro de algumas irregularidades.

    Al-Jaber disse: “Deixando de lado as brincadeiras ou os tweets da torcida, o Al-Ahli sofreu uma injustiça e o árbitro não aplicou a justiça; ele deve ser punido se for comprovada sua culpa”.

    E concluiu: “O erro do árbitro na cobrança de pênalti não pode ser ignorado, e a Federação Saudita de Futebol deve resolver o assunto”.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    Concorrência acirrada

    O empate do Al-Ahli acirrou claramente a disputa, com o “Al-Raqi” chegando a 66 pontos na terceira posição, ficando dois pontos atrás do Al-Hilal.

    O Al-Hilal conseguiu a vitória sobre o Al-Khaloud por 6 a 0, aproximando-se ainda mais do Al-Nassr, que enfrentará o Al-Akhdoud na noite de sábado.

    Assim, o Al-Ahli recuou uma posição, mas ainda tem chances, faltando seis rodadas para o fim do campeonato.