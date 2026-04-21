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Yosua Arya

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VÍDEO: Adriano e Kaká marcam gols espetaculares enquanto Ronaldinho brilha no jogo de exibição entre as lendas do Brasil e do México

Brasil
Ronaldinho
Kaka
México
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Copa América

As lendas brasileiras Ronaldinho, Adriano e Kaká deram um show de habilidade durante um amistoso repleto de estrelas contra o México. Apesar de alguns gols clássicos dos ícones da Seleção, os anfitriões conseguiram uma virada dramática no segundo tempo.

  • Trio icônico volta no tempo

    O impasse foi quebrado aos 15 minutos, em uma jogada que parecia ter saído diretamente de meados dos anos 2000. Ronaldinho, atuando em sua posição preferida de meia-armador, encantou a torcida ao deixar o meio-campista mexicano Gerardo Torrado para trás com uma jogada característica. Em seguida, ele lançou um passe em profundidade com precisão milimétrica na trajetória de Adriano.

    O “Imperador” não decepcionou, provando que seu finalização continua precisa. Com o goleiro saindo do gol, Adriano executou um chute por cima preciso que flutuou até o fundo da rede. Foi um momento de excelência técnica que silenciou brevemente a torcida da casa antes que ela explodisse em aplausos para os ícones brasileiros.


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  • Kaká amplia a vantagem com uma jogada individual

    A qualidade individual do Brasil voltou a brilhar quando Kaká, ex-jogador do AC Milan e do Real Madrid, assumiu o protagonismo. Ao receber a bola pela ala esquerda, o vencedor da Bola de Ouro avançou contra a defesa mexicana com a graça característica que marcou seus anos de auge. Depois de driblar dois defensores com facilidade, ele soltou um chute rasteiro e forte no canto inferior.

    Após o gol, Kaká comemorou com um gesto imitando um arremesso de basquete. Essa foi uma homenagem à lenda do basquete brasileiro Oscar Schmidt, conhecido popularmente como “Mão Santa”. A comemoração contribuiu para a atmosfera festiva, destacando a camaradagem entre os profissionais aposentados antes de o México iniciar uma recuperação animada.




  • Lendas do México protagonizam uma reviravolta

    A equipe da casa conseguiu voltar ao jogo quase imediatamente por meio de Luis Hernández. O experiente atacante aproveitou uma falha momentânea da defesa para vencer Júlio César, reanimando a torcida e transformando a exibição em um duelo acirrado. A reviravolta foi posteriormente orquestrada por Oribe Peralta, um jogador que há muito tempo é um espinho no lado do Brasil.

    Peralta, famoso por seus dois gols na final olímpica de 2012, empatou o placar com uma cabeçada firme no final do primeiro tempo. Ele então completou a virada no segundo tempo, tocando a bola por cima do goleiro reserva Heurelho Gomes para garantir a vitória por 3 a 2 para os anfitriões.