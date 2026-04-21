VÍDEO: Adriano e Kaká marcam gols espetaculares enquanto Ronaldinho brilha no jogo de exibição entre as lendas do Brasil e do México

O impasse foi quebrado aos 15 minutos, em uma jogada que parecia ter saído diretamente de meados dos anos 2000. Ronaldinho, atuando em sua posição preferida de meia-armador, encantou a torcida ao deixar o meio-campista mexicano Gerardo Torrado para trás com uma jogada característica. Em seguida, ele lançou um passe em profundidade com precisão milimétrica na trajetória de Adriano.

O “Imperador” não decepcionou, provando que seu finalização continua precisa. Com o goleiro saindo do gol, Adriano executou um chute por cima preciso que flutuou até o fundo da rede. Foi um momento de excelência técnica que silenciou brevemente a torcida da casa antes que ela explodisse em aplausos para os ícones brasileiros.



