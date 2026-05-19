Os jogadores do Arsenal foram vistos em estado de pura euforia enquanto se reuniam para assistir aos momentos finais do empate de 1 a 1 do Manchester City com o Bournemouth.

O resultado em Dorset encerrou matematicamente a disputa pelo título com uma rodada de antecedência, provocando cenas de júbilo entre um elenco que passou as duas últimas temporadas batendo à porta da grandeza.

Imagens capturaram o momento em que o elenco do Arsenal descobriu que era campeão, com os jogadores pulando, se abraçando e gritando de alegria. Para um clube que não saboreava a glória do campeonato desde a era dos “Invincibles” de 2004, o alívio da tensão era palpável quando as estrelas perceberam que finalmente haviam alcançado o topo do futebol inglês.







