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VÍDEO: Abrem a comemoração! Jogadores do Arsenal comemoram loucamente após serem coroados campeões da Premier League - com uma provocação aos críticos, enquanto Declan Rice atualiza a mensagem “pronto”
Torcedores do Arsenal comemoram enquanto o City tropeça
Os jogadores do Arsenal foram vistos em estado de pura euforia enquanto se reuniam para assistir aos momentos finais do empate de 1 a 1 do Manchester City com o Bournemouth.
O resultado em Dorset encerrou matematicamente a disputa pelo título com uma rodada de antecedência, provocando cenas de júbilo entre um elenco que passou as duas últimas temporadas batendo à porta da grandeza.
Imagens capturaram o momento em que o elenco do Arsenal descobriu que era campeão, com os jogadores pulando, se abraçando e gritando de alegria. Para um clube que não saboreava a glória do campeonato desde a era dos “Invincibles” de 2004, o alívio da tensão era palpável quando as estrelas perceberam que finalmente haviam alcançado o topo do futebol inglês.
- AFP
Rice rebate os críticos
Em meio às comemorações, Declan Rice recorreu às redes sociais para acertar as contas com aqueles que questionaram seu otimismo no início da campanha. Após uma derrota dolorosa para o Manchester City, Rice ficou famoso por dizer a Martin Odegaard “ainda não acabou” em campo. Agora, com as medalhas de ouro garantidas, ele fez questão de lembrar ao mundo sua previsão.
Ao postar uma foto ao lado dos companheiros de equipe Kai Havertz, Eberechi Eze, William Saliba, Myles Lewis-Skelly e Bukayo Saka, o meio-campista enviou uma mensagem clara aos seus seguidores no Instagram.
A postagem de Rice veio acompanhada da legenda: “Eu disse a todos vocês... está feito”, com emojis de coração vermelho e troféu.
Arteta e Wenger comemoram feito histórico
Arteta não hesitou em elogiar seus jogadores pela resiliência, especialmente após a decepção de terem ficado em segundo lugar nos anos anteriores. O espanhol, que reformulou completamente a cultura do clube desde que assumiu o cargo, refletiu sobre a magnitude da conquista enquanto o clube se prepara para levantar o troféu na última rodada, no Selhurst Park.
“Fizemos história novamente juntos, não poderia estar mais feliz e orgulhoso por todos os envolvidos neste clube de futebol. Vamos aproveitar o momento”, disse Arteta.
Seus sentimentos foram compartilhados pelo lendário Arsène Wenger, que contribuiu para uma montagem comemorativa especial. O icônico francês ofereceu algumas palavras de sabedoria à nova geração, afirmando: “Vocês conseguiram. Campeões seguem em frente quando os outros param. Esta é a hora de vocês. Agora, sigam em frente e aproveitem cada momento.”
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Sonhos duplos no horizonte
Embora o troféu da Premier League seja o principal objetivo já conquistado, a temporada do Arsenal está longe de terminar. O time do norte de Londres tem um encontro marcado com o destino em Budapeste, onde enfrentará o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. A possibilidade de uma histórica dobradinha continental e nacional está agora bem ao alcance dos jogadores de Arteta.
Os torcedores já estão em festa, com muitos sendo vistos em lágrimas à medida que a realidade da conquista do título se concretiza. O time levantará oficialmente o troféu contra o Crystal Palace, mas a comemoração já começou nos bastidores.
Com o peso finalmente tirado das costas, os Gunners seguirão para a Hungria com a confiança de serem o melhor time da Inglaterra.