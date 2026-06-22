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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: “A primeira vez na história”... O Egito faz história ao vencer a Nova Zelândia e lidera o grupo

Especiais e Opinião
Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
M. Ziko
Nova Zelândia
Egito
Canadá

Uma noite histórica para os Faraós

A seleção do Egito conquistou uma vitória histórica sobre a Nova Zelândia, por 3 a 1, na partida que os enfrentou nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A Nova Zelândia abriu o placar aos 15 minutos, com um belo gol de cabeça de Finn Sormann, aproveitando a falta de marcação da defesa egípcia.

No segundo tempo, o Egito virou o jogo ao marcar três gols com Mustafa Abdel Raouf Zico (59º), Mohamed Salah (67º) e Mahmoud Hassan Trezeguet (82º).



O Egito desperdiçou muitas chances no segundo tempo para ampliar o placar, sendo a mais notável a que Zico perdeu aos 93 minutos, depois de driblar o goleiro, mas demorou a chutar, deixando escapar a chance certa.



Esta é a primeira vitória da Egito na história das fases finais da Copa do Mundo, após ter participado das edições de 1934, 1990, 2018 e 2026.

O Egito liderou o grupo com 4 pontos, à frente do Irã, segundo colocado, e da Bélgica, terceira, ambos com 2 pontos cada, enquanto a Nova Zelândia ocupa o quarto lugar com 1 ponto.



  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O enigma da troca de posições no primeiro tempo

    A seleção egípcia começou a partida sem surpresas na escalação, mas o que chamou a atenção foi a decisão do técnico Hossam Hassan de mudar as posições dos jogadores de ataque, especialmente ao colocar Imam Ashour na ala esquerda, Mohamed Salah no meio de campo, atrás de Omar Marmoush, e Zico na ala direita.

    Isso resultou em uma evidente fraqueza ofensiva da seleção egípcia, especialmente porque Imam se destaca no meio-campo, enquanto Salah brilha na lateral direita.

    Além disso, a defesa mostrou-se instável devido aos erros cometidos por Yasser Ibrahim, que não esteve em seu melhor nível hoje, especialmente no primeiro tempo, além da queda de rendimento de Mohamed Hani.

    Depois de sofrerem o único gol da Nova Zelândia, os Faraós não conseguiram empatar, apesar de algumas oportunidades criadas pelos atacantes.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Corrigindo o erro... e o brilho dos faraós

    No segundo tempo, Hossam Hassan, técnico do Egito, restabeleceu a formação normal do ataque, o que provocou uma explosão ofensiva dos Faraós.

    A seleção egípcia lançou ataques consecutivos que resultaram em três gols, e os Faraós desperdiçaram várias chances claras que teriam sido suficientes para ampliar o placar.

    Zico se destacou, marcando um gol e dando uma assistência para Mohamed Salah, que também marcou e deu uma assistência, com a dupla apresentando um desempenho excepcional, especialmente no segundo tempo, após a mudança de suas posições.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Válvula de segurança Schober


    A partida de hoje contou com um desempenho brilhante do goleiro Mustafa Shubair, que se mostrou uma barreira intransponível diante dos ataques da Nova Zelândia.

    Shubair assumiu o peso de defender o gol do Egito, diante do fraco desempenho da defesa, especialmente no primeiro tempo da partida.

    No segundo tempo, Shubair também se mostrou atento e defendeu várias jogadas perigosas da Nova Zelândia, que tentou empatar o placar em mais de uma ocasião.

    E, apesar do brilho de Salah e Zico no ataque e de sua forte contribuição para a vitória, não se pode de forma alguma ignorar o papel desempenhado pelo goleiro Mustafa Shubair na partida de hoje, já que sua contribuição não foi menor do que a da dupla de ataque ao conduzir os Faraós à primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

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