Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

A Premier League está em alta... O Manchester City aproveita a ajuda do Arsenal e humilha o Chelsea

Uma exibição arrasadora... Guardiola não tem piedade!

O Manchester City conquistou uma vitória esmagadora sobre o Chelsea, por 3 a 0, no jogo disputado neste domingo à noite no estádio “Stamford Bridge”, válido pela 32ª rodada da Premier League.

Com essa vitória, o Manchester City elevou sua pontuação para 64 pontos em 31 partidas, reduzindo a diferença para 6 pontos em relação ao líder Arsenal, que possui 70 pontos em 32 jogos, intensificando a disputa pelo título da Premier League nas próximas rodadas.

Por outro lado, o Chelsea, comandado pelo técnico Liam Rossiniore, permaneceu com 48 pontos na sexta posição, após 32 partidas, continuando com seu desempenho irregular nesta temporada.

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Golpe duro... Bayern de Munique perde seu craque contra o Real Madrid

O Manchester City entrou em campo com a seguinte escalação: “Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Nico Aurili e Rodri, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo e Erling Haaland”.

Por outro lado, o Chelsea começou a partida com a seguinte escalação: “Robert Sánchez e Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella e André Santos, Moises Caicedo, Estefão, Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro”.

Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?

O Paris Saint-Germain rouba um gol do Barcelona

    Oportunidades perdidas

    A partida começou com tentativas de posse de bola e construção de jogadas por parte do Manchester City, que conseguiu um escanteio logo no início, sem grande perigo para o gol do Chelsea, antes de impor uma pressão evidente em busca do gol da vantagem.

    Cole Palmer quase abriu o placar depois de receber a bola dentro da área e chutar com força, mas seu chute acertou a rede lateral. 

    O Chelsea fez uma tentativa perigosa, quando João Pedro recebeu um passe em profundidade dentro da área, chutou, mas a bola bateu na defesa e saiu para escanteio.

    Palmer chutou novamente com a direita, mas a bola foi facilmente defendida pelo goleiro, no momento em que o árbitro mostrou um cartão amarelo para Estevao.

    Gol anulado

    Marc Cucurella conseguiu marcar contra o Manchester City, mas o árbitro anulou o gol por impedimento. 

    Pedro Neto também desperdiçou uma chance clara após um chute rasteiro forte dentro da área, defendido com maestria pelo goleiro.

    As duas equipes alternaram o domínio no meio-campo, com algumas tentativas inconclusivas, sendo a mais notável um chute forte de Antoine Semenyo que passou rente à trave esquerda.

    Nos acréscimos, André Santos quase marcou com uma cabeçada forte, mas a bola passou por cima do travessão, e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

    Um golpe duplo que deixa os Blues em apuros

    O Manchester City começou o segundo tempo com tudo, quando Erling Haaland recebeu um passe em profundidade e chutou com força, mas a bola bateu na defesa. 

    Jeremy Doku também reclamou pênalti após cair dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

    Aos 51 minutos, o Manchester City abriu o placar, depois que Ryan Sherki cruzou com precisão para dentro da área, e Nico Orieli cabeceou com força para o fundo da rede.

    O City não demorou muito para marcar o segundo gol, aos 57 minutos, quando Marc Ghié recebeu a bola dentro da área e chutou com força para o fundo da rede.

    Nico Aurili sofreu uma lesão, o que exigiu a intervenção da equipe médica, antes de deixar o campo e ser substituído por Yann Ait-Nouri.

    O Chelsea quase diminuiu a diferença, depois que Cole Palmer chutou com força de dentro da área, mas a bola bateu na defesa e passou por cima do travessão.

    Doku dá o golpe final

    Aos 68 minutos, o Manchester City marcou o terceiro gol, depois que Jérémy Doku recuperou a bola e avançou para dentro da área, antes de chutar com força com o pé esquerdo, mandando a bola para o canto direito do goleiro Robert Sánchez.

    Liam Rossiniore fez duas substituições na mesma minuto, colocando Romeo Lavia e Alejandro Garnacho no lugar de André Santos e Estevao, numa tentativa de dar um novo fôlego à equipe.

    As tentativas do Chelsea continuaram, com Kokorela chutando forte de fora da área, mas a bola passou rente à trave, e João Pedro desperdiçou outra chance com uma cabeçada que saiu longe do gol.

    Substituições tardias... e uma mensagem forte

    Pep Guardiola fez três substituições: Ryan Sherki, Jérémy Doku e Bernardo Silva saíram, dando lugar a Phil Foden, Sávio Moreira e Mateo Kovačić.

    Rosiner também reagiu aos 82 minutos, colocando Dario Isogo e William Delap no lugar de Moises Caicedo e João Pedro, mas o Chelsea não conseguiu alterar o placar, e a partida terminou com uma vitória merecida do Manchester City por 3 a 0.

    Com essa vitória, o Manchester City reafirma sua determinação em continuar na briga pela liderança, enviando uma mensagem clara ao Arsenal de que a disputa pelo título ainda não está decidida.

