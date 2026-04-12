O Manchester City conquistou uma vitória esmagadora sobre o Chelsea, por 3 a 0, no jogo disputado neste domingo à noite no estádio “Stamford Bridge”, válido pela 32ª rodada da Premier League.
Com essa vitória, o Manchester City elevou sua pontuação para 64 pontos em 31 partidas, reduzindo a diferença para 6 pontos em relação ao líder Arsenal, que possui 70 pontos em 32 jogos, intensificando a disputa pelo título da Premier League nas próximas rodadas.
Por outro lado, o Chelsea, comandado pelo técnico Liam Rossiniore, permaneceu com 48 pontos na sexta posição, após 32 partidas, continuando com seu desempenho irregular nesta temporada.
O Manchester City entrou em campo com a seguinte escalação: “Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Nico Aurili e Rodri, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo e Erling Haaland”.
Por outro lado, o Chelsea começou a partida com a seguinte escalação: “Robert Sánchez e Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella e André Santos, Moises Caicedo, Estefão, Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro”.
