Vídeo: A magia portuguesa aproxima o Al-Nasr do sonho do título com dois gols contra o Al-Akhdoud

O Al-Nassr continuou a apresentar um desempenho sólido no Campeonato Saudita Roshen, conquistando mais uma vitória nesta temporada, após derrotar o Al-Akhdoud por 2 a 0, na 28ª rodada da competição, em uma partida em que o Al-Nassr demonstrou clara superioridade ao longo dos dois tempos.

Com essa vitória, o Al-Nassr consolidou sua posição na liderança da tabela, elevando sua pontuação para 73 pontos, mantendo a pressão na disputa pelo título à medida que o campeonato se aproxima de sua reta final.

Por outro lado, o Al-Akhdoud permaneceu com 16 pontos na 17ª posição, continuando na zona de rebaixamento com rodadas decisivas pela frente na luta pela permanência.

Os dois gols do Al-Nasr foram marcados pelo português Cristiano Ronaldo (16') e seu compatriota João Félix (47').