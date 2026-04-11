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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: A magia portuguesa aproxima o Al-Nasr do sonho do título com dois gols contra o Al-Akhdoud

Al-Okhdood x Al-Nassr
Al-Okhdood
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

O Al-Alamy continua na liderança da classificação da Liga Profissional Roshen 2025-2026

O Al-Nassr continuou a apresentar um desempenho sólido no Campeonato Saudita Roshen, conquistando mais uma vitória nesta temporada, após derrotar o Al-Akhdoud por 2 a 0, na 28ª rodada da competição, em uma partida em que o Al-Nassr demonstrou clara superioridade ao longo dos dois tempos.

Com essa vitória, o Al-Nassr consolidou sua posição na liderança da tabela, elevando sua pontuação para 73 pontos, mantendo a pressão na disputa pelo título à medida que o campeonato se aproxima de sua reta final.

Por outro lado, o Al-Akhdoud permaneceu com 16 pontos na 17ª posição, continuando na zona de rebaixamento com rodadas decisivas pela frente na luta pela permanência.

Os dois gols do Al-Nasr foram marcados pelo português Cristiano Ronaldo (16') e seu compatriota João Félix (47').

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    Ronaldo decifra o segredo do sulco

    A partida começou em um ritmo bastante calmo, com o Al-Akhdoud adotando uma postura defensiva muito cautelosa, mas Cristiano Ronaldo conseguiu quebrar a resistência dos anfitriões com uma jogada inteligente aos 15 minutos.

    Ronaldo avançou da defesa para o ataque, aproveitando uma brecha na defesa do Al-Akhdoud, para receber um passe de Nawaf Bouchel e marcar o primeiro gol aos 15 minutos.

    Leia também... Vídeo: Nova jogada aproxima Ronaldo da marca histórica de Hamdallah

    E “O Don” elevou sua contagem para 24 gols, ocupando o terceiro lugar na tabela de artilheiros da Liga Roshen, atrás do mexicano Julián Quionnes, atacante do Al-Qadisiyah (26), e do inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli de Jeddah (27).





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    Um ataque incessante

    O Al-Nasr manteve sua pressão ofensiva avassaladora sobre a defesa adversária, com uma série de tentativas que representaram grande perigo para o gol durante o primeiro tempo, em um cenário que refletiu a clara vontade de decidir a partida logo no início.

    Aos 27 minutos, o francês Kingsley Coman disparou um chute forte que passou rente à trave, no primeiro aviso real à baliza adversária, antes de a equipe voltar rapidamente a aumentar a pressão pelas laterais.

    Aos 29 minutos, o senegalês Sadio Mané cruzou perigosamente dentro da área, mas João Félix não conseguiu converter em gol, e a bola saiu em escanteio em meio à frustração do ataque.

    Com a pressão contínua, aos 36 minutos, Cristiano Ronaldo disparou um chute forte que foi defendido com maestria pelo goleiro, antes que o astro português voltasse aos 40 minutos com um chute forte de esquerda que quase balançou a rede, mas acabou batendo em um dos zagueiros e mudando de direção, saindo como a chance mais perigosa do primeiro tempo.

    Com esse desempenho ofensivo contínuo, o Al-Nasr parecia estar em um cerco total à defesa adversária, com uma clara variedade de soluções ofensivas vindas do meio e das laterais.

  • O encanto português

    O segundo tempo começou com um ritmo alucinante por parte do Al-Nassr, que entrou com um claro ímpeto ofensivo em busca de ampliar a vantagem e definir o resultado da partida logo no início, em meio a uma evidente confusão nas fileiras da defesa.

    Aos 47 minutos, surgiu o segundo gol de forma espetacular, após um contra-ataque liderado por Cristiano Ronaldo, que deu um passe mágico e decisivo para Sadio Mané, dando início a um ataque rápido pela esquerda.

    Mané, por sua vez, cruzou com precisão dentro da área, encontrando a cabeça de Kingsley Coman, que subiu e chutou com força, acertando a trave esquerda, antes de a bola voltar para João Félix, que não hesitou em mandá-la para o fundo da rede, marcando o segundo gol em meio a grandes comemorações dos jogadores do Al-Nassr.



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    Desempenho econômico e ataques tímidos

    O segundo tempo começou a apresentar um clima de relativa tranquilidade por parte do Al-Nasr, após a equipe ter aberto uma vantagem de dois gols. O time lidou com o andamento da partida de forma mais cautelosa, concentrando-se em administrar o placar sem correr grandes riscos, enquanto o Al-Akhdoud tentava voltar gradualmente ao ritmo do jogo com ataques esporádicos que não chegaram a representar perigo real.

    Aos 57 minutos, Pedrosa disparou um chute forte de fora da área, que passou rente à trave esquerda do Al-Nasr, sendo esta a primeira tentativa séria do Al-Akhdoud neste tempo.

    Aos 65 minutos, surgiu outra oportunidade, quando Gökhan Göl subiu para cabecear um cruzamento, mas a bola tomou um rumo estranho e passou ao lado do gol do goleiro brasileiro Bento Matheus.

    O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, fez várias substituições a 10 minutos do fim da partida, com destaque para a saída de Cristiano Ronaldo.

    Aos 86 minutos, Sadio Mané criou uma chance perigosa com um chute que passou rente à trave direita, antes de Abdulelah Al-Omari ameaçar o gol do Al-Akhdoud com uma cabeçada que saiu longe do alvo (86').

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    O Al-Nasr está cada vez mais perto do sonho do título

    O Al-Nassr deu continuidade à sua série de vitórias impressionantes na Liga Saudita Roshen, consolidando sua liderança na tabela e ampliando novamente a vantagem sobre o Al-Hilal para 5 pontos, faltando apenas 6 rodadas para o fim da competição, em uma disputa acirrada pelo título.

    O Al-Nassr precisa agora vencer 4 das 6 partidas restantes para garantir oficialmente o título, em meio a um clima de grande concentração dentro da equipe à medida que a linha de chegada se aproxima.

    Além disso, o esperado confronto contra o Al-Hilal no próximo dia 7 de maio, na 32ª rodada, poderá ter um caráter decisivo e determinante, já que pode ser a etapa do possível título caso o Al-Nasr mantenha sua superioridade nas próximas rodadas.

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