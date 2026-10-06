Vídeo: a despedida de Messi; Antonela se detém em uma mensagem que não conseguiu superar

Em um dos stories de seu Instagram, Antonela compartilhou uma publicação da conta da Associação do Futebol Argentino, que reunia uma série dos momentos mais marcantes de Messi, com uma narração que descrevia os sentimentos em relação a Léo.

Rocuzzo reagiu ao vídeo com três emojis de rostos chorando.

O texto do emocionante vídeo dizia o seguinte: "Conta a história que um menino nascido em Rosário veio para mudar nossas vidas. Não apenas por causa de 125 gols, nem pela magia daquelas cobranças de falta. Havia algo melhor, algo que nenhum jornal jamais registrou. Melhor do que meus títulos da Copa América, e até melhor do que a Copa do Mundo no Catar. Léo, você sabe por que é o melhor do mundo? Porque, nesses 22 anos, você nos tornou melhores. Pais melhores, filhos melhores e companheiros de vida melhores. E sem perceber, enquanto celebrávamos seus gols e repetíamos que você é o melhor de todos os tempos, você também estava nos aperfeiçoando. E isso, por si só, é mais um título".







