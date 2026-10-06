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Argentina v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
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Vídeo: a despedida de Messi; Antonela se detém em uma mensagem que não conseguiu superar

L. Messi
Argentina x Benin
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O último capítulo da história

Lionel Messi se despedirá da seleção argentina em um amistoso contra o Benin no estádio Monumental, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, e, por conta disso, mensagens e frases de despedida de todos os tipos têm chovido sobre o maior artilheiro da história da "Albiceleste".

Entre os vídeos comemorativos publicados nas redes sociais, sua esposa, Antonela Roccuzzo, compartilhou um em especial, e não conseguiu esconder como ficou emocionada com ele.



  • Vídeo emocionante: Antonela reage com rostos chorosos

    Em um dos stories de seu Instagram, Antonela compartilhou uma publicação da conta da Associação do Futebol Argentino, que reunia uma série dos momentos mais marcantes de Messi, com uma narração que descrevia os sentimentos em relação a Léo.

    Rocuzzo reagiu ao vídeo com três emojis de rostos chorando.

    O texto do emocionante vídeo dizia o seguinte: "Conta a história que um menino nascido em Rosário veio para mudar nossas vidas. Não apenas por causa de 125 gols, nem pela magia daquelas cobranças de falta. Havia algo melhor, algo que nenhum jornal jamais registrou. Melhor do que meus títulos da Copa América, e até melhor do que a Copa do Mundo no Catar. Léo, você sabe por que é o melhor do mundo? Porque, nesses 22 anos, você nos tornou melhores. Pais melhores, filhos melhores e companheiros de vida melhores. E sem perceber, enquanto celebrávamos seus gols e repetíamos que você é o melhor de todos os tempos, você também estava nos aperfeiçoando. E isso, por si só, é mais um título".



  • "Você nos ensinou que ainda há tempo para sonhar"

    E o narrador continuou: "Você nos tornou netos melhores com tudo o que deu à sua avó. Você nos tornou melhores diante das adversidades, porque, apesar de tudo o que passou, nos levou mais uma vez à final da Copa do Mundo. Imagine se isso não nos tornasse melhores. Você nos tornou melhores com apenas algumas palavras, quando corrigiu a história, diante do mundo inteiro, quando dormiu abraçado àquela taça, porque nos ensinou que ainda há tempo para sonhar. Obrigado, Leo. Obrigado pelos títulos, pelos gols, mas o seu legado vai muito além disso. Pois quando nos perguntarem o que Leo Messi significa para nós, sabem o que vamos dizer? O melhor de todos os tempos, porque nos tornou todos melhores", foi assim que a Associação de Futebol Argentino encerrou a cerimônia de homenagem.

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  • As comemorações continuam: apresentação artística

    A celebração continuará no estádio Monumental com um show artístico apresentado por diferentes artistas, e uma partida de futebol na qual Messi viverá seus últimos minutos com a camisa da seleção argentina ao lado de companheiros que testemunharam suas vitórias, e de outros que seguirão seus passos com a seleção nacional.

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