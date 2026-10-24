Vídeo: 40 segundos garantem a classificação do Zamalek para a fase de grupos da Liga dos Campeões; Pyramids devora o Al-Merrikh Bentiu

O Zamalek garantiu sua classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da África, depois de vencer o Rwanda Army por um gol a zero na partida de volta dos 32 avos de final, no sábado, no Estádio do Cairo, aproveitando sua vitória pelo mesmo placar no jogo de ida, disputado em Kigali.

Ahmed Sherif marcou o único gol da partida 40 segundos após o apito inicial, dando ao time branco uma vantagem precoce e colocando seu adversário diante da difícil tarefa de reverter a desvantagem.









O Zamalek começou o jogo com pressão ofensiva, e Mohamed Hamad quase ampliou o placar aos seis minutos, após finalizar uma bola que passou por cima do travessão, antes de Oday Dabbagh desferir um forte chute aos dez minutos.

Aos 13 minutos, houve um choque forte com Mahdi Soliman, goleiro do Zamalek.

O Rwanda Army tentou voltar à partida, mas suas tentativas careceram de eficácia, enquanto Mohamed Shehata desperdiçou uma oportunidade para o Zamalek antes do fim do primeiro tempo, que terminou com os donos da casa à frente por um gol a zero.