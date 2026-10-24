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Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP
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Vídeo: 40 segundos garantem a classificação do Zamalek para a fase de grupos da Liga dos Campeões; Pyramids devora o Al-Merrikh Bentiu

Match report
Zamalek SC x APR FC
Zamalek SC
APR FC
CAF Champions League Qualification
Pyramids FC x El Merriekh FC Bentiu
Pyramids FC
El Merriekh FC Bentiu
Egito
Ruanda
Sudão do Sul

Classificação egípcia com o mínimo de esforço

O Zamalek garantiu sua classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da África, depois de vencer o Rwanda Army por um gol a zero na partida de volta dos 32 avos de final, no sábado, no Estádio do Cairo, aproveitando sua vitória pelo mesmo placar no jogo de ida, disputado em Kigali.

Ahmed Sherif marcou o único gol da partida 40 segundos após o apito inicial, dando ao time branco uma vantagem precoce e colocando seu adversário diante da difícil tarefa de reverter a desvantagem.



O Zamalek começou o jogo com pressão ofensiva, e Mohamed Hamad quase ampliou o placar aos seis minutos, após finalizar uma bola que passou por cima do travessão, antes de Oday Dabbagh desferir um forte chute aos dez minutos.

Aos 13 minutos, houve um choque forte com Mahdi Soliman, goleiro do Zamalek.

O Rwanda Army tentou voltar à partida, mas suas tentativas careceram de eficácia, enquanto Mohamed Shehata desperdiçou uma oportunidade para o Zamalek antes do fim do primeiro tempo, que terminou com os donos da casa à frente por um gol a zero.

  • Tentativas esparsas

    No início do segundo tempo, El Mahdy Soliman defendeu uma tentativa perigosa do Rwanda Army aos 48 minutos, enquanto a tentativa de Mohamed Hamad aos 50 minutos não gerou nenhuma ameaça real ao gol.

    A comissão técnica do Zamalek fez mudanças para dar mais dinamismo à equipe, colocando em campo Ahmed Rabie e Shikabala Panza aos 56 minutos, e depois lançando Adam Kayed e Hossam Ashraf aos 68 minutos.

    O Rwanda Army seguiu em busca de um gol que recolocasse a disputa em aberto, mas a defesa do Zamalek afastou uma de suas tentativas aos 63 minutos, antes de El Mahdy Soliman defender um chute forte aos 75 minutos.

    Adam Kayed cobrou um cruzamento em uma bola parada aos 90 minutos, que resvalou na mão do goleiro diante de Mohamed Shehata, que finalizou de forma fraca para longe do gol, desperdiçando uma oportunidade clara de ampliar o placar.

    O Zamalek manteve sua vantagem até o fim da partida, confirmando sua superioridade no placar agregado das duas partidas e garantindo a classificação para a fase de grupos, dando continuidade à sua trajetória na competição continental.

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  • Pyramids avança com tranquilidade para a fase de grupos

    Em outra partida, o Pyramids garantiu sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da África, após conquistar uma vitória folgada sobre o Al Merrikh Bentiu, campeão do Sudão do Sul, pelo placar de 4 a 0, no sábado, no estádio da Defesa Aérea, na volta das oitavas de final da fase preliminar, aproveitando o triunfo por 1 a 0 obtido no jogo de ida.

    O Pyramids começou a partida com forte pressão ofensiva, e Youssef Obama quase abriu o placar logo no primeiro minuto, mas sua finalização passou por cima do travessão.

    A defesa do Al Merrikh também afastou outra tentativa de Abdel Rahman Magdy, antes de o próprio jogador conseguir colocar os donos da casa em vantagem aos 23 minutos, aproveitando um cruzamento preciso de Mostafa Fathy.


    E o atacante do Pyramids não esperou muito para ampliar o placar, marcando o segundo gol apenas três minutos depois, aproveitando um escanteio que mandou para as redes.

    O árbitro anulou um gol do Al Merrikh Bentiu aos 30 minutos por impedimento, antes de Mahmoud Saber desperdiçar uma chance em cobrança de falta e de o goleiro da equipe sul-sudanesa defender uma forte finalização de Mohamed El Shibi.

    E, antes do fim do primeiro tempo, Mostafa Fathy marcou o terceiro gol, encerrando a primeira metade do caminho com o Pyramids em vantagem por 3 a 0.

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  • Quarto gol: desfalque obrigatório

    No início do segundo tempo, a trave impediu Youssef Obama de marcar o quarto gol, enquanto Abdel Rahman Magdy desperdiçou a chance de completar seu hat-trick pessoal após um passe de Nasser Maher.

    O técnico Mokwena fez três substituições aos 65 minutos, colocando Ahmed Atef Kota, Ahmed Abdel Kader e Ahmed Nazir Bouali nos lugares de Obama, Nasser Maher e Mahmoud Saber.

    O argelino Bouali precisou de apenas alguns minutos para deixar sua marca, ao anotar o quarto gol aos 70 minutos.

    Mokwena colocou em campo Al-Fakhoury e Hamed Hamdan aos 75 minutos nos lugares de Mohamed El-Shibi e Karim Hafez, mas Bouali se lesionou três minutos depois e foi obrigado a deixar o gramado, fazendo com que o Pyramids terminasse a partida com dez jogadores após ter esgotado suas substituições.

    Aos 86 minutos, Ahmed El-Shenawy defendeu uma tentativa perigosa do atacante do Al-Merrikh, Pantio, que ficou cara a cara com o gol, mantendo o Pyramids com a meta invicta e confirmando sua classificação para a fase de grupos.

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