Victor Osimhen tem certeza de que o Galatasaray “pode prejudicar” o Liverpool em Anfield, enquanto o craque brilha após a vitória na primeira partida da Liga dos Campeões
Gigantes europeus caem em Istambul
O Galatasaray garantiu uma vantagem pequena, mas significativa, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, derrotando o Liverpool por 1 a 0 no RAMS Park, que vibrou do início ao fim. Os campeões turcos continuaram seu formidável histórico recente contra o time da Premier League, marcando sua terceira vitória consecutiva sobre os Reds em competições europeias. Foi uma noite marcada pela disciplina tática e pela emoção à flor da pele, com os Leões provando que podem enfrentar de igual para igual a elite do continente.
A atmosfera atingiu o auge antes mesmo do pontapé inicial, quando os torcedores locais revelaram uma exibição impressionante que deixou os jogadores visivelmente emocionados. Osimhen chorou ao testemunhar a coreografia emocionante dedicada à equipe, um momento que deu o tom para uma noite de alta intensidade e paixão em Istambul.
A emocionante homenagem de Osimhen
Após o apito final, acompanhado por seu filho durante uma transmissão pós-jogo na TRT, o jogador da seleção nigeriana falou abertamente sobre sua profunda ligação com o clube e por que aquela noite foi tão pessoal para ele. “Tenho sido muito feliz desde que cheguei com esta camisa. Esta camisa é muito especial. Queria dar o meu melhor por estes adeptos. Perdi a minha mãe muito jovem. É por isso que é muito importante para mim”, explicou o avançado, refletindo sobre o significado do resultado.
O ex-jogador do Napoli tornou-se imediatamente um ponto focal para a equipe de Okan Buruk após sua chegada do Napoli, assumindo a responsabilidade de liderar o ataque na competição de clubes mais prestigiada do mundo. Seu desempenho contra a defesa do Liverpool proporcionou a base para a vitória apertada, garantindo que o Galatasaray levasse uma vantagem para defender quando viajasse para Merseyside para a partida de volta.
Um vínculo familiar no RAMS Park
Osimhen foi rápido em dar crédito ao espírito coletivo no vestiário e nas arquibancadas pelo resultado, enfatizando que o sucesso do clube é construído sobre uma base de união. “Somos uma família junto com os torcedores do Galatasaray. Fizemos um ótimo trabalho hoje”.
Ele acrescentou: “Acho que podemos prejudicar o Liverpool na segunda partida. Fizemos um bom trabalho até agora”, afirmou o atacante, claramente confiante de que o trabalho está apenas pela metade, já que eles almejam uma vaga nas quartas de final.
Olhando para a decisão em Anfield
Embora uma vantagem de 1 a 0 seja frequentemente considerada uma margem precária quando se vai a Anfield, a confiança que emana do Galatasaray sugere que eles não têm intenção de apenas se defender. Depois de terem conseguido neutralizar as ameaças ofensivas de Arne Slot na Turquia, o clube de Istambul prepara-se agora para uma batalha tática na Inglaterra, onde os gols fora de casa e a eficácia no contra-ataque serão as principais armas do seu arsenal na tentativa de concluir o trabalho.
