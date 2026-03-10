Victor Osimhen tem certeza de que o Galatasaray “pode prejudicar” o Liverpool em Anfield, enquanto o craque brilha após a vitória na primeira partida da Liga dos Campeões

O Galatasaray garantiu uma vantagem pequena, mas significativa, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, derrotando o Liverpool por 1 a 0 no RAMS Park, que vibrou do início ao fim. Os campeões turcos continuaram seu formidável histórico recente contra o time da Premier League, marcando sua terceira vitória consecutiva sobre os Reds em competições europeias. Foi uma noite marcada pela disciplina tática e pela emoção à flor da pele, com os Leões provando que podem enfrentar de igual para igual a elite do continente.

A atmosfera atingiu o auge antes mesmo do pontapé inicial, quando os torcedores locais revelaram uma exibição impressionante que deixou os jogadores visivelmente emocionados. Osimhen chorou ao testemunhar a coreografia emocionante dedicada à equipe, um momento que deu o tom para uma noite de alta intensidade e paixão em Istambul.