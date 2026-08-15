Pressionado por repórteres após a partida sobre as especulações que o ligam a uma transferência para o norte de Londres, o internacional nigeriano adotou um tom diplomático sem fechar totalmente a porta para uma futura mudança.

Ao abordar a insistente conversa sobre transferência, ele disse: "Sempre há rumores durante as janelas de transferências. Vou focar no meu trabalho. Estou focado no meu trabalho. Vamos ver e pensar no que vem a seguir depois."

Apesar das especulações em curso, o atacante reiterou sua dedicação ao time de Istambul caso permaneça após o prazo de verão: "Vai ser uma temporada difícil. O time está ciente disso. Estou pronto para dar tudo por este clube. Isso foi um importante alerta. Foi um alerta para os jogadores também."