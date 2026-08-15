AFP
Traduzido por
Victor Osimhen se recusa a descartar saída do Galatasaray em meio ao interesse do Arsenal em sua transferência
Ultras recebem pedido de desculpas sincero
O atual campeão da Super Lig, o Galatasaray, ficou em um frustrante empate por 2 a 2 com o recém-promovido Corum FK no Rams Park, na noite de sexta-feira. Apesar de ter marcado os dois gols dos mandantes, Osimhen se sentiu totalmente responsável pelo fato de sua equipe não ter conquistado os três pontos na estreia da temporada. No apito final, o internacional nigeriano foi até a torcida organizada atrás do gol para pedir desculpas.
- Anadolu Agency
Artilheiro nigeriano comenta rumores
Pressionado por repórteres após a partida sobre as especulações que o ligam a uma transferência para o norte de Londres, o internacional nigeriano adotou um tom diplomático sem fechar totalmente a porta para uma futura mudança.
Ao abordar a insistente conversa sobre transferência, ele disse: "Sempre há rumores durante as janelas de transferências. Vou focar no meu trabalho. Estou focado no meu trabalho. Vamos ver e pensar no que vem a seguir depois."
Apesar das especulações em curso, o atacante reiterou sua dedicação ao time de Istambul caso permaneça após o prazo de verão: "Vai ser uma temporada difícil. O time está ciente disso. Estou pronto para dar tudo por este clube. Isso foi um importante alerta. Foi um alerta para os jogadores também."
Pretendentes de Londres avaliam investida
A incerteza em torno do futuro de longo prazo do atacante aumentou depois que o Arsenal teria discutido a possibilidade de contratá-lo durante as negociações sobre acordos por Gabriel Martinelli and teenage prospect Ethan Nwaneri, embora o jogador de 27 anos siga sob contrato no Rams Park até junho de 2029.
Enquanto isso, ele pediu uma resposta coletiva imediata de seus companheiros de equipe para retribuir aos torcedores: "Temos que dar tudo em campo. Nossos torcedores nos dão uma energia incrível, eles sempre nos apoiam. Precisamos retribuir."
Ele acrescentou: "Precisamos ganhar embalo antes da Liga dos Campeões. Precisamos lutar muito bem desde a primeira partida."
- AFP
O que vem pela frente?
O Galatasaray tem trabalho a fazer no sistema defensivo antes da partida do próximo fim de semana pela liga, enquanto tenta fazer sua campanha engrenar de vez. Okan Buruk vai querer ver muito mais entrosamento de sua equipe antes da próxima fase de liga da Champions League. Mas, independentemente do que acontecer na janela de transferências entre agora e o fechamento do mercado, manter Osimhen em alta será central para os planos do clube.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.