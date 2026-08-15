Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Galatasaray-vs-Corum-FK-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Victor Osimhen se recusa a descartar saída do Galatasaray em meio ao interesse do Arsenal em sua transferência

Mercado da bola
V. Osimhen
Galatasaray
Campeonato Turco
Premier League
Arsenal

O atacante do Galatasaray Victor Osimhen se recusou a descartar uma saída do gigante turco em meio ao aumento dos rumores de transferência envolvendo o Arsenal. O jogador de 27 anos comentou as especulações sobre seu futuro após o frustrante empate por 2 a 2 na rodada de abertura contra o Corum FK, insistindo que, por enquanto, segue focado em entregar atuações de alto nível em campo.

  • Ultras recebem pedido de desculpas sincero

    O atual campeão da Super Lig, o Galatasaray, ficou em um frustrante empate por 2 a 2 com o recém-promovido Corum FK no Rams Park, na noite de sexta-feira. Apesar de ter marcado os dois gols dos mandantes, Osimhen se sentiu totalmente responsável pelo fato de sua equipe não ter conquistado os três pontos na estreia da temporada. No apito final, o internacional nigeriano foi até a torcida organizada atrás do gol para pedir desculpas.

    • Publicidade
  • imago-sport-1081072548.jpgAnadolu Agency

    Artilheiro nigeriano comenta rumores

    Pressionado por repórteres após a partida sobre as especulações que o ligam a uma transferência para o norte de Londres, o internacional nigeriano adotou um tom diplomático sem fechar totalmente a porta para uma futura mudança.

    Ao abordar a insistente conversa sobre transferência, ele disse: "Sempre há rumores durante as janelas de transferências. Vou focar no meu trabalho. Estou focado no meu trabalho. Vamos ver e pensar no que vem a seguir depois."

    Apesar das especulações em curso, o atacante reiterou sua dedicação ao time de Istambul caso permaneça após o prazo de verão: "Vai ser uma temporada difícil. O time está ciente disso. Estou pronto para dar tudo por este clube. Isso foi um importante alerta. Foi um alerta para os jogadores também."

  • Pretendentes de Londres avaliam investida

    A incerteza em torno do futuro de longo prazo do atacante aumentou depois que o Arsenal teria discutido a possibilidade de contratá-lo durante as negociações sobre acordos por Gabriel Martinelli and teenage prospect Ethan Nwaneri, embora o jogador de 27 anos siga sob contrato no Rams Park até junho de 2029.

    Enquanto isso, ele pediu uma resposta coletiva imediata de seus companheiros de equipe para retribuir aos torcedores: "Temos que dar tudo em campo. Nossos torcedores nos dão uma energia incrível, eles sempre nos apoiam. Precisamos retribuir."

    Ele acrescentou: "Precisamos ganhar embalo antes da Liga dos Campeões. Precisamos lutar muito bem desde a primeira partida."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Galatasaray-vs-Corum-FK-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

    O que vem pela frente?

    O Galatasaray tem trabalho a fazer no sistema defensivo antes da partida do próximo fim de semana pela liga, enquanto tenta fazer sua campanha engrenar de vez. Okan Buruk vai querer ver muito mais entrosamento de sua equipe antes da próxima fase de liga da Champions League. Mas, independentemente do que acontecer na janela de transferências entre agora e o fechamento do mercado, manter Osimhen em alta será central para os planos do clube.

Supercopa da Inglaterra
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Campeonato Turco
Erzurumspor FK crest
Erzurumspor FK
ERZ
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL