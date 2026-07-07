Victor Osimhen explicou por que a transferência para o Barcelona nunca vai acontecer - o atacante nigeriano descarta a possibilidade de se transferir do Galatasaray para o Camp Nou

Osimhen teve uma temporada fenomenal com o Galatasaray, desempenhando um papel crucial para ajudar o clube a conquistar o título da Super Lig. Osimhen encerrou a temporada com 22 gols e oito assistências em todas as competições, consolidando seu status como um dos atacantes mais precisos do futebol europeu. Naturalmente, esses números impressionantes geraram intensas especulações sobre seu futuro imediato, com vários clubes de ponta acompanhando a situação.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea têm sido citados como interessados em Osimhen. No entanto, nem todos estão convencidos de que uma transferência para a Catalunha seria a decisão certa para o prolífico atacante, apesar dos rumores constantes que circulam antes da próxima janela de transferências.