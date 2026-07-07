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Victor Osimhen explicou por que a transferência para o Barcelona nunca vai acontecer - o atacante nigeriano descarta a possibilidade de se transferir do Galatasaray para o Camp Nou
O sucesso do Galatasaray gera rumores sobre transferências
Osimhen teve uma temporada fenomenal com o Galatasaray, desempenhando um papel crucial para ajudar o clube a conquistar o título da Super Lig. Osimhen encerrou a temporada com 22 gols e oito assistências em todas as competições, consolidando seu status como um dos atacantes mais precisos do futebol europeu. Naturalmente, esses números impressionantes geraram intensas especulações sobre seu futuro imediato, com vários clubes de ponta acompanhando a situação.
Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea têm sido citados como interessados em Osimhen. No entanto, nem todos estão convencidos de que uma transferência para a Catalunha seria a decisão certa para o prolífico atacante, apesar dos rumores constantes que circulam antes da próxima janela de transferências.
- AFP
Dursun questiona se se encaixa no Barcelona
O ex-atacante do Fenerbahçe, Serdar Dursun, expressou suas dúvidas quanto à adequação de Osimhen ao Barcelona. Em entrevista ao programa “Cup Diary”, transmitido pelo canal Spor Smart, Dursun reconheceu o talento inegável de Osimhen, mas criticou duramente sua habilidade técnica.
O jogador turco declarou ao Fanatik: “Não acho que Osimhen possa jogar pelo Barcelona. Osimhen é um jogador talentoso, mas não tem uma técnica apurada.” Dursun acredita que o Barcelona tem uma filosofia específica que exige controle de bola excepcional e habilidade refinada nos passes, características que, em sua opinião, Osimhen simplesmente não demonstra. Essa avaliação severa destaca o que é percebido como uma grande fraqueza no arsenal ofensivo, de resto brilhante, de Osimhen.
Surgem alternativas para os grandes clubes catalães
As afirmações feitas por Dursun parecem estar em sintonia com os recentes desdobramentos no mercado de transferências, já que o Barcelona aparentemente mudou seu foco para outras opções. Relatos recentes indicam que o Barcelona demonstrou forte interesse em contratar o atacante argentino Julián Álvarez, em vez de buscar uma negociação onerosa envolvendo Osimhen. O Barcelona tem priorizado consistentemente jogadores que se integram perfeitamente ao seu estilo de jogo baseado na posse de bola, o que explica a mudança de rumo em direção a Álvarez.
Embora Osimhen continue sendo um jogador muito cobiçado, as dúvidas persistentes sobre seu refinamento técnico podem dissuadir clubes com exigências táticas semelhantes. Consequentemente, Osimhen deve buscar outros destinos em potencial, já que sua passagem pelo Galatasaray pode estar chegando ao fim.
- AFP
O que vem por aí para Osimhen?
Espera-se que Osimhen esclareça seu futuro nas próximas semanas, quando os preparativos da pré-temporada para a campanha 2026-27 começarem oficialmente. Com uma transferência para o Barcelona parecendo cada vez mais improvável, Osimhen provavelmente entrará em negociações com outros clubes interessados, como o Chelsea ou o Paris Saint-Germain. O Galatasaray terá um grande desafio pela frente para manter seu atacante estrela em meio ao crescente interesse global.
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