Victor Osimhen está de caminho para a Premier League? Declaração do técnico da Nigéria sobre a transferência gera intenso debate sobre o próximo destino do atacante do Galatasaray

A disputa pela contratação de Osimhen voltou a esquentar depois que o técnico da Nigéria, Eric Chelle, confirmou que o atacante está em negociações para deixar o Galatasaray. O jogador de 27 anos foi uma ausência notável na última convocação das Super Águias para o amistoso contra a Polônia, já que o técnico optou por deixar o atacante resolver seu futuro no campeonato nacional.

Em entrevista coletiva sobre a ausência de seu craque, Chelle declarou: “Sentimos falta de dois jogadores porque Victor Osimhen talvez esteja prestes a mudar de clube, então prefiro que ele fique em casa, pois se ele jogar e não estiver 100% não é bom. Quanto a Lookman, ele está muito cansado e o Atlético [de Madrid] nos pediu para dispensá-lo.” Essas palavras chamaram imediatamente a atenção da elite europeia à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.



