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Victor Osimhen está de caminho para a Premier League? Declaração do técnico da Nigéria sobre a transferência gera intenso debate sobre o próximo destino do atacante do Galatasaray
Técnico da Nigéria confirma transferência no verão
A disputa pela contratação de Osimhen voltou a esquentar depois que o técnico da Nigéria, Eric Chelle, confirmou que o atacante está em negociações para deixar o Galatasaray. O jogador de 27 anos foi uma ausência notável na última convocação das Super Águias para o amistoso contra a Polônia, já que o técnico optou por deixar o atacante resolver seu futuro no campeonato nacional.
Em entrevista coletiva sobre a ausência de seu craque, Chelle declarou: “Sentimos falta de dois jogadores porque Victor Osimhen talvez esteja prestes a mudar de clube, então prefiro que ele fique em casa, pois se ele jogar e não estiver 100% não é bom. Quanto a Lookman, ele está muito cansado e o Atlético [de Madrid] nos pediu para dispensá-lo.” Essas palavras chamaram imediatamente a atenção da elite europeia à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
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O sonho da Premier League e os rumores sobre o Manchester United
Embora o interesse por Osimhen seja generalizado, uma transferência para a Inglaterra vem sendo discutida há muito tempo como o destino final do ex-jogador do Lille. O Manchester United tem sido frequentemente associado à sua contratação, e a lenda do clube, Patrice Evra, recentemente instou os Red Devils a darem um passo adiante. O United já conta com Benjamin Sesko em seu elenco após uma transferência de £ 74 milhões (US$ 100 milhões) em 2025, mas a atração de um artilheiro comprovado como Osimhen pode ser grande demais para ser ignorada. O nigeriano tem sido uma ameaça constante ao longo de sua carreira, e seu estilo tem sido frequentemente comparado ao da lenda do Chelsea, Didier Drogba. Com Michael Carrick agora no comando permanente em Old Trafford, a busca por poder de fogo está em pleno andamento.
As repercussões amargas do caso do Napoli e o interesse da Série A
O retorno à Itália também continua sendo uma possibilidade, apesar da forma amarga como a passagem de Osimhen pelo Napoli chegou ao fim. O atacante já havia se manifestado sobre o rompimento de sua relação com os Partenopei, afirmando de forma sensacionalista que o clube o tratou “como um cão” após um incidente polêmico nas redes sociais. Apesar de ter levado o time ao seu primeiro Scudetto em mais de três décadas, a relação ficou definitivamente abalada por um vídeo no TikTok aprovado pelo clube.
A Juventus e a Roma estariam acompanhando a situação de perto, buscando reforçar suas opções de ataque. Os Bianconeri são admiradores do atacante há vários anos e já haviam mantido conversas com seus representantes antes de ele optar por Istambul. No entanto, um possível retorno à Série A é complicado por cláusulas em seu contrato com o Galatasaray, criadas para impedir que ele se junte a rivais diretos do Napoli no campeonato nacional antes do final de 2027.
- AFP
Deixando um legado em Istambul
Se Osimhen deixar o Galatasaray neste verão, ele o fará tendo deixado uma marca indelével no futebol turco. Desde que se juntou ao gigante da Super Lig em 2024, ele tem sido nada menos que uma revelação. O atacante nigeriano marcou 59 gols e deu 16 assistências em apenas 74 partidas oficiais em todas as competições, levando o clube a dois títulos da Super Lig e uma conquista da Copa da Turquia.
Sua passagem por Istambul permitiu que ele redescobrisse seu brilho após o final tóxico de sua carreira no Napoli, mas o jogador de 27 anos continua sendo um atacante no auge de suas habilidades que merece se testar na Liga dos Campeões todas as semanas. Seja no Old Trafford, no Olímpico ou em um retorno a Turim, as próximas semanas determinarão onde um dos maiores talentos africanos da atualidade passará seus melhores anos.