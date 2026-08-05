Victor Osimhen é oferecido ao Atlético de Madrid enquanto atacante do Galatasaray mira transferência para La Liga

O atacante do Galatasaray Osimhen foi oferecido ao Atlético de Madrid por intermediários, segundo o Club Uria. A transferência proposta pelo internacional nigeriano de 27 anos custaria na casa dos € 75 milhões. No entanto, o Atlético rejeitou oficialmente a proposta para contratar o atacante.

O clube espanhol atualmente não tem o fluxo de caixa necessário para concluir uma operação desse porte nesta janela de transferências. Além disso, o Atlético já conta com Julian Alvarez ocupando essa função central específica na equipe. A cúpula do Metropolitano confia plenamente no argentino e não considera nenhuma venda em potencial, o que torna desnecessária a chegada de Osimhen.