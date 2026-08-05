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Victor Osimhen é oferecido ao Atlético de Madrid enquanto atacante do Galatasaray mira transferência para La Liga
Atlético recusa oferta por Osimhen
O atacante do Galatasaray Osimhen foi oferecido ao Atlético de Madrid por intermediários, segundo o Club Uria. A transferência proposta pelo internacional nigeriano de 27 anos custaria na casa dos € 75 milhões. No entanto, o Atlético rejeitou oficialmente a proposta para contratar o atacante.
O clube espanhol atualmente não tem o fluxo de caixa necessário para concluir uma operação desse porte nesta janela de transferências. Além disso, o Atlético já conta com Julian Alvarez ocupando essa função central específica na equipe. A cúpula do Metropolitano confia plenamente no argentino e não considera nenhuma venda em potencial, o que torna desnecessária a chegada de Osimhen.
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Osimhen está disposto a reduzir o salário
Em um gesto claro que demonstrava seu desejo de se juntar ao Atlético de Madrid, Osimhen estaria disposto a aceitar uma redução salarial. O atacante atualmente recebe um salário alto no Galatasaray, onde seus ganhos líquidos aumentam consideravelmente devido a isenções fiscais para residentes estrangeiros na Turquia. Osimhen segue sob contrato em Istambul até 2029, mas sua disposição para reduzir seus rendimentos evidenciou sua vontade de trabalhar com Diego Simeone. Apesar do entusiasmo de Osimhen pelo projeto, o Atlético de Madrid segue firme em sua decisão de abrir mão do atacante de € 75 milhões.
Admiração pelo time de Simeone
O internacional nigeriano já havia expressado sua profunda admiração pelo treinador argentino após enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões em janeiro, dizendo: "Gosto dele, sempre fui fã do treinador deles. Já o encontrei algumas vezes. Eles jogam de forma agressiva e têm uma identidade.
"O treinador está lá há muitos anos, então os jogadores estão acostumados ao estilo de jogo dele. É por isso que elogio o desempenho que tivemos; o Atlético é um dos melhores times do mundo, e conseguir um resultado como um empate contra eles mostra que você está no caminho certo."
- AFP
Clubes europeus entram na fila
O Atlético não é o único time europeu a ser procurado em relação à possível disponibilidade do atacante neste verão. Intermediários também ofereceram Osimhen a Barcelona, Arsenal e Tottenham. O Spurs chegou até a fazer uma oferta concreta superior a € 55 milhões pelo atacante. No entanto, esse valor segue bem abaixo do preço pedido pelo Galatasaray. Com o Atlético fechando a porta por causa de limitações financeiras e de sua confiança em Alvarez, os representantes de Osimhen continuarão as negociações com as partes interessadas para ver se um acordo pode ser fechado.
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