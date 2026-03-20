Victor Osimhen e Noa Lang exibem suas marcas de batalha após os atacantes terem sido hospitalizados no confronto contra o Liverpool

A dupla lesão foi mais um golpe amargo para o que já era uma eliminação humilhante das competições europeias. O Liverpool reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida na ida com uma vitória por 4 a 0 na volta. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah marcaram em Anfield, em uma partida praticamente unilateral. Arne Slot reconheceu que a perda de Osimhen teve um impacto significativo na partida, admitindo que isso facilitou consideravelmente as coisas para sua equipe. O Galatasaray ocupa atualmente a liderança da Super Lig turca e agora voltará a concentrar seus esforços no sucesso nacional, embora a possível ausência de longo prazo de dois atacantes-chave continue sendo um golpe significativo para suas aspirações ao título.