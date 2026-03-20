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Victor Osimhen e Noa Lang exibem suas marcas de batalha após os atacantes terem sido hospitalizados no confronto contra o Liverpool

A eliminação do Galatasaray da Liga dos Campeões em Anfield na noite de quarta-feira foi dolorosa em mais de um sentido, com Victor Osimhen e Noa Lang acabando no hospital após a derrota por 4 a 0 que levou o Liverpool às quartas de final. Depois do jogo, os dois atacantes têm tirado sarro do infortúnio que compartilharam, com Lang postando um story no Instagram mostrando os dois em uma videochamada, ambos com membros enfaixados.

  • Osimhen fratura o antebraço

    A noite de Osimhen acabou antes mesmo de começar. O atacante nigeriano colidiu com Ibrahima Konaté durante um duelo aéreo no primeiro tempo, e o zagueiro do Liverpool caiu com força sobre o braço de Osimhen. Apesar de demonstrar visível desconforto e de ter o braço enfaixado em campo, o jogador de 25 anos resistiu e completou os primeiros 45 minutos. No entanto, exames realizados no intervalo confirmaram a gravidade da lesão, e ele não foi escalado no segundo tempo. O Galatasaray confirmou posteriormente, em comunicado oficial, que exames hospitalares revelaram uma fratura no antebraço direito de Osimhen.

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    A lesão de Lang agrava a situação do Galatasaray

    Se a noite de Osimhen foi dolorosa, o que aconteceu com Lang no segundo tempo foi consideravelmente pior. O ponta holandês, que havia substituído Osimhen no intervalo, prendeu o polegar no painel publicitário atrás do gol de Alisson. Isso deixou Lang com o polegar parcialmente decepado e necessitando de tratamento intensivo da equipe médica, incluindo os médicos do Liverpool. Ele foi retirado de maca do campo e imediatamente transportado para o hospital. O Galatasaray confirmou que Lang sofreu um corte grave no polegar direito e estava programado para ser submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas, com a presença da equipe médica do clube. 

  • Um momento no Instagram anima o ambiente

    Apesar da gravidade das lesões, os dois jogadores parecem ter tirado um certo humor de suas desgraças compartilhadas. A história do Instagram de Lang mostra Osimhen sorrindo durante uma videochamada, enquanto ambos exibem seus membros enfaixados. Ainda não há confirmação sobre por quanto tempo a dupla ficará fora de ação, mas os torcedores do Galatasaray podem ficar tranquilos, sabendo que os dois jogadores parecem estar de bom humor. Victor Osimhen Noa Langinstagram/noano/

  • O Liverpool ganhou uma chance de se salvar na Liga dos Campeões

    A dupla lesão foi mais um golpe amargo para o que já era uma eliminação humilhante das competições europeias. O Liverpool reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida na ida com uma vitória por 4 a 0 na volta. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah marcaram em Anfield, em uma partida praticamente unilateral. Arne Slot reconheceu que a perda de Osimhen teve um impacto significativo na partida, admitindo que isso facilitou consideravelmente as coisas para sua equipe. O Galatasaray ocupa atualmente a liderança da Super Lig turca e agora voltará a concentrar seus esforços no sucesso nacional, embora a possível ausência de longo prazo de dois atacantes-chave continue sendo um golpe significativo para suas aspirações ao título.

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