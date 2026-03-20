AFP
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Victor Osimhen e Noa Lang exibem suas marcas de batalha após os atacantes terem sido hospitalizados no confronto contra o Liverpool
Osimhen fratura o antebraço
A noite de Osimhen acabou antes mesmo de começar. O atacante nigeriano colidiu com Ibrahima Konaté durante um duelo aéreo no primeiro tempo, e o zagueiro do Liverpool caiu com força sobre o braço de Osimhen. Apesar de demonstrar visível desconforto e de ter o braço enfaixado em campo, o jogador de 25 anos resistiu e completou os primeiros 45 minutos. No entanto, exames realizados no intervalo confirmaram a gravidade da lesão, e ele não foi escalado no segundo tempo. O Galatasaray confirmou posteriormente, em comunicado oficial, que exames hospitalares revelaram uma fratura no antebraço direito de Osimhen.
- Getty Images Sport
A lesão de Lang agrava a situação do Galatasaray
Se a noite de Osimhen foi dolorosa, o que aconteceu com Lang no segundo tempo foi consideravelmente pior. O ponta holandês, que havia substituído Osimhen no intervalo, prendeu o polegar no painel publicitário atrás do gol de Alisson. Isso deixou Lang com o polegar parcialmente decepado e necessitando de tratamento intensivo da equipe médica, incluindo os médicos do Liverpool. Ele foi retirado de maca do campo e imediatamente transportado para o hospital. O Galatasaray confirmou que Lang sofreu um corte grave no polegar direito e estava programado para ser submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas, com a presença da equipe médica do clube.
Um momento no Instagram anima o ambiente
Apesar da gravidade das lesões, os dois jogadores parecem ter tirado um certo humor de suas desgraças compartilhadas. A história do Instagram de Lang mostra Osimhen sorrindo durante uma videochamada, enquanto ambos exibem seus membros enfaixados. Ainda não há confirmação sobre por quanto tempo a dupla ficará fora de ação, mas os torcedores do Galatasaray podem ficar tranquilos, sabendo que os dois jogadores parecem estar de bom humor. instagram/noano/
O Liverpool ganhou uma chance de se salvar na Liga dos Campeões
A dupla lesão foi mais um golpe amargo para o que já era uma eliminação humilhante das competições europeias. O Liverpool reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida na ida com uma vitória por 4 a 0 na volta. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah marcaram em Anfield, em uma partida praticamente unilateral. Arne Slot reconheceu que a perda de Osimhen teve um impacto significativo na partida, admitindo que isso facilitou consideravelmente as coisas para sua equipe. O Galatasaray ocupa atualmente a liderança da Super Lig turca e agora voltará a concentrar seus esforços no sucesso nacional, embora a possível ausência de longo prazo de dois atacantes-chave continue sendo um golpe significativo para suas aspirações ao título.
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