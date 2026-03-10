Victor Osimhen é bom o suficiente para os times de elite da Europa, mas será que o artilheiro do Galatasaray já perdeu sua chance de se juntar a um time que disputa a Liga dos Campeões?

Tudo começou com um vídeo do TikTok que aparentemente tinha a intenção de ser engraçado, mas na verdade era apenas ofensivo, com o departamento de mídia social do Napoli decidindo, de forma bizarra, zombar de Osimhen por ter perdido um pênalti no empate em 0 a 0 com o Bologna em 24 de setembro de 2023.

“Sinto muito pelos torcedores, também porque nunca falei sobre o que aconteceu antes”, revelou o atacante em entrevista ao Gazzetta dello Sport no mês passado. “Alguns deles até vieram à minha casa pedir uma explicação. Pedi que se colocassem no meu lugar. Depois que o Napoli postou aquele vídeo no TikTok, algo se quebrou.

“Qualquer um pode perder um pênalti e qualquer um pode ser ridicularizado por isso. O Napoli fez isso só comigo, e com certos tipos de insinuações também. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão. Eu queria sair. Apaguei as fotos minhas vestindo a camisa do Napoli do meu Instagram, e eles aproveitaram a oportunidade para colocar os torcedores contra mim. E pensar que, para mim, minha filha é mais napolitana do que nigeriana.

“Ninguém jamais se desculpou publicamente pelo que aconteceu. Depois daquele vídeo famoso, Edoardo De Laurentiis me ligou várias vezes. Só isso. Enquanto isso, circulavam rumores de que eu chegava atrasado aos treinos e que discutia com os companheiros de equipe. São tudo mentiras. Sinto muito pelos torcedores, mas os entendo e admiro: eles apoiam o clube, não importa o que aconteça. Para eles, o Napoli vem antes de tudo.”

Osimhen também ficou muito chateado com a abordagem do Napoli nas negociações de transferência durante o verão de 2025 — e, particularmente, com o fracasso da proposta de transferência para o Al-Ahli, que abandonou a mesa de negociações depois que o time da Série A supostamente aumentou o preço pedido na última hora.

“Tínhamos um acordo de cavalheiros, mas o compromisso não foi totalmente respeitado pela outra parte”, disse ele. “Eles tentaram me mandar para qualquer lugar para jogar, mas me trataram como um cachorro. Vá para cá, vá para lá, faça isso, faça aquilo. Trabalhei muito para construir minha carreira e não podia aceitar esse tipo de tratamento. Não sou um fantoche.”