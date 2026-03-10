Victor Osimhen é bom o suficiente para os times de elite da Europa, mas será que o artilheiro do Galatasaray já perdeu sua chance de se juntar a um time que disputa a Liga dos Campeões?

O atacante inicialmente se transferiu para o RAMS Park por um empréstimo de uma temporada, então a suposição era que sua grande transferência havia sido apenas adiada e que um dos clubes de elite da Europa viria buscá-lo no verão seguinte, especialmente porque ele marcou 37 gols em 41 partidas pelo Gala. Mais uma vez, porém, nenhum dos principais times do continente se interessou por Osimhen, mesmo que sua cláusula de rescisão tivesse caído de € 120 milhões (£ 104 milhões/$ 138 milhões) para € 75 milhões (£ 65 milhões/$ 87 milhões). Como resultado, ele decidiu assinar um contrato permanente com o Gala — e a transferência funcionou muito bem para ambas as partes.
Às vésperas do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na terça-feira, Osimhen tem tantos gols na competição desta temporada quanto Erling Haaland (sete) — e, ainda assim, as especulações sobre o futuro do atacante nunca realmente diminuíram.
Então, será que Osimhen será contratado tardiamente por um dos tradicionais gigantes europeus neste verão? Ou será que ele realmente passará o resto de seus anos de auge em Istambul?