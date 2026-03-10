Goal.com
Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Victor Osimhen é bom o suficiente para os times de elite da Europa, mas será que o artilheiro do Galatasaray já perdeu sua chance de se juntar a um time que disputa a Liga dos Campeões?

Já se passaram pouco mais de dois anos desde que Victor Osimhen revelou que havia decidido em qual clube iria jogar depois do Napoli. Apenas três dias depois, o presidente do Partenopei, Aurelio De Laurentiis, revelou que o atacante “iria para o Real Madrid, Paris Saint-Germain ou algum time da Premier League”. Osimhen acabou indo para Istambul, jogar pelo Galatasaray, o maior time da Turquia, mas não exatamente o destino que o jogador da seleção nigeriana tinha em mente quando anunciou sua intenção de deixar Nápoles.

O atacante inicialmente se transferiu para o RAMS Park por um empréstimo de uma temporada, então a suposição era que sua grande transferência havia sido apenas adiada e que um dos clubes de elite da Europa viria buscá-lo no verão seguinte, especialmente porque ele marcou 37 gols em 41 partidas pelo Gala. Mais uma vez, porém, nenhum dos principais times do continente se interessou por Osimhen, mesmo que sua cláusula de rescisão tivesse caído de € 120 milhões (£ 104 milhões/$ 138 milhões) para € 75 milhões (£ 65 milhões/$ 87 milhões). Como resultado, ele decidiu assinar um contrato permanente com o Gala — e a transferência funcionou muito bem para ambas as partes.

Às vésperas do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na terça-feira, Osimhen tem tantos gols na competição desta temporada quanto Erling Haaland (sete) — e, ainda assim, as especulações sobre o futuro do atacante nunca realmente diminuíram.

Então, será que Osimhen será contratado tardiamente por um dos tradicionais gigantes europeus neste verão? Ou será que ele realmente passará o resto de seus anos de auge em Istambul?

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport

    “Todos os que estão ligados ao Napoli me fazem voar”

    Nunca houve dúvidas sobre a habilidade de Osimhen desde que ele levou a Nigéria à vitória na Copa do Mundo Sub-17 em 2015, com 10 gols em sete jogos. Lesões e mudanças constantes de treinador podem ter atrapalhado seu progresso no Wolfsburg, mas ele foi contratado pelo Lille após um período produtivo emprestado ao Charleroi em 2018-19 e chamou a atenção do então técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, ao final de sua primeira temporada na França.

    No entanto, o Napoli foi o único time disposto a tornar Osimhen o jogador africano mais caro da história do futebol, pagando ao Lille um valor inicial de € 70 milhões (£ 61 milhões/$ 81 milhões) pelo atacante em julho de 2020. Muitos especialistas questionaram o valor recorde do clube, mas ele provou ser um dinheiro muito bem gasto, com Osimhen terminando como Capocannoniere, enquanto o Partenopei conquistava seu terceiro título da Série A — e o primeiro desde os dias de Diego Maradona.

    Nessa altura, Osimhen tinha alcançado um estatuto icónico em Nápoles. Como uma criança que cresceu na pobreza extrema em Lagos, os napolitanos acolheram-no como um dos seus.

    “O amor que recebo é enorme”, disse Osimhen à BBC Sport Africa. “O clube, a cidade, os torcedores e todos os que estão ligados ao Napoli me fazem voar.”

    Infelizmente, porém, o caso de amor de Osimhen com o Napoli terminou em um divórcio amargo e prolongado.

  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    “Ninguém jamais pediu desculpas publicamente”

    Tudo começou com um vídeo do TikTok que aparentemente tinha a intenção de ser engraçado, mas na verdade era apenas ofensivo, com o departamento de mídia social do Napoli decidindo, de forma bizarra, zombar de Osimhen por ter perdido um pênalti no empate em 0 a 0 com o Bologna em 24 de setembro de 2023.

    “Sinto muito pelos torcedores, também porque nunca falei sobre o que aconteceu antes”, revelou o atacante em entrevista ao Gazzetta dello Sport no mês passado. “Alguns deles até vieram à minha casa pedir uma explicação. Pedi que se colocassem no meu lugar. Depois que o Napoli postou aquele vídeo no TikTok, algo se quebrou.

    “Qualquer um pode perder um pênalti e qualquer um pode ser ridicularizado por isso. O Napoli fez isso só comigo, e com certos tipos de insinuações também. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão. Eu queria sair. Apaguei as fotos minhas vestindo a camisa do Napoli do meu Instagram, e eles aproveitaram a oportunidade para colocar os torcedores contra mim. E pensar que, para mim, minha filha é mais napolitana do que nigeriana.

    “Ninguém jamais se desculpou publicamente pelo que aconteceu. Depois daquele vídeo famoso, Edoardo De Laurentiis me ligou várias vezes. Só isso. Enquanto isso, circulavam rumores de que eu chegava atrasado aos treinos e que discutia com os companheiros de equipe. São tudo mentiras. Sinto muito pelos torcedores, mas os entendo e admiro: eles apoiam o clube, não importa o que aconteça. Para eles, o Napoli vem antes de tudo.”

    Osimhen também ficou muito chateado com a abordagem do Napoli nas negociações de transferência durante o verão de 2025 — e, particularmente, com o fracasso da proposta de transferência para o Al-Ahli, que abandonou a mesa de negociações depois que o time da Série A supostamente aumentou o preço pedido na última hora.

    “Tínhamos um acordo de cavalheiros, mas o compromisso não foi totalmente respeitado pela outra parte”, disse ele. “Eles tentaram me mandar para qualquer lugar para jogar, mas me trataram como um cachorro. Vá para cá, vá para lá, faça isso, faça aquilo. Trabalhei muito para construir minha carreira e não podia aceitar esse tipo de tratamento. Não sou um fantoche.”

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    Reservas dos clubes ingleses

    Não se deve esquecer, porém, que as esperanças de Osimhen de garantir uma transferência para um dos maiores times da Europa também foram prejudicadas por suas exigências salariais exorbitantes.

    Como disse o especialista em mercado de transferências Ben Jacobs àGOAL, “o Chelsea era um dos clubes interessados em contratar Osimhen em 2024, mas precisava que ele se encaixasse na sua estrutura salarial baseada em incentivos. Portanto, não se tratava apenas do valor, mas de Osimhen aceitar uma redução salarial se, por exemplo, o Chelsea não se classificasse para a Liga dos Campeões. Ele não estava preparado para fazer isso, então as finanças definitivamente tiveram um papel importante na impedimento de sua transferência para a Premier League.”

    Jacobs também disse que havia uma opinião na Inglaterra de que Osimhen poderia ser uma influência potencialmente perturbadora no vestiário.

    “Ninguém está dizendo que Osimhen é uma pessoa ruim, mas os grandes clubes da Premier League estavam procurando um jogador que se encaixasse perfeitamente em um elenco cheio de outros grandes talentos e grandes estrelas e, no final das contas, a sensação era de que Osimhen talvez fosse o tipo errado de personalidade nesse aspecto”, acrescentou Jacobs.

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    “O clube e a cidade que eu amo”

    A percepção de que Osimhen é uma personalidade difícil de lidar certamente persiste. Na verdade, ela provavelmente só se fortaleceu com sua briga em campo com seu companheiro de equipe da Nigéria, Ademola Lookman, durante a Copa Africana das Nações.

    Osimhen até demonstrou frustração após a notável goleada do Gala por 5 a 2 sobre a Juventus na primeira partida das eliminatórias da Liga dos Campeões do mês passado, com a sensação de que o camisa 9 estava irritado por não ter marcado em Istambul. Ainda assim, Osimhen insiste que não está nem um pouco insatisfeito em Istambul e, na verdade, está grato pela forma como as coisas se desenrolaram para ele.

    “Encontrei um clube e uma cidade que adoro, então talvez tenha sido um golpe de sorte”, disse ele sobre sua transferência para o Gala, que lhe paga um salário fixo anual de € 15 milhões (£ 13 milhões/$ 17 milhões) por temporada, que pode chegar a € 21 milhões (£ 18 milhões/$ 24 milhões) líquidos se certas metas forem atingidas. 

    “Assim que você chega a Istambul, entende por que todos que jogaram aqui se apaixonaram pelo time e pelas pessoas. Eu nunca tinha vivido nada parecido.”

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    “Provei que todos estavam errados”

    Sem surpresa, o Gala está tão encantado com Osimhen quanto ele está com eles.

    “Quando o contratamos, muitos falaram que era um investimento louco”, destacou o vice-presidente Abdullah Kavukcu. “Acho que Victor provou que todos estavam errados, considerando que seu valor dobrou. Sabemos que ele é um dos melhores atacantes do mundo e queremos alcançar grandes objetivos juntos.

    Com o Napoli, a compra de Osimhen foi complicada, mas isso é normal quando se trata de valores tão altos: De Laurentiis havia definido o preço e, quando nos apresentamos, ele queria ter certeza de que seríamos capazes de pagar todo esse dinheiro. Ter conseguido isso é motivo de grande orgulho, porque mostramos a todos o poder do nosso clube.”

    O Gala certamente chamou a atenção do resto da Europa ao mostrar seu poder financeiro no mercado de transferências do verão. Além de contratar Osimhen, o clube também trouxe os jogadores Ilkay Gundogan e Leroy Sane, que estavam sem contrato, com salários altos, gastou mais de € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões) no zagueiro da Costa do Marfim Wilfried Singo e mais € 27,5 milhões (£ 24 milhões/$ 32 milhões) no goleiro turco Ugurcan Cakir, reforçando ainda mais a ambição do clube de se tornar um grande participante da Liga dos Campeões.

    “Levará alguns anos, mas o projeto está bem encaminhado”, disse Kavukcu. “Nossos torcedores estão espalhados por todo o mundo e, em Istambul, é fácil se adaptar. Quando apresentamos nosso plano aos jogadores, é difícil para eles recusarem jogar por nós.”

  • Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    Os rumores não desaparecem

    E, apesar de todas as coisas boas que Osimhen e Gala estão dizendo um sobre o outro, os rumores sobre a transferência só estão se intensificando. Na semana passada, foi divulgado que o Bayern de Munique o identificou como um substituto em potencial para Harry Kane, enquanto também surgiram rumores na Espanha de que o Barcelona o considera uma possível alternativa a Julian Alvarez, caso não consiga convencer o Atlético de Madrid a se separar do argentino.

    A questão é que, embora Kavukcu tenha todo o direito de argumentar que o valor de Osimhen dobrou desde sua chegada, nenhum clube europeu vai pagar € 150 milhões por um jogador que não quis pela metade desse valor no verão passado.

    Porque nada mudou realmente nesse intervalo. Osimhen continua marcando gols, mas ainda é considerado um jogador explosivo, com um histórico de lesões. Ele é obviamente um jogador fantástico. Ele também sabe disso. E é claro que ele aproveitaria a chance de se juntar a um dos maiores clubes do futebol. Ele até admitiu, após a vitória do Gala sobre a Juventus na repescagem, que seria um “privilégio” representar os Bianconeri. 

    Mais uma vez, porém, não há nenhum time na Itália que possa pagar por Osimhen e, aos 27 anos, ele está muito mais longe de se juntar ao Real Madrid, PSG ou algum clube da Premier League do que estava há dois anos.

    Portanto, embora ele possa muito bem oferecer mais uma demonstração de sua qualidade de nível mundial contra o Liverpool na terça-feira, realmente começa a parecer que sua chance de representar um verdadeiro candidato à Liga dos Campeões já tenha passado.

