O Chelsea vem enfrentando dificuldades há anos para substituir o impacto de Drogba, com uma série de atacantes de renome que não conseguiram manter um desempenho consistente em Stamford Bridge. A camisa nº 9 do clube tornou-se um símbolo desse problema, com vários atacantes incapazes de lidar com as expectativas que acompanham a função de líder do ataque no oeste de Londres.

Osimhen surgiu agora como um dos nomes associados à solução dessa questão de longa data. O atacante nigeriano continua sendo muito bem cotado em toda a Europa, apesar de sua saída temporária de uma das principais ligas do continente. Petit acredita que Osimhen possui a mentalidade necessária para ter sucesso onde outros tiveram dificuldades e pode finalmente acabar com a suposta “maldição” que envolve a função do camisa 9 do clube.