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Victor Osimhen é apontado para quebrar a “maldição” do camisa 9 no Chelsea, enquanto o clube continua em busca de um sucessor à altura de Didier Drogba
Petit aposta em Osimhen para resolver o dilema do ataque do Chelsea
O Chelsea vem enfrentando dificuldades há anos para substituir o impacto de Drogba, com uma série de atacantes de renome que não conseguiram manter um desempenho consistente em Stamford Bridge. A camisa nº 9 do clube tornou-se um símbolo desse problema, com vários atacantes incapazes de lidar com as expectativas que acompanham a função de líder do ataque no oeste de Londres.
Osimhen surgiu agora como um dos nomes associados à solução dessa questão de longa data. O atacante nigeriano continua sendo muito bem cotado em toda a Europa, apesar de sua saída temporária de uma das principais ligas do continente. Petit acredita que Osimhen possui a mentalidade necessária para ter sucesso onde outros tiveram dificuldades e pode finalmente acabar com a suposta “maldição” que envolve a função do camisa 9 do clube.
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A maldição do número 9 do Chelsea
Petit destacou como o Chelsea tem enfrentado dificuldades para encontrar um bom atacante de referência desde a era Drogba. E a lenda francesa afirmou que Osimhen seria a escolha perfeita para quebrar essa maldição.
“Victor Osimhen está indo bem no Galatasaray, mas quando ele deixou o Napoli, eu esperava que ele viesse para a Premier League. Não faço ideia do porquê ele escolheu o Galatasaray”, disse ele no Andy’s Bet Club.
“Desde Drogba, acho que há uma maldição em torno do camisa nove no Chelsea. Acho que com Osimhen é diferente, porque esse cara tem uma personalidade e um caráter muito fortes; ele poderia ser o homem para quebrar essa maldição.”
Petit explica por que Osimhen poderia ter sucesso em Stamford Bridge
Petit acredita que o caráter e o estilo agressivo de Osimhen o tornam especialmente adequado para as exigências da Premier League e para as expectativas depositadas no principal atacante do Chelsea.
“A maneira como ele joga em campo é um pesadelo para os zagueiros”, acrescentou. “Esse cara é muito agressivo. Ele tem algo a provar. Depois que deixou a França para ir para o Napoli, ele se saiu muito bem na Itália. Mas depois ele teve desentendimentos com o presidente do Napoli e acabou indo para o Galatasaray.”
“Acho que Osimhen tem muitas temporadas pela frente no mais alto nível. Então, acho que isso pode ser algo muito, muito bom para a Premier League. Acho que ele tem o caráter, a personalidade e a trajetória para jogar na Premier League.”
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A possível transferência para a Premier League continua em aberto
Apesar de só ter assinado contrato definitivo no verão passado, o interesse por Osimhen continua inabalável, e as especulações sobre uma futura transferência para a Premier League não cessam. O Chelsea continua sendo um dos clubes que acompanham sua situação, enquanto busca uma solução de longo prazo para o ataque.