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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Victor Muñoz: o novo ponta espanhol do Liverpool, contratado por €40 milhões, chegou para ajudar a preencher a lacuna deixada por Mohamed Salah em Anfield

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Espanha
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Especiais e Opinião

Os torcedores do Newcastle podem ser perdoados por terem tido uma estranha e indesejada sensação de déjà vu nesta semana. Depois de terem sido fortemente associados a um jovem e promissor atacante durante toda a preparação para a janela de transferências deste verão, o Liverpool parece ter entrado na jogada no último minuto e levado a melhor sobre eles — mais uma vez. No ano passado, foi Hugo Ekitike; este ano, é Victor Muñoz.

Tudo indicava que os Magpies fechariam contrato com o promissor jogador de 22 anos, na tentativa de melhorar o que foi apenas o nono melhor ataque da Premier League na última temporada — e que sofreu mais um golpe com a transferência de Anthony Gordon para o Barcelona. Mas, ao que parece, Muñoz tentará preencher as lacunas deixadas pela saída de Mohamed Salah, pela lesão de Ekitike e pela esperada saída de Federico Chiesa, com o Liverpool saindo vitorioso na disputa.

Este é o mais recente marco na carreira cheia de acontecimentos do jovem atacante até o momento. Tendo passado pelo Barcelona e pelo Real Madrid antes de sua transferência para o Osasuna abrir caminho para sua primeira convocação para a seleção espanhola e sua inclusão na lista da La Roja para a Copa do Mundo de 2026, Muñoz já viveu muitas experiências, com seu talento atraindo constantemente a atenção de grandes clubes.

Mas o que é que o torna tão especial, agora que o jovem astro se prepara para se tornar a primeira contratação da era Andoni Iraola no Liverpool?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Onde tudo começou

    A trajetória futebolística de Muñoz não poderia ser mais impressionante, tendo passado pelas categorias de base tanto do Barcelona quanto do Real Madrid. Nascido na Catalunha, sua passagem pela La Masia foi a primeira, depois de ter começado no time local Sant Gabriel. No entanto, Muñoz passou apenas três anos no Barcelona, transferindo-se aos 14 anos para outro time local, o Damm, que possui uma famosa base de formação que já contribuiu para a carreira de jogadores como Cristian Tello e Gerard Moreno.

    Muñoz queria mais tempo de jogo e um papel mais de destaque do que o que estava tendo no Barça, e conseguiu isso no Damm, onde brilhou o suficiente para atrair a atenção de ninguém menos que o Real Madrid.

    “Havia outros times interessados nele, mas quando o Madrid entrou em contato, não houve espaço para negociações; o negócio estava fechado”, disseram representantes do Damm aoRelevo.

    Muñoz se destacou na capital espanhola, subindo nas categorias de base até estrear no time principal na reta final da temporada 2024-25 — justamente contra o Barcelona. Outra participação na La Liga viria na vitória sobre o Sevilla, antes de duas partidas na Copa do Mundo de Clubes naquele verão. Mas Muñoz, prestes a completar 22 anos, queria mais tempo de jogo — e uma transferência que lhe garantisse isso estava prestes a acontecer.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    A grande chance

    Dois dias antes de seu aniversário, foi anunciado que Muñoz havia assinado um contrato de cinco anos com o Osasuna, em uma transferência no valor de 5 milhões de euros, na qual o Real Madrid manteve uma opção de recompra. Infelizmente, o clube não conseguiu repetir o desempenho da temporada 2024-25, quando terminou em nono lugar na La Liga e chegou às quartas de final da Copa del Rey. Mas o clube pôde oferecer a Muñoz o tipo de papel no time titular que ele tanto desejava, e ele correspondeu às expectativas, incluindo duas contribuições importantes para ajudar a evitar o rebaixamento.

    O Osasuna escaparia do rebaixamento por um fio, graças a um melhor saldo de confrontos diretos em um empate triplo em pontos com o Mallorca e o Levante. Isso significou que o gol de Muñoz contra o Levante em dezembro e sua assistência no empate com o Mallorca em março se mostraram incrivelmente vitais.

    Essas foram duas das oito contribuições do ponta para gols na La Liga; apenas Ante Budimir, o atacante do Osasuna autor de 17 gols, esteve diretamente envolvido em mais gols pelo clube em uma temporada em que Muñoz também jogou mesmo sentindo dores para ajudar a causa dos “Los Rojillos”. Ele conquistou dois prêmios de Jogador do Mês e, em março, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha. De fato, o jogador de 22 anos chegou a marcar um gol em sua estreia pela seleção, ao entrar como reserva contra a Sérvia.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Como estão as coisas?

    Apesar de ter apenas duas partidas pela seleção até o momento em que o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou a convocação para a Copa do Mundo, Muñoz havia impressionado o suficiente para conseguir um lugar entre os 26 jogadores que irão ao torneio.

    “Acho que ele é um rapaz com um potencial futebolístico tremendo e mostrou, com a seleção nacional, no mais alto nível internacional, que está pronto para competir nesse nível também”, disse De La Fuente sobre Muñoz no programa “Los Desayunos”, da RTVE.

    Do outro lado do Atlântico, o foco não se limitou apenas à busca da Espanha pelo primeiro título da Copa do Mundo desde 2010, já que Muñoz também teve uma grande decisão a tomar em relação ao seu futuro. Parecia que o Newcastle seria o próximo destino desse jovem talento promissor, que também havia despertado o interesse do Manchester United, do Bayer Leverkusen e, supostamente, do Barcelona.

    Mas tudo isso mudou agora, com a notícia divulgada na noite de quarta-feira de que o Liverpool ativou sua cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/$ 46 milhões) e que Muñoz de fato escolheu se transferir para Anfield.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Principais pontos fortes

    Muñoz é o tipo de jogador de ponta que deixa a torcida na ponta da cadeira. Incrivelmente rápido e com uma habilidade fantástica no drible, ele não tem medo de encarar os adversários, e sua abordagem direta é exatamente o tipo de coisa que empolga quem está nas arquibancadas. Ele também é versátil, capaz de jogar em qualquer uma das laterais ou até mesmo mais centralmente, atrás de um atacante.

    Outro aspecto cativante é a dedicação de Muñoz. Descrito como “muito humilde” pelo técnico da seleção espanhola, De La Fuente, sua energia e forte ética de trabalho ficaram evidentes durante toda a batalha contra o rebaixamento do Osasuna na última temporada. Alguns jovens atacantes poderiam se esquivar de suas responsabilidades e recuar nesse tipo de situação, mas Muñoz não o fez, jogando mesmo com dores para garantir que seu time permanecesse na La Liga.

    Essas características fazem dele um trunfo quando se trata de defender desde a frente e na pressão alta, mesmo que isso não tenha sido muito visível em um time do Osasuna que passava por dificuldades e, por isso, não dava muita ênfase a isso.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Há espaço para melhorias

    A área mais óbvia em que Muñoz precisa melhorar é a finalização. Isso não é novidade nem algo incomum quando se trata de jovens atacantes e é, sem dúvida, um aspecto em que ele pode evoluir bastante. Afinal, ele disputou apenas uma temporada completa no time principal. Com o tempo e a experiência, sua precisão vai aumentar.

    Quando isso acontecer, combinará perfeitamente com suas outras características: ser direto, confiante na hora de chutar a gol e sua habilidade de driblar o marcador para criar espaço para um cruzamento. Ele tem potencial para se tornar uma ameaça muito maior e mais eficaz no terço final do campo.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    O próximo... Anthony Gordon?

    Não é de se surpreender, dado o interesse do Newcastle, que Muñoz seja um jogador com muitas semelhanças com Gordon, o jogador da seleção inglesa que acaba de deixar os Magpies para se juntar ao Barça. Ele é direto, confiante e pode ser uma ameaça tanto como criador quanto como artilheiro, mas ainda está trabalhando para maximizar seu potencial no que diz respeito a este último aspecto. A dedicação de Muñoz também se encaixa nessa comparação, já que Gordon não deixa a desejar em termos de disciplina defensiva.

    Quando Muñoz recebe a bola, por sua vez, ele lembra um pouco o falecido Diogo Jota, devido à sua atitude positiva nos dribles e à vontade que demonstra de avançar pelo campo. Em essência, ele não é o ponta mais espetacular que existe, mas possui qualidade técnica, agressividade e energia de sobra para torná-lo muito eficaz.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    Muñoz espera ter a chance de mostrar aos torcedores do Liverpool o que ele pode oferecer ao longo da campanha da Espanha na Copa do Mundo, já que ele ficou no banco sem entrar em campo no decepcionante empate com Cabo Verde, partida com a qual os atuais campeões europeus deram início ao verão, em 15 de junho.

    O torneio deve ser uma experiência fantástica para o jogador de 22 anos, que se prepara para dar o grande salto para um time de ponta da Premier League, independentemente de ter muitos minutos em campo ou não, já que o ambiente de alta pressão certamente lhe ensinará muito.

    Muñoz já teve um gostinho disso no Real Madrid, incluindo o lado negativo de tudo isso, o que o levou a desativar suas contas nas redes sociais depois de perder uma grande chance na derrota no Clássico contra o Barcelona, em maio do ano passado. Outra experiência semelhante com a Espanha vai ajudá-lo ainda mais, antes de dar o salto para representar outro grande clube, o Liverpool.

    Um valor de €40 milhões não é uma quantia exorbitante nos dias de hoje, mas é um valor que mostra o que os Reds pensam de Muñoz e que significa que se espera que ele contribua bastante na próxima temporada, mesmo que seja como parte de um elenco rotativo de jogadores de ponta.