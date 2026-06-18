Tudo indicava que os Magpies fechariam contrato com o promissor jogador de 22 anos, na tentativa de melhorar o que foi apenas o nono melhor ataque da Premier League na última temporada — e que sofreu mais um golpe com a transferência de Anthony Gordon para o Barcelona. Mas, ao que parece, Muñoz tentará preencher as lacunas deixadas pela saída de Mohamed Salah, pela lesão de Ekitike e pela esperada saída de Federico Chiesa, com o Liverpool saindo vitorioso na disputa.

Este é o mais recente marco na carreira cheia de acontecimentos do jovem atacante até o momento. Tendo passado pelo Barcelona e pelo Real Madrid antes de sua transferência para o Osasuna abrir caminho para sua primeira convocação para a seleção espanhola e sua inclusão na lista da La Roja para a Copa do Mundo de 2026, Muñoz já viveu muitas experiências, com seu talento atraindo constantemente a atenção de grandes clubes.

Mas o que é que o torna tão especial, agora que o jovem astro se prepara para se tornar a primeira contratação da era Andoni Iraola no Liverpool?