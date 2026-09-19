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Victor Lindelof encara com entusiasmo o "difícil" teste contra o Tottenham enquanto o Aston Villa busca reacender sua campanha na Premier League
Lindelof abraça o desafio em Londres
Lindelof insiste que está pronto para um jogo difícil no Tottenham Hotspur Stadium, mesmo com o Villa ocupando a 19ª colocação na tabela, com apenas um ponto em quatro partidas. O defensor sueco está determinado a dar início a uma reação contra um Tottenham que também enfrenta dificuldades, atualmente em 17º lugar, com apenas dois pontos. Sua confiança é reforçada pelas boas lembranças da última temporada, quando o Villa venceu as duas partidas fora de casa contra o Spurs na Premier League e na FA Cup.
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Zagueiro sueco demonstra otimismo
O ex-zagueiro do Manchester United fez questão de destacar que o vestiário segue calmo e unido antes do fim de semana. Rebatendo as conversas sobre um moral baixo no elenco de Unai Emery, Lindelof disse: "O ambiente no time é bom. Não tivemos o melhor início de temporada em termos de pontos e tudo mais, mas ainda sinto que o ambiente é bom e que também estamos construindo algo bom.
"Obviamente, vai ser um jogo difícil, como todos os jogos da Premier League, mas estamos ansiosos pelo desafio e podemos tentar conquistar os três pontos. Isso significaria muito para nós, e seria algo sobre o qual poderíamos continuar construindo. Estamos todos muito animados para o jogo. Não conquistamos os pontos que queríamos, mas ainda há muitos jogos a serem disputados, e o ambiente ainda é bom no grupo."
A tradição europeia eleva o nível
Ficar na zona de rebaixamento soa deslocado para um time do Aston Villa que se classificou para competições europeias em quatro temporadas seguidas. O capitão da Suécia, na verdade, vê a forte pressão externa como um sinal positivo de que o clube agora é cobrado em um nível muito mais alto.
Ao falar sobre a grande expectativa em torno do Aston Villa neste momento, Lindelof acrescentou: "A pressão e a responsabilidade devem estar sempre presentes, e sempre queremos entrar em cada jogo com a mentalidade de tentar vencer a partida. Isso não deve mudar, e acho que isso também é uma coisa boa de se ter.
"Temos tido um bom desempenho, e isso significa que as pessoas nos veem como um bom time, que deve competir toda semana e tentar estar no topo e vencer jogos. Acho que isso é uma coisa boa para este clube e para este elenco também."
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Luta contra o rebaixamento põe a determinação à prova
O confronto deste fim de semana na capital dá às duas equipes em dificuldade uma oportunidade de ouro para impulsionar suas campanhas e deixar a zona de rebaixamento para trás. Conciliar compromissos nacionais e continentais significa que Emery não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos nesta agenda apertada. Sair de Londres com os três pontos melhoraria imediatamente o ambiente no vestiário e ajudaria o Villa a reencontrar sua forma na elite.
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