Ficar na zona de rebaixamento soa deslocado para um time do Aston Villa que se classificou para competições europeias em quatro temporadas seguidas. O capitão da Suécia, na verdade, vê a forte pressão externa como um sinal positivo de que o clube agora é cobrado em um nível muito mais alto.

Ao falar sobre a grande expectativa em torno do Aston Villa neste momento, Lindelof acrescentou: "A pressão e a responsabilidade devem estar sempre presentes, e sempre queremos entrar em cada jogo com a mentalidade de tentar vencer a partida. Isso não deve mudar, e acho que isso também é uma coisa boa de se ter.

"Temos tido um bom desempenho, e isso significa que as pessoas nos veem como um bom time, que deve competir toda semana e tentar estar no topo e vencer jogos. Acho que isso é uma coisa boa para este clube e para este elenco também."