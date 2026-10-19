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Vicario furioso! Goleiro da Juventus detona companheiros após a Lazio atropelar o time em Turim
Vicario nada pode fazer, e Lazio pune Juventus pelas chances desperdiçadas
O goleiro Guglielmo Vicario teve uma noite difícil na derrota da Juventus por 3 a 0 para a Lazio, em casa, pela 7ª rodada da Serie A. Apesar de controlar a posse de bola por longos períodos, a Juventus viu a Lazio ser implacável nas finalizações no Allianz Stadium.
Oliver Provstgaard abriu o placar de cabeça, antes de Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru garantirem uma vitória tranquila para os visitantes.
O resultado deixa a Juventus em busca de respostas após não aproveitar várias chances promissoras.
- ABACAPRESS
Goleiro critica duramente atuação abaixo dos padrões do clube
Após a partida, Vicario se recusou a dar desculpas para a atuação decepcionante da equipe em Turim. “Não há absolutamente nenhuma desculpa”, afirmou Vicario, sem rodeios.
“Precisamos ter plena consciência da história deste clube e das expectativas que vêm com ela.”
“Hoje, atuamos abaixo do nível exigido e precisamos analisar nosso desempenho tanto individualmente quanto como equipe”, acrescentou o goleiro.
Juventus paga pelas chances desperdiçadas apesar da pressão no segundo tempo
A Juventus teve chances de empatar a partida no início do segundo tempo, quando Nick Woltemade, que entrou no decorrer do jogo, e Randal Kolo Muani chegaram perto de marcar. No entanto, a Lazio aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem diante dos donos da casa, contrariando o andamento da partida.
Vicario reconheceu que a equipe precisa melhorar urgentemente sua eficiência tanto no ataque quanto na defesa.
“Temos que encontrar soluções para vencer as partidas, e sou o primeiro a reconhecer que o que estamos fazendo agora não é bom o suficiente”, admitiu Vicario.
- Nicolo Campo
Juventus precisa de reflexão profunda e imediata antes do próximo desafio
A dura derrota obriga a Juventus a fazer uma autocrítica enquanto busca retomar o rumo na temporada nacional.
Vicario pediu aos companheiros de equipe que revisassem cuidadosamente seus erros antes de voltar a jogar pela Serie A.
“Precisamos examinar de perto tudo o que deu errado esta noite e analisar isso”, concluiu Vicario, enquanto o elenco se prepara para os próximos jogos.
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