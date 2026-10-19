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imago-sport-1084768308.jpgBSR Agency
Alvino Hanafi
Traduzido por

Vicario furioso! Goleiro da Juventus detona companheiros após a Lazio atropelar o time em Turim

Juventus
G. Vicario
Juventus x Lazio
Lazio
Campeonato Italiano

O goleiro da Juventus Guglielmo Vicario fez uma avaliação sincera após a derrota de sua equipe por 3 a 0 em casa para a Lazio. O italiano afirmou que não há desculpas para atuar abaixo das altas expectativas do clube.

  • Vicario nada pode fazer, e Lazio pune Juventus pelas chances desperdiçadas

    O goleiro Guglielmo Vicario teve uma noite difícil na derrota da Juventus por 3 a 0 para a Lazio, em casa, pela 7ª rodada da Serie A. Apesar de controlar a posse de bola por longos períodos, a Juventus viu a Lazio ser implacável nas finalizações no Allianz Stadium.

    Oliver Provstgaard abriu o placar de cabeça, antes de Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru garantirem uma vitória tranquila para os visitantes.

    O resultado deixa a Juventus em busca de respostas após não aproveitar várias chances promissoras.

  • imago-sport-1084757989.jpgABACAPRESS

    Goleiro critica duramente atuação abaixo dos padrões do clube

    Após a partida, Vicario se recusou a dar desculpas para a atuação decepcionante da equipe em Turim. “Não há absolutamente nenhuma desculpa”, afirmou Vicario, sem rodeios.

    “Precisamos ter plena consciência da história deste clube e das expectativas que vêm com ela.”

    “Hoje, atuamos abaixo do nível exigido e precisamos analisar nosso desempenho tanto individualmente quanto como equipe”, acrescentou o goleiro.

  • Juventus paga pelas chances desperdiçadas apesar da pressão no segundo tempo

    A Juventus teve chances de empatar a partida no início do segundo tempo, quando Nick Woltemade, que entrou no decorrer do jogo, e Randal Kolo Muani chegaram perto de marcar. No entanto, a Lazio aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem diante dos donos da casa, contrariando o andamento da partida.

    Vicario reconheceu que a equipe precisa melhorar urgentemente sua eficiência tanto no ataque quanto na defesa.

    “Temos que encontrar soluções para vencer as partidas, e sou o primeiro a reconhecer que o que estamos fazendo agora não é bom o suficiente”, admitiu Vicario.

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  • imago-sport-1084742348.jpgNicolo Campo

    Juventus precisa de reflexão profunda e imediata antes do próximo desafio

    A dura derrota obriga a Juventus a fazer uma autocrítica enquanto busca retomar o rumo na temporada nacional.

    Vicario pediu aos companheiros de equipe que revisassem cuidadosamente seus erros antes de voltar a jogar pela Serie A.

    “Precisamos examinar de perto tudo o que deu errado esta noite e analisar isso”, concluiu Vicario, enquanto o elenco se prepara para os próximos jogos.

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