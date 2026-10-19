Vicario furioso! Goleiro da Juventus detona companheiros após a Lazio atropelar o time em Turim

O goleiro Guglielmo Vicario teve uma noite difícil na derrota da Juventus por 3 a 0 para a Lazio, em casa, pela 7ª rodada da Serie A. Apesar de controlar a posse de bola por longos períodos, a Juventus viu a Lazio ser implacável nas finalizações no Allianz Stadium.

Oliver Provstgaard abriu o placar de cabeça, antes de Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru garantirem uma vitória tranquila para os visitantes.

O resultado deixa a Juventus em busca de respostas após não aproveitar várias chances promissoras.