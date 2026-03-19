"Vi as chamas das bombas voando" — Michail Antonio revela a realidade "aterrorizante" da guerra no Irã após concluir sua transferência para o Catar

Apesar do choque inicial, Antonio acabou fazendo sua estreia pelo Al Sailiya na semana passada, jogando pouco mais de 70 minutos na derrota por 4 a 0 para o Al Duhail. No entanto, a realidade da situação de segurança voltou a se impor durante uma partida recente contra o Al Shahaniya. A partida foi interrompida por 19 minutos, com os jogadores sendo retirados do campo após o soar de sirenes de alerta em toda Doha.

Foi uma das três partidas da Liga dos Estrelas do Catar interrompidas naquela noite após a emissão de um Alerta Nacional de Emergência às 21h51, horário local. Desde então, Antonio tem demonstrado uma maior sensação de segurança agora que a ameaça imediata foi resolvida, afirmando: “Não passei por nenhuma situação de loucura por aqui, então é por isso que me sinto bastante seguro aqui... isso me tranquiliza, pois sei que estou bem e seguro aqui.”







