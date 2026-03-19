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"Vi as chamas das bombas voando" — Michail Antonio revela a realidade "aterrorizante" da guerra no Irã após concluir sua transferência para o Catar
Começo assustador de vida no Catar
O experiente atacante descreveu as cenas angustiantes que testemunhou da janela do hotel à medida que o conflito se intensificava. “O dia em que eu deveria estrear foi um dia assustador: ouvia-se o barulho das bombas e o hotel tremia, foi aterrorizante”, disse Antonio àtalkSPORT. “Olhei pela janela e vi as chamas das bombas voando; esse foi o único dia em que senti medo.”
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Partidas interrompidas por alertas de emergência
Apesar do choque inicial, Antonio acabou fazendo sua estreia pelo Al Sailiya na semana passada, jogando pouco mais de 70 minutos na derrota por 4 a 0 para o Al Duhail. No entanto, a realidade da situação de segurança voltou a se impor durante uma partida recente contra o Al Shahaniya. A partida foi interrompida por 19 minutos, com os jogadores sendo retirados do campo após o soar de sirenes de alerta em toda Doha.
Foi uma das três partidas da Liga dos Estrelas do Catar interrompidas naquela noite após a emissão de um Alerta Nacional de Emergência às 21h51, horário local. Desde então, Antonio tem demonstrado uma maior sensação de segurança agora que a ameaça imediata foi resolvida, afirmando: “Não passei por nenhuma situação de loucura por aqui, então é por isso que me sinto bastante seguro aqui... isso me tranquiliza, pois sei que estou bem e seguro aqui.”
Frustração com a saída do West Ham
Antonio também falou abertamente sobre sua saída do West Ham, clube do qual partiu como o maior artilheiro de todos os tempos na Premier League, com 83 gols em 323 partidas. Ele afirmou que Graham Potter, que assumiu o comando dos Hammers logo após o acidente de carro quase fatal de Antonio em dezembro de 2024, estava decidido a dispensá-lo como parte de uma reformulação do elenco.
“Senti que isso foi impulsionado principalmente por Graham Potter. Sinto que ele estava apenas tentando se livrar do antigo regime... ele dispensou muitos dos jogadores mais experientes, como eu, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, jogadores que tinham mais controle sobre o vestiário”, disse Antonio. Potter foi posteriormente demitido pelo clube londrino em setembro do ano seguinte.
Superando lesões e o ego
Antes de se transferir para o Oriente Médio, Antonio passou por um período difícil tentando encontrar um novo time na Inglaterra. Ele admitiu que teve que “engolir o orgulho” durante os testes, depois que possíveis transferências para o Brentford e o Leicester não deram certo devido a preocupações com sua forma física. “Ainda tenho as qualidades que tive na Premier League nos últimos 10 anos”, disse Antonio à BBC Sport. “Isso fica claro, porque todos os treinadores me ofereciam um contrato assim que eu treinava com eles.”
O jogador da seleção jamaicana acabou fechando um contrato de curto prazo no Catar depois de ser convencido pelo companheiro de seleção Mason Holgate. Refletindo sobre a saga de sua vida como jogador sem clube, ele acrescentou: “Meu agente disse: ‘você vai ter que treinar, provar que está em forma’. Tive que engolir meu orgulho — foi assim que acabei no Brentford. Treinei com eles por duas semanas." Antonio acabou encontrando seu caminho para o Al Sailiya, onde continua sua carreira longe dos holofotes ingleses.
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