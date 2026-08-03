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Tudo sobre apostas na GOAL
Jordan Henderson Chelsea grades gfxGOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

Veterano, Jordan Henderson vai trazer a liderança e a experiência de que o Chelsea precisa desesperadamente: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
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M. Fernandes
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Crystal Palace
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Club Brugge
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Para alguns fãs de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e isso não é só porque a cada quatro anos ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes enormes fechando transferências por altas quantias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos dar notas para cada acordo fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente ficaria no caminho de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante no que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, com 32 partidas disputadas na Premier League e começando como titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela discreta até aqui, o Brentford entrou forte no mercado: o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, foi contratado por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma mudança e tanto em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito criticada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles possam se transformar em estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta com o ex-técnico do Chelsea e atual treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora existam dúvidas sobre o que ele pode oferecer em termos futebolísticos, está bastante claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que vai proporcionar fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente vacilou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma incomum fratura no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool presumivelmente se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a inaugurar uma nova era nele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em candidato constante aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa se for bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará protegido até os 38, quando pode muito bem se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: O Chelsea teria pago £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que é uma quantia significativa diante da falta de experiência dele no mais alto nível. Esse é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar no top 8 pelo segundo ano seguido, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco dava ao Strasbourg uma progressão de passe realmente incisiva e cobria cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável perder seus maiores talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente feito seu nome como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, este último o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar a parte física do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & cia. no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com folga na última temporada e o terceiro maior goleador, ao lado de outro jogador, de toda a sua história. Certamente não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando surgiu uma oportunidade tão improvável para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. Neste momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são suas únicas opções, embora Evan Ferguson tenha retornado de seu empréstimo à Roma. No momento, não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada goleadora de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, sendo que sua segunda maior marca veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será a segunda opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes que fazem parte do elenco. Contratar Welbeck é obviamente uma medida de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há uma grande chance de receber muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues optem por mantê-lo. Nota: A

    Krishan Davis

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  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões ao longo de toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente durante os dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira Champions League de sua história. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ser ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, existe um risco considerável envolvido nesta contratação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, a campeã do Scudetto só precisa torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá questionamentos sérios sobre sua resistência física. Em seu melhor dia, ele segue sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália cobrará menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia atuar por muitos anos mais em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem encarar isso como uma espécie de golpe de mercado, tendo supostamente superado nomes como Chelsea e Arsenal pela assinatura do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra após o verão, depois da decepção pela eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, então com 24 anos, e por isso o clube ficará muito satisfeito por praticamente ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como o clube esperava, sendo peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de as Eagles gastarem pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue com seu movimento para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em suas opções para a zaga, já que nenhuma das alternativas já existentes se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é um tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central depois da chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cotados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente vai considerar que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional absoluto da França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de se desfazer do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros títulos importantes da carreira, se tornou internacional pela seleção principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado “big six” neste verão europeu, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: continuará na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante tanto na classificação da equipe para a Liga Europa quanto na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos, dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante em nível de diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo da chamada "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande nome. Mas ele vem depois de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa, no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Então, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho não se apresentasse à pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de serem atingidas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que fará soar o alerta para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que o tornaram um talento tão destacado em sua passagem pelo Manchester United. O ponta não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá sérios questionamentos se ele não render enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma maneira bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira caminhar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, algo benéfico para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para o jogo. O treinador tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador contratado por apenas €6,5 milhões há dois anos, junto ao Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajuda muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos como substituto. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça ter um valor razoável no mercado atual; Tzolis foi muito mal em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich já estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ao menos ser inicialmente uma opção útil de rotação. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente ficará muito feliz por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro, enquanto tenta se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund vai receber de entrada, mas não se deve esquecer que ele teve um número considerável de lesões e sofreu com a falta de consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também foi bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Criticamos o Barça bastante ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas, dando o devido crédito, este negócio pode se revelar excelente. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas como a próxima grande promessa da Alemanha, mas ainda tem apenas 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um astro em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na última temporada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas primeiras fases da nova temporada, e isso deve tornar a vida muito mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo reformulada radicalmente neste verão. Basicamente, esta parece ser a mudança certa na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para enfim realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, o atual campeão da Liga Europa foi totalmente incapaz de impedir que seu bem mais valioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um montante absurdo e que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras posições. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, porque sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Uma grande cartada. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão europeu, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal na disputa para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, com muita gente esperando que um integrante do “esquadrão de bombas” dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa bruta inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes na Premier League e apenas um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que ocupasse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de mais tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justos, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar sendo muito boa para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações “frias” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe amargo. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar sua importância no plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu demais enquanto Tielemans ficou fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, principalmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o acordo estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte da apreensão em Old Trafford após o fracasso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar negócios por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já provado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da última temporada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tinha passado. Há muito tempo se dizia que Tielemans se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City nesta fase da carreira, e isso não teria problema. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que torna essa uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de exibir sua maravilhosa gama de passes e sua técnica tremenda em um dos palcos mais grandiosos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua com o clube acertando a venda de um de seus jovens mais promissores para um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar se desenvolvendo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a fazer parte do time principal, atuando regularmente ao longo da temporada 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para ser recusada. Este é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado ainda jovem e com alto potencial junto ao clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa estranheza de todos os lados. Depois de perder os alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma precipitada enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível dos alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa, sim, de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação do Brasil de Carlo Ancelotti após uma temporada em que alternou presença no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da rotatividade no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United possa oferecer mais estabilidade no longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que o time que em breve será seu ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao próprio jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com o clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, e o resultado foi o time de Eddie Howe terminando em 12º na tabela. Ficou claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a partida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o aspecto verdadeiramente traumático para os torcedores é que esse provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de fechar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar sua taxa recorde de transferência mais uma vez por Tonali. Se esses são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria um valor semelhante?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma da qual o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria por um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra ficou compreensivelmente desestimulada pelo preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora deve passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma das figuras mais importantes da equipe, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo, em seus melhores dias, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Talvez a Inter realmente não tivesse margem de manobra, para ser justo; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid, segundo relatos, havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor do lado direito que é, sem dúvida, mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição, algo que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos algumas temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, somando 55 participações em gols em 207 jogos como ala pela direita, ao mesmo tempo em que ajudou a equipe a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de chegar a duas finais de Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele deixa Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não chega como nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, criticada com razão, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke foi uma declaração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um jogador que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um argumento para criticar os donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma mudança estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na temporada passada, o que faz isso parecer um movimento um tanto lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um nível completamente diferente. Deve haver, é claro, alguma preocupação com quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço por Saibari, já que sempre existia a chance de que ele brilhasse na América do Norte, mas ainda assim esta é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern vinha trabalhando há algum tempo. Esta não foi uma decisão reativa em relação a um jogador qualquer que se destacou em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conseguir espaço em uma equipe titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se mostrar algo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à frente dele, ele está nas nuvens neste momento e compreensivelmente acredita que pode ser um acréscimo muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, esta tem tudo para ser mais uma negociação astuta da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro líquido por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas aparições pelo time principal, com a diretoria supostamente tendo decidido há algum tempo fazer caixa em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual se juntou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. Segundo relatos, o espanhol deu o aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acerto com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; é uma quantia enorme para os padrões da Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele integrou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, ser de perto de £100.000 por semana, mais do que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido, pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! O campeão europeu vai rir à toa ao encontrar alguém disposto a lhe pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na última temporada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Impressionante, simplesmente impressionante. Vamos tirar uma coisa do caminho imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz o menor sentido, especialmente para um Milan que certamente não está nadando em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece de fato nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, já muito atrasada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no segundo tempo, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência ofensiva de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o destaque para o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic, que está no radar em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo no Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco, além de Igor Julio pronto para retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato na costa sul. Dá para pensar que um acordo com desconto por um jogador desse calibre deveria realisticamente custar algo na faixa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; foi noticiado que seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e o também zagueiro Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um bom passador e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Da perspectiva do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um clube do chamado “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano de temperamento forte anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O único caminho é para cima, na verdade, para o Tottenham após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida à medida que o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição após evitar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna teve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só € 5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que € 20 milhões da sua cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/US$ 45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool entrou em cena para atravessar o negócio apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta dos Tynesiders supostamente ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como um grande golpe, então, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se revelando uma barganha. Munoz pode atuar em qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele teve um início de carreira um tanto nômade e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na disputa pelo muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado chegar ao fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge durante a campanha 2024-25 do título, então teria conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que aconteceu, teria sido completamente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações desgastantes que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presume-se, então, que o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco diante de quão ruim foi o desempenho do zagueiro ao longo da frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid teria decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e essa contratação tem cara de algo que pode dar muito errado muito rapidamente, dado o intenso escrutínio em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da imprensa. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário gigantesco que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de aviso. No entanto, se ele conseguir reencontrar cedo sua confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no Real Madrid de cara nova de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol a atuar na história da Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e criativo que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, razão pela qual o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas garantiu, sem custos, um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua contratação. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma transferência para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão inquestionavelmente no passado, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Ao menos nos últimos três verões, se não mais, Silva vinha sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu lugar de destaque é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar, e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa e Silva não é mais tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Esta parece ser uma negociação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva fundamental para o clube desde que chegou, em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £ 60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele teria sinalizado nos bastidores a intenção de sair e foi abertamente crítico à forma como o clube vem sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £ 52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. Na verdade, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com séria falta de experiência perdeu uma de suas cabeças mais rodadas, mas o Chelsea precisa estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é acatado, já que o Real Madrid abre sua campanha de contratações na janela inicial com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado com um lateral-esquerdo ainda no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar por Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de € 60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura bastante econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais, de forma realista, o Real Madrid vai conseguir alto nível dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “de Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, após se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, ele tem grande chance de se firmar como peça importante também, com Carreras provavelmente alternando entradas e saídas do XI do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabeu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, foi possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma complicada campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez carecesse de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era de que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido relegado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha tendo atuações particularmente boas e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em momento algum. No entanto, ele tinha opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é indiscutivelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado, antes de finalmente permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não será nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus já bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi apontado que o scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols vieram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou tentado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido e aí está o grande desafio que agora Gordon enfrenta. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria um pouco da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador para papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para entrar em campo ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle