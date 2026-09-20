Veterano do Brighton, Pascal Gross anuncia aposentadoria da seleção da Alemanha após inspirar impressionante goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal

O veterano meia optou por compartilhar a notícia após uma atuação de destaque no American Express Community Stadium, onde ajudou o Brighton a conquistar uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal. Gross foi decisivo no triunfo, abrindo o placar ele mesmo antes de depois dar uma assistência para aumentar ainda mais o sofrimento do Arsenal.

O momento do anúncio é particularmente marcante, dado o excelente início de temporada de Gross na Premier League. Ele já soma três gols e quatro assistências em apenas cinco partidas, incluindo um belo chute de 18 metros para abrir o placar contra a equipe de Mikel Arteta. No entanto, esse sucesso doméstico não foi suficiente para lhe garantir um lugar na primeira convocação selecionada pelo novo técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, para os próximos compromissos da Nations League.