Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Veterano do Brighton, Pascal Gross anuncia aposentadoria da seleção da Alemanha após inspirar impressionante goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal

P. Gross
Alemanha
Liga das Nações A
Brighton
Premier League

Pascal Gross confirmou sua aposentadoria do futebol internacional com a Alemanha e optou por sair em alta após uma atuação de melhor em campo contra o Arsenal. O meio-campista de 35 anos revelou sua decisão pouco depois de ajudar o Brighton & Hove Albion a desmontar o atual campeão da Premier League no Amex Stadium.

  • Despedida internacional após aula na Premier League

    O veterano meia optou por compartilhar a notícia após uma atuação de destaque no American Express Community Stadium, onde ajudou o Brighton a conquistar uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal. Gross foi decisivo no triunfo, abrindo o placar ele mesmo antes de depois dar uma assistência para aumentar ainda mais o sofrimento do Arsenal.

    O momento do anúncio é particularmente marcante, dado o excelente início de temporada de Gross na Premier League. Ele já soma três gols e quatro assistências em apenas cinco partidas, incluindo um belo chute de 18 metros para abrir o placar contra a equipe de Mikel Arteta. No entanto, esse sucesso doméstico não foi suficiente para lhe garantir um lugar na primeira convocação selecionada pelo novo técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, para os próximos compromissos da Nations League.

    • Publicidade
  • Germany Media Day And Training SessionGetty Images Sport

    Gross explica sua decisão de se afastar

    Gross revelou que havia tomado internamente a decisão de se afastar da seleção após o fim da Copa do Mundo. Ele expressou o desejo de ver a próxima geração de talentos alemães assumir o bastão enquanto a equipe entra em uma nova era sob o comando de Klopp. O meio-campista observou que, embora não tivesse feito um pronunciamento público anteriormente por não ter presença online, sua decisão já estava tomada.

    "Oficialmente, como não tenho redes sociais, não anunciei minha aposentadoria, mas já me aposentei. Para mim, acabou depois da Copa do Mundo. Acho que é hora de desejar nada além do melhor à nova geração e ficar na torcida por eles", disse Gross à Sky Germany.

  • Um olhar para trás sobre uma ascensão internacional tardia

    A trajetória de Gross na seleção alemã foi relativamente curta, mas impactante, marcada por sua abordagem profissional e confiabilidade técnica. Ele fez sua estreia durante um período turbulento para a DFB, aparecendo pela primeira vez sob o comando de Hansi Flick em uma pesada derrota por 4 a 1 para o Japão, em setembro de 2023. Sua contribuição final com a camisa da Alemanha veio durante a fase de grupos da Copa do Mundo, quando entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 1 para o Equador.

    Embora sua carreira internacional tenha terminado com esse resultado decepcionante, Gross segue positivo em relação à direção da seleção nacional. "Ainda me divirto jogando futebol, aqui no clube, mas na Alemanha há uma mudança, e isso também é bom. Vou continuar torcendo por eles", disse Gross.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Focando no Brighton e na Premier League

    Com seu capítulo internacional agora encerrado, Gross pode voltar toda a sua atenção para a ambiciosa campanha do Brighton. A vitória sobre o Arsenal colocou o Brighton em uma posição forte na tabela, validando ainda mais a decisão do clube de seguir contando com sua experiência. A capacidade de Gross de influenciar jogos em bolas paradas e com a bola rolando segue intacta, como mostrou sua assistência para o gol de Chema Andres, que selou o placar de 3 a 0. Sua liderança no vestiário do Brighton será crucial enquanto a equipe navega por uma competitiva temporada da Premier League e busca a classificação para competições europeias mais uma vez.

Liga das Nações A
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Brighton crest
Brighton
BHA