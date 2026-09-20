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Veterano do Brighton, Pascal Gross anuncia aposentadoria da seleção da Alemanha após inspirar impressionante goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal
Despedida internacional após aula na Premier League
O veterano meia optou por compartilhar a notícia após uma atuação de destaque no American Express Community Stadium, onde ajudou o Brighton a conquistar uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal. Gross foi decisivo no triunfo, abrindo o placar ele mesmo antes de depois dar uma assistência para aumentar ainda mais o sofrimento do Arsenal.
O momento do anúncio é particularmente marcante, dado o excelente início de temporada de Gross na Premier League. Ele já soma três gols e quatro assistências em apenas cinco partidas, incluindo um belo chute de 18 metros para abrir o placar contra a equipe de Mikel Arteta. No entanto, esse sucesso doméstico não foi suficiente para lhe garantir um lugar na primeira convocação selecionada pelo novo técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, para os próximos compromissos da Nations League.
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Gross explica sua decisão de se afastar
Gross revelou que havia tomado internamente a decisão de se afastar da seleção após o fim da Copa do Mundo. Ele expressou o desejo de ver a próxima geração de talentos alemães assumir o bastão enquanto a equipe entra em uma nova era sob o comando de Klopp. O meio-campista observou que, embora não tivesse feito um pronunciamento público anteriormente por não ter presença online, sua decisão já estava tomada.
"Oficialmente, como não tenho redes sociais, não anunciei minha aposentadoria, mas já me aposentei. Para mim, acabou depois da Copa do Mundo. Acho que é hora de desejar nada além do melhor à nova geração e ficar na torcida por eles", disse Gross à Sky Germany.
Um olhar para trás sobre uma ascensão internacional tardia
A trajetória de Gross na seleção alemã foi relativamente curta, mas impactante, marcada por sua abordagem profissional e confiabilidade técnica. Ele fez sua estreia durante um período turbulento para a DFB, aparecendo pela primeira vez sob o comando de Hansi Flick em uma pesada derrota por 4 a 1 para o Japão, em setembro de 2023. Sua contribuição final com a camisa da Alemanha veio durante a fase de grupos da Copa do Mundo, quando entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 1 para o Equador.
Embora sua carreira internacional tenha terminado com esse resultado decepcionante, Gross segue positivo em relação à direção da seleção nacional. "Ainda me divirto jogando futebol, aqui no clube, mas na Alemanha há uma mudança, e isso também é bom. Vou continuar torcendo por eles", disse Gross.
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Focando no Brighton e na Premier League
Com seu capítulo internacional agora encerrado, Gross pode voltar toda a sua atenção para a ambiciosa campanha do Brighton. A vitória sobre o Arsenal colocou o Brighton em uma posição forte na tabela, validando ainda mais a decisão do clube de seguir contando com sua experiência. A capacidade de Gross de influenciar jogos em bolas paradas e com a bola rolando segue intacta, como mostrou sua assistência para o gol de Chema Andres, que selou o placar de 3 a 0. Sua liderança no vestiário do Brighton será crucial enquanto a equipe navega por uma competitiva temporada da Premier League e busca a classificação para competições europeias mais uma vez.
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