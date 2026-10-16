O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, revelou que Neuer ainda é grande dúvida para o próximo confronto com o Leipzig pela Bundesliga. O lendário goleiro vem sofrendo com uma lesão no pé que o deixou fora da lista de relacionados para a recente viagem à Noruega pela Champions League. Ele ainda não voltou a treinar normalmente com o elenco principal. O treinador belga adota cautela com seu capitão e se recusa a estabelecer uma data definitiva para seu retorno ao time titular.

“Manu não treinou ontem. Isso significa que precisamos ver hoje como ele se sente e qual é a situação. Não temos mais informações hoje. Não quero assumir o papel de médico. A lesão é no pé, não na coxa nem no ombro. Não vai demorar tanto. Se será amanhã ou na semana que vem, veremos. Primeiro, ele precisa se sentir melhor e treinar quando puder. Depois, essa fase estará superada”, explicou o técnico, segundo a Sky Germany.