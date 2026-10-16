Getty Images Sport
Traduzido por
Veterano do Bayern de Munique, Manuel Neuer volta a ficar de fora, e Vincent Kompany fala sobre lesão persistente após atuação desastrosa contra o Augsburg
Kompany dá atualização preocupante sobre Neuer
O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, revelou que Neuer ainda é grande dúvida para o próximo confronto com o Leipzig pela Bundesliga. O lendário goleiro vem sofrendo com uma lesão no pé que o deixou fora da lista de relacionados para a recente viagem à Noruega pela Champions League. Ele ainda não voltou a treinar normalmente com o elenco principal. O treinador belga adota cautela com seu capitão e se recusa a estabelecer uma data definitiva para seu retorno ao time titular.
“Manu não treinou ontem. Isso significa que precisamos ver hoje como ele se sente e qual é a situação. Não temos mais informações hoje. Não quero assumir o papel de médico. A lesão é no pé, não na coxa nem no ombro. Não vai demorar tanto. Se será amanhã ou na semana que vem, veremos. Primeiro, ele precisa se sentir melhor e treinar quando puder. Depois, essa fase estará superada”, explicou o técnico, segundo a Sky Germany.
- Getty Images Sport
Debate sobre a posição de goleiro se intensifica na Allianz Arena
O momento da lesão de Neuer é particularmente ruim diante dos questionamentos cada vez maiores sobre a hierarquia dos goleiros na Baviera. Após uma atuação difícil contra o Augsburg, surgiram dúvidas sobre se o jogador de 40 anos ainda é o titular incontestável ou se é preciso dar espaço a um novo nome.
Ídolo do clube, Oliver Kahn tem sido um dos críticos mais contundentes e manifestou sua insatisfação com a atual situação de Neuer e do jovem reserva Jonas Urbig. Kahn acredita que a falta de um compromisso claro e de longo prazo com um caminho definido prejudica o desenvolvimento do goleiro mais jovem e gera instabilidade desnecessária no elenco.
Urbig pronto para preencher a lacuna
Apesar do barulho externo, Kompany defendeu a forma como o clube vem conduzindo a situação de Urbig, contratado junto ao Colônia em janeiro. O jovem deve começar como titular contra o Leipzig caso Neuer não seja aprovado na avaliação física de última hora. O treinador insiste que a atual disputa pela posição de goleiro sempre fez parte da estratégia de longo prazo na Allianz Arena.
“Sempre temos um plano. Tentamos colocá-lo em prática. Para nós, é bom que Jonas agora esteja nessa discussão. Nós mesmos criamos essa situação. Dizemos isso há dois anos, desde que ele veio do Colônia em janeiro. Na época, ninguém acreditava que seria possível, porque ele nem sequer havia jogado pelo Colônia. Ele era o segundo goleiro”, afirmou Kompany.
- Getty Images Sport
Neuer segue como peça central nos planos do Bayern de Munique
Embora a ascensão de Urbig ofereça uma alternativa segura, Kompany fez questão de lembrar a torcedores e críticos a enorme influência de Neuer. O veterano continua sendo um pilar do vestiário, mesmo que seu corpo comece a dar sinais de uma carreira longa e vitoriosa no mais alto nível do futebol europeu.
“Manu é uma parte fundamental de toda essa história. Nada disso funciona sem Manu, sem sua presença, sem sua liderança, sem suas atuações durante esse período. Temos uma boa combinação. Muitos gostariam de ter isso”, concluiu Kompany.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.