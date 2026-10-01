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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Véspera de França x Itália: Mancini já escolheu, nove jogadores da Itália não viajam para Paris, incluindo Romano. Inacio segue fora

Itália
França x Itália
França
Liga das Nações A
R. Mancini

O técnico dividiu o grupo em duas partes: quem vai para Paris e quem fica em Coverciano de olho no jogo de segunda-feira contra a Turquia

Na véspera do jogo de amanhã, na casa da França, pela terceira rodada da Liga das Nações, como já havia acontecido por ocasião da viagem à Turquia, o técnico Roberto Mancini dividiu o grupo para gerir da melhor forma a preparação para o jogo de segunda-feira, 5 de outubro, contra a Turquia. Entre os pontos mais interessantes a destacar estão os retornos de Nicolò Barella e Daniel Maldini, ausentes na Turquia, e, entre os que ficam na Itália, os nomes de Alessandro Romano e Samuele Inacio.


Na manhã desta sexta-feira, último treino em Coverciano para a Itália, que à tarde viajará para Paris para enfrentar amanhã à noite (20h45, com transmissão ao vivo da Rai 1 – arbitragem do espanhol Gil Manzano) no Stade de France, em Saint-Denis, os donos da casa, a França, no terceiro jogo do grupo da Liga das Nações.


  • Os nove que seguem em Coverciano

    Como já havia acontecido por ocasião da viagem a Bursa, com o objetivo de administrar da melhor forma a preparação para a partida contra a Turquia, marcada para segunda-feira, 5 de outubro, em Bolonha, o técnico Roberto Mancini decidiu não levar todo o elenco para a viagem à França.


    Assim, será organizado um programa de treinamento específico em Coverciano para nove jogadores: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano, que nesta manhã não treinarão com o restante do grupo para, à tarde, participarem de uma sessão de trabalho com parte da comissão técnica e de performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi).

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