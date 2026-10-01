Na véspera do jogo de amanhã, na casa da França, pela terceira rodada da Liga das Nações, como já havia acontecido por ocasião da viagem à Turquia, o técnico Roberto Mancini dividiu o grupo para gerir da melhor forma a preparação para o jogo de segunda-feira, 5 de outubro, contra a Turquia. Entre os pontos mais interessantes a destacar estão os retornos de Nicolò Barella e Daniel Maldini, ausentes na Turquia, e, entre os que ficam na Itália, os nomes de Alessandro Romano e Samuele Inacio.





Na manhã desta sexta-feira, último treino em Coverciano para a Itália, que à tarde viajará para Paris para enfrentar amanhã à noite (20h45, com transmissão ao vivo da Rai 1 – arbitragem do espanhol Gil Manzano) no Stade de France, em Saint-Denis, os donos da casa, a França, no terceiro jogo do grupo da Liga das Nações.



