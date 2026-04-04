Verona x Fiorentina, De Gea: “Todas as defesas são dedicadas ao meu pai, que está no hospital”

Com a vitória sobre o Verona, a Fiorentina chegou à quarta partida consecutiva sem derrotas no campeonato; o total sobe para seis se considerarmos também as duas partidas das oitavas de final da Conference League contra o Rakow. Agora, na Série A, os viola estão cinco pontos acima da zona de rebaixamento, a terceira posição da parte de baixo da tabela é ocupada pelo Lecce, com 27 pontos, mas que tem um jogo a menos (jogará amanhã contra a Atalanta), e a equipe de Vanoli está com 32 pontos, após ter ultrapassado o Cagliari graças aos três pontos conquistados contra os gialloblù e aproveitando a derrota da equipe de Pisacane em Reggio Emilia contra o Sassuolo.