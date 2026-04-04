A permanência da Fiorentina na Série A também depende de David De Gea, o goleiro espanhol ex-Manchester United que, em uma temporada extremamente complicada para os violetas, vem mantendo a equipe de Vanoli de pé nestes últimos meses do campeonato. Mesmo na partida fora de casa contra o Verona, confronto direto fundamental para evitar o rebaixamento, o goleiro de 35 anos fez defesas decisivas para o resultado final: a Fiorentina venceu por 1 a 0, com o gol decisivo de Nicolò Fagioli a pouco mais de dez minutos do fim da partida. A partida terminou com dez contra dez, com uma expulsão de cada lado: Suslov pelos gialloblù e Gudmundsson pelos visitantes.
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Verona x Fiorentina, De Gea: “Todas as defesas são dedicadas ao meu pai, que está no hospital”
A DEDICATÓRIA DE DE GEA
Eleito o melhor em campo, De Gea dedicou uma mensagem especial após a partida: “Todas as minhas defesas são dedicadas ao meu pai, que está no hospital”, disse ele aos microfones da DAZN. “Não fizemos a melhor partida da temporada, mas às vezes acabamos recebendo menos do que merecíamos e hoje aconteceu o contrário; o futebol é assim. Hoje estávamos concentrados neste jogo porque, na luta pela permanência, ainda não fizemos nada; depois virá a Europa, que nos dá novos estímulos: o Crystal Palace é um time que, como todos os times da Premier League, ataca muito e joga em um campo pequeno; eles são fortes, mas vamos tentar dar o nosso melhor”.
A CLASSIFICAÇÃO DA FIORENTINA
Com a vitória sobre o Verona, a Fiorentina chegou à quarta partida consecutiva sem derrotas no campeonato; o total sobe para seis se considerarmos também as duas partidas das oitavas de final da Conference League contra o Rakow. Agora, na Série A, os viola estão cinco pontos acima da zona de rebaixamento, a terceira posição da parte de baixo da tabela é ocupada pelo Lecce, com 27 pontos, mas que tem um jogo a menos (jogará amanhã contra a Atalanta), e a equipe de Vanoli está com 32 pontos, após ter ultrapassado o Cagliari graças aos três pontos conquistados contra os gialloblù e aproveitando a derrota da equipe de Pisacane em Reggio Emilia contra o Sassuolo.