Getty Images Sport
Traduzido por
"Vergonhoso!" - A mãe e a esposa de Harry Maguire lideram a onda de indignação da família diante da decisão de Thomas Tuchel de deixar o zagueiro do Manchester United de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo
Família critica decisão "vergonhosa" de Tuchel
As repercussões do anúncio da convocação de Tuchel para a Copa do Mundo assumiram um tom pessoal, com a família de Maguire liderando uma rebelião veemente contra o técnico da Inglaterra. A exclusão do jogador de 33 anos foi uma surpresa, ao lado de outros nomes de peso como Phil Foden e Cole Palmer, o que provocou uma reação imediata e contundente de seus parentes mais próximos, que classificaram a decisão como uma “vergonha”.
A esposa de Maguire, Fern, expressou sua tristeza nas redes sociais, escrevendo: “Estou mais do que devastada por você. Não havia mais nada que você pudesse ter feito para provar seu valor. Não preciso te dizer o quanto você é admirado, é uma pena que você tenha enfrentado uma única opinião.” O sentimento foi compartilhado pela mãe do zagueiro, Zoe, que declarou: “Absolutamente revoltada. Você não poderia ter feito mais nada. Mantenha a cabeça erguida... Vergonhoso.”
- Getty
Estrela do Red Devils "chocada e arrasada"
Apesar de ter disputado 24 partidas pelo Manchester United nesta temporada e de ter voltado ao grupo durante a pausa para os jogos internacionais em março, as esperanças de Maguire de disputar a campanha na América do Norte foram brutalmente frustradas. O zagueiro estava confiante de que seu desempenho recente em Old Trafford seria suficiente para garantir uma vaga na seleção, mas agora se vê de fora da lista de convocados.
Em uma declaração pessoal sincera, Maguire disse: “Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pelo meu país, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisa e representar meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom neste verão.” Seus irmãos também se manifestaram, com o irmão Laurence chamando a situação de “caos” e Joe descrevendo-a como “a pior decisão que já vi na vida”.
Keane entra na disputa
A lenda do United, Roy Keane, saiu em defesa do experiente zagueiro. Keane questionou a lógica de Tuchel ao deixar de fora um jogador que tem apresentado um desempenho consistente em grandes competições pela seleção de seu país. O comentarista defendeu veementemente o histórico do zagueiro, sugerindo que o técnico cometeu um grave erro de julgamento.
“O que diabos Thomas Tuchel está pensando? É uma piada total. É um circo, é mesmo”, disse Keane, furioso. “Estamos falando de Harry Maguire. Um zagueiro de verdade, da velha guarda, que tem lutado nas trincheiras e cumprido seu papel pela Inglaterra ano após ano.”
- Getty Images
Tuchel defende a seleção implacável
O técnico da Inglaterra manteve a calma, apesar da enxurrada de críticas vindas do lado de Maguire. Tuchel admitiu ter ficado “surpreso” ao ver a declaração pública do zagueiro tão logo após a conversa que tiveram em particular.
Explicando seu raciocínio, Tuchel disse: “A decisão é mantermos os zagueiros centrais que nos levaram até o outono. Fiquei surpreso ao ler a declaração de Maguire. Tivemos uma conversa privada e ele teve a chance de expressar seus sentimentos.” Com os Três Leões prestes a enfrentar a Croácia em 17 de junho, resta saber se a decisão implacável de Tuchel levará à glória na Copa do Mundo ou a uma volta antecipada dos Estados Unidos.