"Vergonhoso!" - A mãe e a esposa de Harry Maguire lideram a onda de indignação da família diante da decisão de Thomas Tuchel de deixar o zagueiro do Manchester United de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo

As repercussões do anúncio da convocação de Tuchel para a Copa do Mundo assumiram um tom pessoal, com a família de Maguire liderando uma rebelião veemente contra o técnico da Inglaterra. A exclusão do jogador de 33 anos foi uma surpresa, ao lado de outros nomes de peso como Phil Foden e Cole Palmer, o que provocou uma reação imediata e contundente de seus parentes mais próximos, que classificaram a decisão como uma “vergonha”.

A esposa de Maguire, Fern, expressou sua tristeza nas redes sociais, escrevendo: “Estou mais do que devastada por você. Não havia mais nada que você pudesse ter feito para provar seu valor. Não preciso te dizer o quanto você é admirado, é uma pena que você tenha enfrentado uma única opinião.” O sentimento foi compartilhado pela mãe do zagueiro, Zoe, que declarou: “Absolutamente revoltada. Você não poderia ter feito mais nada. Mantenha a cabeça erguida... Vergonhoso.”



