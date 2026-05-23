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Tunisia v England: Group G - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Vergonhoso!" - A mãe e a esposa de Harry Maguire lideram a onda de indignação da família diante da decisão de Thomas Tuchel de deixar o zagueiro do Manchester United de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo

H. Maguire
T. Tuchel
Inglaterra
Copa do Mundo
Manchester United
Premier League

A família de Harry Maguire lançou um ataque contundente a Thomas Tuchel depois que o zagueiro do Manchester United foi surpreendentemente deixado de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. O experiente zagueiro central, que vinha sendo um pilar da defesa dos Três Leões há quase uma década, viu seu futuro na seleção ficar em dúvida devido à reformulação radical do elenco feita pelo técnico alemão.

  • Família critica decisão "vergonhosa" de Tuchel

    As repercussões do anúncio da convocação de Tuchel para a Copa do Mundo assumiram um tom pessoal, com a família de Maguire liderando uma rebelião veemente contra o técnico da Inglaterra. A exclusão do jogador de 33 anos foi uma surpresa, ao lado de outros nomes de peso como Phil Foden e Cole Palmer, o que provocou uma reação imediata e contundente de seus parentes mais próximos, que classificaram a decisão como uma “vergonha”.

    A esposa de Maguire, Fern, expressou sua tristeza nas redes sociais, escrevendo: “Estou mais do que devastada por você. Não havia mais nada que você pudesse ter feito para provar seu valor. Não preciso te dizer o quanto você é admirado, é uma pena que você tenha enfrentado uma única opinião.” O sentimento foi compartilhado pela mãe do zagueiro, Zoe, que declarou: “Absolutamente revoltada. Você não poderia ter feito mais nada. Mantenha a cabeça erguida... Vergonhoso.”


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  • Harry Maguire England 2026Getty

    Estrela do Red Devils "chocada e arrasada"

    Apesar de ter disputado 24 partidas pelo Manchester United nesta temporada e de ter voltado ao grupo durante a pausa para os jogos internacionais em março, as esperanças de Maguire de disputar a campanha na América do Norte foram brutalmente frustradas. O zagueiro estava confiante de que seu desempenho recente em Old Trafford seria suficiente para garantir uma vaga na seleção, mas agora se vê de fora da lista de convocados.

    Em uma declaração pessoal sincera, Maguire disse: “Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pelo meu país, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisa e representar meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom neste verão.” Seus irmãos também se manifestaram, com o irmão Laurence chamando a situação de “caos” e Joe descrevendo-a como “a pior decisão que já vi na vida”.



  • Keane entra na disputa

    A lenda do United, Roy Keane, saiu em defesa do experiente zagueiro. Keane questionou a lógica de Tuchel ao deixar de fora um jogador que tem apresentado um desempenho consistente em grandes competições pela seleção de seu país. O comentarista defendeu veementemente o histórico do zagueiro, sugerindo que o técnico cometeu um grave erro de julgamento.

    “O que diabos Thomas Tuchel está pensando? É uma piada total. É um circo, é mesmo”, disse Keane, furioso. “Estamos falando de Harry Maguire. Um zagueiro de verdade, da velha guarda, que tem lutado nas trincheiras e cumprido seu papel pela Inglaterra ano após ano.”


  • tuchel Getty Images

    Tuchel defende a seleção implacável

    O técnico da Inglaterra manteve a calma, apesar da enxurrada de críticas vindas do lado de Maguire. Tuchel admitiu ter ficado “surpreso” ao ver a declaração pública do zagueiro tão logo após a conversa que tiveram em particular.

    Explicando seu raciocínio, Tuchel disse: “A decisão é mantermos os zagueiros centrais que nos levaram até o outono. Fiquei surpreso ao ler a declaração de Maguire. Tivemos uma conversa privada e ele teve a chance de expressar seus sentimentos.” Com os Três Leões prestes a enfrentar a Croácia em 17 de junho, resta saber se a decisão implacável de Tuchel levará à glória na Copa do Mundo ou a uma volta antecipada dos Estados Unidos.


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