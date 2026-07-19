AFP
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Vergonha para a Argentina: Leandro Paredes provoca briga violenta e recebe cartão vermelho na derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo
Caos no MetLife Stadium
A final da Copa do Mundo de 2026 terminou com cenas desagradáveis, quando a derrota da Argentina para a Espanha degenerou em um confronto em massa após o apito final no MetLife Stadium. Enquanto os reservas da La Roja invadiam o campo para comemorar, as tensões atingiram o auge entre os campeões derrotados.
Paredes se tornou a figura central da confusão e recebeu um cartão vermelho por seu envolvimento no incidente. As ações do meio-campista do Boca Juniors provocaram um confronto envolvendo jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes em frente às áreas técnicas.
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Paredes e Fernández recebem cartão vermelho
Imagens da cena mostraram Paredes empurrando agressivamente o espanhol Eric Garcia pelo pescoço, um movimento que derrubou o zagueiro e acendeu o pavio para a briga generalizada. Não contente com isso, o meio-campista então derrubou o jovem astro do Barcelona, Gavi, no gramado, empurrando-o no rosto antes de parecer dar coices nele.
No entanto, os problemas disciplinares não começaram nem terminaram com o apito final. A Argentina já jogava em desvantagem depois que Fernández foi expulso por receber o segundo cartão amarelo nos minutos finais do tempo regulamentar. As duas expulsões coroaram uma noite desastrosa para a equipe de Lionel Scaloni, que não conseguiu proporcionar a Lionel Messi o final de conto de fadas que sua carreira lendária merecia.
Neville e Shearer condenam a conduta da Argentina
O que se seguiu gerou fortes críticas por parte dos comentaristas de televisão, que questionaram o comportamento da Argentina após o apito final. Em entrevista durante a transmissão da ITV, o ex-capitão do Manchester United, Neville, deu um veredicto contundente sobre as cenas.
“É uma vergonha”, disse Neville. “Adoro a competitividade dos argentinos, lutando e se esforçando com todas as forças; Messi tem sustentado a equipe, mas tem sido uma vergonha nos últimos jogos.”
Shearer também criticou as ações de Paredes ao analisar os incidentes na BBC, dizendo: “Paredes desferiu dois ou três socos na cara de alguém. Ele foi direto para cima deles. Não há lugar nem espaço para isso. Sabemos o quanto isso significa para eles e sabemos o quanto dói perder, mas há uma maneira de perder. Já vimos isso acontecer muitas vezes com a Argentina. A reação após o apito final é terrível.”
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Argentina é alvo de críticas após final caótica
A Espanha agora pode comemorar uma vitória histórica na Copa do Mundo, mas a Argentina fica com a amargura de um final decepcionante em sua defesa do título. A final também parece ter marcado a última participação de Messi em uma Copa do Mundo, com cenas caóticas que impediram que o torneio tivesse um desfecho adequado e deixaram a Albiceleste sujeita a mais críticas por sua conduta.
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