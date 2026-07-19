Vergonha para a Argentina: Leandro Paredes provoca briga violenta e recebe cartão vermelho na derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

O que se seguiu gerou fortes críticas por parte dos comentaristas de televisão, que questionaram o comportamento da Argentina após o apito final. Em entrevista durante a transmissão da ITV, o ex-capitão do Manchester United, Neville, deu um veredicto contundente sobre as cenas.

“É uma vergonha”, disse Neville. “Adoro a competitividade dos argentinos, lutando e se esforçando com todas as forças; Messi tem sustentado a equipe, mas tem sido uma vergonha nos últimos jogos.”

Shearer também criticou as ações de Paredes ao analisar os incidentes na BBC, dizendo: “Paredes desferiu dois ou três socos na cara de alguém. Ele foi direto para cima deles. Não há lugar nem espaço para isso. Sabemos o quanto isso significa para eles e sabemos o quanto dói perder, mas há uma maneira de perder. Já vimos isso acontecer muitas vezes com a Argentina. A reação após o apito final é terrível.”