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Gabriele GravinaGetty
SID

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"Vergonha inaceitável": após o desastre na Copa do Mundo da Itália, políticos pedem a renúncia do presidente da federação

Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

Após mais uma falha na qualificação para a Copa do Mundo, o presidente da Federação Italiana de Futebol enfrenta pedidos de renúncia por parte da classe política.

"Mais uma vez eliminada, mais uma vez sem Copa do Mundo para a Itália: isso é uma vergonha inaceitável. O futebol italiano precisa ser reformulado, e isso deve começar com a renúncia de Gabriele Gravina", declarou a Lega, o segundo maior partido do governo italiano, em um comunicado à imprensa.

  • Gravina, porém, não quer saber de renúncia. “Convocamos a diretoria da Federação de Futebol para a próxima semana. Entendo a exigência de demissões imediatas, mas, de acordo com os estatutos, tais decisões cabem à diretoria da Federação”, afirmou Gravina, presidente da Federação Italiana desde 2018, segundo a mídia italiana. Além disso, ele pediu ao técnico Gennaro Gattuso que “permaneça no cargo”, disse o presidente da FIGC.

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    O futuro do diretor esportivo Gianluigi Buffon também é incerto

    A “responsabilidade objetiva por esta situação”, continuou Gravina, “recaí sobre a Federação Italiana de Futebol, recai sobre mim.” Gravina vê uma “grande crise; o futebol italiano precisa ser reformulado.” No entanto, não se trata apenas da federação, enfatizou ele após a terceira eliminação consecutiva na Copa do Mundo: “Existem as ligas, existem os clubes. Por isso, é necessária uma reflexão mais abrangente sobre o que precisa ser mudado.”

    O futuro do diretor esportivo Gianluigi Buffon também é incerto após a derrota por 1 a 4 nos pênaltis contra a Bósnia-Herzegovina na noite de terça-feira. “Precisamos dar um tempo após essa derrota. A temporada termina em junho. Nos próximos três meses, continuarei à disposição da federação, que depositou confiança em mim”, disse Buffon. “Nosso objetivo era a classificação para a Copa do Mundo. Essa derrota dói, e existe o risco”, acrescentou ele, “de que, devido à decepção, não se reaja de forma racional.”