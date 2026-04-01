"Vergonha inaceitável": após o desastre na Copa do Mundo da Itália, políticos pedem a renúncia do presidente da federação

A “responsabilidade objetiva por esta situação”, continuou Gravina, “recaí sobre a Federação Italiana de Futebol, recai sobre mim.” Gravina vê uma “grande crise; o futebol italiano precisa ser reformulado.” No entanto, não se trata apenas da federação, enfatizou ele após a terceira eliminação consecutiva na Copa do Mundo: “Existem as ligas, existem os clubes. Por isso, é necessária uma reflexão mais abrangente sobre o que precisa ser mudado.”

O futuro do diretor esportivo Gianluigi Buffon também é incerto após a derrota por 1 a 4 nos pênaltis contra a Bósnia-Herzegovina na noite de terça-feira. “Precisamos dar um tempo após essa derrota. A temporada termina em junho. Nos próximos três meses, continuarei à disposição da federação, que depositou confiança em mim”, disse Buffon. “Nosso objetivo era a classificação para a Copa do Mundo. Essa derrota dói, e existe o risco”, acrescentou ele, “de que, devido à decepção, não se reaja de forma racional.”