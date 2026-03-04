Veredicto do novo julgamento de Harry Maguire: estrela do Manchester United é considerado culpado por agressão leve e recebe pena suspensa de 15 meses por briga ocorrida na Grécia em 2020

O incidente ocorreu durante o intervalo entre as temporadas 2019-20 e 2020-21, um ano depois de Maguire ter se juntado ao United vindo do Leicester City por £ 80 milhões, uma quantia recorde para um zagueiro na época. Ele era o capitão do United na época, além de ser titular da seleção inglesa.

Em entrevista à BBC logo após sua prisão, Maguire afirmou que pensou que estava sendo sequestrado e disse que temeu por sua vida quando policiais à paisana pararam o micro-ônibus de seu grupo, o jogaram para fora do veículo, bateram em suas pernas e disseram que sua carreira havia acabado. Ele também disse que tentou fugir, usando uma algema, porque não sabia quem eram aqueles homens.

Ele disse: “Eles me bateram muito nas pernas. Eu não estava pensando em nada. Estava em pânico. Com medo. Com medo pela minha vida. Não sinto que devo desculpas a ninguém. Desculpas são algo que se dá quando se faz algo errado. Não desejo isso a ninguém. Obviamente, a situação tornou as coisas difíceis para um dos maiores clubes do mundo, então lamento ter feito os torcedores e o clube passarem por isso, mas não fiz nada de errado. Me vi em uma situação que poderia ter acontecido com qualquer pessoa e em qualquer lugar.”