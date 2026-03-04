Getty
Traduzido por
Veredicto do novo julgamento de Harry Maguire: estrela do Manchester United é considerado culpado por agressão leve e recebe pena suspensa de 15 meses por briga ocorrida na Grécia em 2020
Pena de Maguire reduzida
O novo julgamento de Maguire na Grécia ocorreu na quarta-feira, na quinta tentativa, com o zagueiro do United e da Inglaterra ainda lutando contra acusações de agressão agravada, resistência à prisão e tentativa de suborno após sua prisão por envolvimento em uma suposta briga na ilha de Mykonos em agosto de 2020.
A condenação foi automaticamente anulada em recurso, de acordo com a lei grega, e o novo julgamento foi adiado quatro vezes até finalmente ocorrer na quarta-feira. Maguire não compareceu à audiência, pois está se preparando para a partida do United pela Premier League em Newcastle na noite de quarta-feira.
Além de ter a pena suspensa reduzida em duração e severidade, Maguire não precisa mais pagar multa.
- GETTY
“Com medo pela minha vida”
O incidente ocorreu durante o intervalo entre as temporadas 2019-20 e 2020-21, um ano depois de Maguire ter se juntado ao United vindo do Leicester City por £ 80 milhões, uma quantia recorde para um zagueiro na época. Ele era o capitão do United na época, além de ser titular da seleção inglesa.
Em entrevista à BBC logo após sua prisão, Maguire afirmou que pensou que estava sendo sequestrado e disse que temeu por sua vida quando policiais à paisana pararam o micro-ônibus de seu grupo, o jogaram para fora do veículo, bateram em suas pernas e disseram que sua carreira havia acabado. Ele também disse que tentou fugir, usando uma algema, porque não sabia quem eram aqueles homens.
Ele disse: “Eles me bateram muito nas pernas. Eu não estava pensando em nada. Estava em pânico. Com medo. Com medo pela minha vida. Não sinto que devo desculpas a ninguém. Desculpas são algo que se dá quando se faz algo errado. Não desejo isso a ninguém. Obviamente, a situação tornou as coisas difíceis para um dos maiores clubes do mundo, então lamento ter feito os torcedores e o clube passarem por isso, mas não fiz nada de errado. Me vi em uma situação que poderia ter acontecido com qualquer pessoa e em qualquer lugar.”
O julgamento em 2020 foi “horrível”
Maguire explicou na época que ficou surpreso com a rapidez com que o julgamento ocorreu e que não esperava que ele acontecesse. Ele disse: “Foi horrível. Foi uma reviravolta tão rápida que foi incrível. Recebemos as páginas da transcrição do tribunal na noite anterior. Um documento enorme, todo em grego. Mal tive oportunidade de falar com meu advogado. Estávamos confiantes de que o caso seria adiado, para nos dar mais tempo para nos prepararmos e reunirmos as testemunhas e as provas que temos. Para tudo acontecer tão rapidamente... obviamente não esperávamos que o julgamento fosse adiante.”
- Getty Images Sport
Maguire determinado a limpar seu nome
A GOAL entende que Maguire, que completa 33 anos na quinta-feira, recusou várias oportunidades de resolver o caso com uma oferta financeira porque está determinado a limpar seu nome legalmente. Ele vai recorrer ao Supremo Tribunal, o que, se for bem-sucedido, anularia a sentença.
Publicidade