“Venha para o Brasil” - Cole Palmer ouve que seria o sucessor de Neymar na América do Sul, enquanto João Pedro reage ao ver seu companheiro de equipe do Chelsea ficar de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo

Em uma entrevista franca no podcast “Rio Ferdinand Presents”, Pedro revelou que, inicialmente, subestimou o talento de Palmer antes de vê-lo em ação no Stamford Bridge. O atacante brasileiro, que teve uma temporada de estreia brilhante no oeste de Londres, acredita que Palmer possui a “magia” necessária para ditar o ritmo do jogo dos pentacampeões mundiais.

“Ele é muito inteligente. Ele é mágico”, explicou o jogador de 24 anos. “Eu disse a ele antes: ‘Eu não achava que você fosse tão bom assim’. E ele olhou para mim. Eu disse: ‘É, mas agora, como jogo com ele, sim, ele é diferente. Eu disse a ele: ‘Por que você não vem para o Brasil? O camisa 10 lá, cara. Sem problema.’ Porque no Brasil, a gente não tem esse cara. Se você nos assistir, a gente joga no 4-2-4. A gente não tem um camisa 10.”



