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“Venha para o Brasil” - Cole Palmer ouve que seria o sucessor de Neymar na América do Sul, enquanto João Pedro reage ao ver seu companheiro de equipe do Chelsea ficar de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo
O estilo de samba de Palmer é elogiado
Em uma entrevista franca no podcast “Rio Ferdinand Presents”, Pedro revelou que, inicialmente, subestimou o talento de Palmer antes de vê-lo em ação no Stamford Bridge. O atacante brasileiro, que teve uma temporada de estreia brilhante no oeste de Londres, acredita que Palmer possui a “magia” necessária para ditar o ritmo do jogo dos pentacampeões mundiais.
“Ele é muito inteligente. Ele é mágico”, explicou o jogador de 24 anos. “Eu disse a ele antes: ‘Eu não achava que você fosse tão bom assim’. E ele olhou para mim. Eu disse: ‘É, mas agora, como jogo com ele, sim, ele é diferente. Eu disse a ele: ‘Por que você não vem para o Brasil? O camisa 10 lá, cara. Sem problema.’ Porque no Brasil, a gente não tem esse cara. Se você nos assistir, a gente joga no 4-2-4. A gente não tem um camisa 10.”
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Desilusão na Copa do Mundo para a dupla do Chelsea
Apesar de suas atuações heroicas no campeonato nacional, ambos os jogadores assistirão ao torneio de casa. A ausência de Palmer na seleção inglesa foi uma surpresa, com Thomas Tuchel alegando que o meia-atacante não estava em boa forma individual no âmbito internacional. O técnico alemão optou pela disciplina tática em detrimento do talento criativo de Palmer, citando a necessidade de consistência.
Pedro sofreu um destino semelhante com o Brasil, mesmo depois de ter sido nomeado o Jogador da Temporada do Chelsea. Carlo Ancelotti abordou pessoalmente a exclusão, explicando sua preferência por opções mais experientes e o retorno de Neymar à seleção, ao mesmo tempo em que expressou sincero pesar por deixar o atacante de fora. O golpe é particularmente duro para Pedro, que chegou a 20 participações em gols em sua primeira temporada na primeira divisão pelo Blues.
A visão tática de Ancelotti para a Seleção
Apesar de ter ficado de fora, Pedro não guarda rancor e não hesitou em elogiar a abordagem de Ancelotti. Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o italiano construiu uma filosofia baseada na força coletiva, em vez do estrelato individual. No entanto, como observou o atacante, Ancelotti ainda concede aos talentos de nível mundial a liberdade de se expressarem dentro desse sistema.
“Ele diz que não quer um jogador só. Ele quer o grupo. Porque ele acha que o grupo tem mais força do que um jogador”, acrescentou Pedro. “E acho que, com ele por perto, quando ele fala, as pessoas ouvem. Porque ele ganha tudo. E com os jogadores, ele tenta construir um relacionamento com todos. Ele diz o que quer fazer, mas também dá liberdade para você jogar seu futebol, para se divertir. Então, acho que ele é muito bom para a equipe.”
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Uma previsão ousada para as eliminatórias
De olho no torneio na América do Norte, Pedro está confiante de que o Brasil pode acabar com a seca de 24 anos sem conquistar o título da Copa do Mundo. Ele apontou Vinícius Júnior e Raphinha como figuras-chave que se beneficiarão da cultura de responsabilidade compartilhada de Ancelotti, desde que o elenco permaneça unido em busca da glória.
“Claro, o Vinícius vai ser o cara. Mas, para o Vinícius ser o cara, ele precisa da equipe. Então, ele não quer dizer: ‘se vocês não ganharem, a culpa é de vocês’. Não, não, não”, acrescentou. “O grupo precisa ter a mesma visão, pensar da mesma forma. E aí você vai ver o Vinícius, vai ver o Raphinha.”
O atacante do Chelsea ainda deu uma alfinetada no país do seu companheiro de equipe, prevendo um confronto entre as potências nas fases finais da competição. O Brasil deve enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos, mas Pedro já está olhando mais além, concluindo: “Vamos vencer a Inglaterra nas quartas de final.”