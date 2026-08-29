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Adhe Makayasa

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Venezia acerta acordo de € 4 milhões para contratar a joia Toni Fernandez, do Barcelona, enquanto o Barça garante cláusula de recompra crucial

Mercado da bola
T. Fernandez
Barcelona
La Liga
Campeonato Italiano
Venezia

O Venezia, recém-promovido à Serie A, chegou a um acordo verbal com o Barcelona para contratar a promissora joia ofensiva Toni Fernandez por € 4 milhões. O jogador de 18 anos, formado nas categorias de base, havia entrado no último ano de seu contrato na Catalunha, o que levou o diretor esportivo Deco a autorizar a saída em um acordo que inclui proteções cruciais de recompra no futuro.

  • Venezia fecha acordo verbal

    O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que o Venezia chegou a um acordo verbal para contratar o jovem atacante do Barcelona por uma taxa de € 4 milhões. Com apenas um ano restante em seu contrato, a cúpula catalã optou por sancionar uma venda durante a atual janela de verão. O acordo também inclui uma cláusula de mais-valia de 50% para proteger os interesses financeiros de longo prazo do gigante espanhol.

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    Projeto italiano supera rivais

    Fernandez vinha sendo alvo de forte interesse de vários clubes da Premier League, incluindo Aston Villa e Leeds United, além de abordagens concretas da Bundesliga alemã. No entanto, o projeto esportivo do Venezia na elite do futebol italiano se mostrou a opção mais convincente para a próxima fase de seu desenvolvimento. Além da promessa de minutos regulares no time principal, a transição cultural para a Itália foi vista como muito mais favorável do que uma mudança para a Inglaterra ou a Alemanha para um adolescente em sua primeira experiência no exterior.

  • Blaugrana garantem caminho para retorno

    A decisão do Barcelona de sancionar a saída do jogador formado em La Masia não significa que a porta esteja completamente fechada para o futuro dele na Catalunha. O diretor esportivo Deco negociou com sucesso uma cláusula crucial de recompra, permitindo que a potência espanhola volte a contratar o atacante caso ele se destaque na Serie A. Esse compromisso estratégico dá a Fernandez uma experiência valiosa no futebol profissional, ao mesmo tempo em que preserva a possibilidade de um retorno ao Camp Nou mais adiante.

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    Teste da Serie A à espera

    O Venezia buscará integrar sua jovem contratação de destaque ao elenco principal enquanto luta para se firmar na elite do futebol italiano. O atacante pode estar na linha para estrear imediatamente assim que as formalidades da transferência forem finalizadas antes da próxima pausa internacional de outono. Adaptar-se às rigorosas exigências táticas da Serie A servirá como um teste decisivo para o temperamento do jovem no mais alto nível profissional.

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