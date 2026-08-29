Fernandez vinha sendo alvo de forte interesse de vários clubes da Premier League, incluindo Aston Villa e Leeds United, além de abordagens concretas da Bundesliga alemã. No entanto, o projeto esportivo do Venezia na elite do futebol italiano se mostrou a opção mais convincente para a próxima fase de seu desenvolvimento. Além da promessa de minutos regulares no time principal, a transição cultural para a Itália foi vista como muito mais favorável do que uma mudança para a Inglaterra ou a Alemanha para um adolescente em sua primeira experiência no exterior.