Akor Adams no Venezia, agora é para valer. O acordo com o Sevilha está em fase de finalização, a ponto de o atacante não ter viajado para a Polônia para o amistoso entre o clube andaluz e o Cracóvia. Segundo informações obtidas por nossa redação, os dois clubes chegaram a um acordo com base em 18/19 milhões de base fixa mais bônus, totalizando no máximo 23.