Akor Adams é o novo craque pronto para liderar o ataque de um Venezia ambicioso, que não quer ser apenas figurante no próximo campeonato da Série A. Chegado ao Sevilla em janeiro de 2025 (vindo do Montpellier, onde se destacou marcando um gol atrás do outro), o nigeriano de 26 anos encerrou a última temporada com 36 partidas disputadas, 10 gols e 3 assistências.
AFP
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Veneza, grande investimento pelo Adams, do Sevilha: acordo por 18 milhões mais 5 em bônus
23 MILHÕES DE EUROS
Akor Adams no Venezia, agora é para valer. O acordo com o Sevilha está em fase de finalização, a ponto de o atacante não ter viajado para a Polônia para o amistoso entre o clube andaluz e o Cracóvia. Segundo informações obtidas por nossa redação, os dois clubes chegaram a um acordo com base em 18/19 milhões de base fixa mais bônus, totalizando no máximo 23.
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