Após definir a transferência de Michael Svoboda para o Brighton, o Venezia está a um passo de concluir sua oitava contratação nesta janela de transferências de verão de2026. Depois de fechar as contratações a título gratuito de Toma Basic e Thorir Helgason e as aquisições de Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman e Armel Bella-Kotchap, o clube recém-promovido à Série A está muito perto de fechar a contratação de um novo atacante.
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Veneza: aproxima-se a oitava contratação do verão; negociações em fase final com o Sparta de Praga por Albion Rrahmani
QUEM É RRAHMANI
Segundo informações da Sky Sport, as negociações com o Sparta Praga pelo atacante kosovar Albion Rrahmani, nascido em 2000, estão em fase de finalização. Na última temporada disputada no campeonato da República Tcheca, Rrahmani disputou um total de 49 partidas e marcou 16 gols, sendo um deles na Conference League. Ele também conta com 25 partidas pela seleção de seu país, pela qual marcou 7 gols.
OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO
Segundo a Sky Sport, a negociação com o Sparta Praga deve ser fechada com base em 7,5 milhões de euros de valor fixo, mais 2 milhões de euros e bônus. As partes estão em contato constante para superar as últimas divergências relacionadas à porcentagem sobre uma futura revenda e, se tudo correr bem, Rrahmani poderá estar em Veneza no fim de semana para realizar os exames médicos e assinar o contrato.