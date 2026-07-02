Veneza: aproxima-se a oitava contratação do verão; negociações em fase final com o Sparta de Praga por Albion Rrahmani

Após definir a transferência de Michael Svoboda para o Brighton, o Venezia está a um passo de concluir sua oitava contratação nesta janela de transferências de verão de2026. Depois de fechar as contratações a título gratuito de Toma Basic e Thorir Helgason e as aquisições de Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman e Armel Bella-Kotchap, o clube recém-promovido à Série A está muito perto de fechar a contratação de um novo atacante.