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"Vender para comprar" – Arne Slot, sob pressão, avisa aos torcedores que "bons jogadores" deixarão o Liverpool após o fracasso na Liga dos Campeões
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A eliminação da Liga dos Campeões desencadeia uma investigação em Anfield
Os sonhos europeus do Liverpool foram frustrados na noite de terça-feira, quando o PSG garantiu uma confortável vitória por 4 a 0 no placar agregado, vencendo por 2 a 0 naquela noite em Anfield. Apesar de um investimento maciço de 450 milhões de libras no elenco no verão passado — que contou com as contratações de Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez —, o Liverpool ficou aquém das expectativas. O fracasso em avançar provavelmente resultará em muitas saídas no verão, com Slot prevendo um “grande desafio” quando a janela de transferências reabrir.
Slot confirma o modelo de transferência "vender para comprar"
Após a derrota para o PSG, Slot falou abertamente sobre a realidade financeira que o clube enfrenta neste verão. Ele enfatizou que o modelo atual exige saídas significativas para financiar a contratação de novos talentos. “É por isso que temos que lutar nas próximas semanas”, disse Slot àAmazon Prime. “O lado positivo é que o Alex (Isak) está de volta, pronto para jogar.” Muito se tem falado que o clube está em transição. O clube vendeu oito ou dez jogadores para arrecadar dinheiro e contratar cerca de cinco jogadores muito talentosos. Temos que vender para comprar. Estamos perdendo alguns jogadores por transferência gratuita. É um grande desafio neste verão, mas o clube mostrou que esse modelo funciona. Como já disse várias vezes, o futuro parece muito promissor, especialmente se conseguirmos contratar jogadores após a saída de bons jogadores neste verão.”
Nomes de destaque prestes a deixar o clube
O êxodo já começou, com as lendas do clube, Mohamed Salah e Andy Robertson, previstos para deixar o time como jogadores sem contrato quando seus contratos expirarem. No entanto, é improvável que eles sejam as únicas baixas de destaque da próxima reformulação. Ibrahima Konaté também está chegando ao fim de seu contrato, enquanto nomes como Curtis Jones e Wataru Endo têm sido fortemente associados a uma saída de Merseyside.
Também crescem as especulações em relação às principais estrelas do clube. Reportagens na Itália sugerem que Alisson Becker é o principal alvo da Juventus, enquanto Alexis Mac Allister tem sido alvo de rumores persistentes de transferência ao longo da segunda metade da temporada. Com Slot sob pressão para apresentar resultados, nenhum jogador parece estar completamente a salvo da iminente reformulação.
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Rooney questiona as alegações sobre a “transição” do Liverpool
A ideia de que o Liverpool está em uma fase de “transição” não foi bem recebida por todos, especialmente considerando que o time foi campeão há apenas 12 meses. O ex-capitão do Manchester United, Wayne Rooney, falando como comentarista da Amazon Prime, não hesitou em criticar o discurso do clube após a eliminação das competições europeias.
“Acho que vocês estão falando em reconstrução… eles foram campeões na temporada passada”, afirmou Rooney. “Eles ganharam o campeonato na temporada passada e gastaram uma quantia absurda de dinheiro para tentar melhorar o elenco. Certamente houve falhas, seja na contratação, obviamente eles tiveram jogadores lesionados, mas não se deve falar em reconstrução quando se acaba de ganhar a Premier League. Eles perderam alguns jogadores realmente bons, dá para entender por que os torcedores ficaram tão chateados quando perderam o Trent.”
O próximo compromisso dos Reds é o clássico de Merseyside contra o Everton, o primeiro no Hill Dickinson Stadium. Se perderem essa partida, a pressão aumentará ainda mais sobre Slot, que já estaria lutando para salvar seu emprego, já que sua equipe corre o risco de perder uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada — um resultado que poderia acabar sendo fatal para a permanência do holandês no cargo.