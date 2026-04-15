"Vender para comprar" – Arne Slot, sob pressão, avisa aos torcedores que "bons jogadores" deixarão o Liverpool após o fracasso na Liga dos Campeões

A ideia de que o Liverpool está em uma fase de “transição” não foi bem recebida por todos, especialmente considerando que o time foi campeão há apenas 12 meses. O ex-capitão do Manchester United, Wayne Rooney, falando como comentarista da Amazon Prime, não hesitou em criticar o discurso do clube após a eliminação das competições europeias.

“Acho que vocês estão falando em reconstrução… eles foram campeões na temporada passada”, afirmou Rooney. “Eles ganharam o campeonato na temporada passada e gastaram uma quantia absurda de dinheiro para tentar melhorar o elenco. Certamente houve falhas, seja na contratação, obviamente eles tiveram jogadores lesionados, mas não se deve falar em reconstrução quando se acaba de ganhar a Premier League. Eles perderam alguns jogadores realmente bons, dá para entender por que os torcedores ficaram tão chateados quando perderam o Trent.”

O próximo compromisso dos Reds é o clássico de Merseyside contra o Everton, o primeiro no Hill Dickinson Stadium. Se perderem essa partida, a pressão aumentará ainda mais sobre Slot, que já estaria lutando para salvar seu emprego, já que sua equipe corre o risco de perder uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada — um resultado que poderia acabar sendo fatal para a permanência do holandês no cargo.